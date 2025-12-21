5 quả đông lạnh tốt cho người huyết áp cao

Kiểm soát huyết áp không chỉ cần hạn chế muối mà còn bổ sung chất xơ, kali và magie. Ăn nhiều loại quả là cách đơn giản để tăng các chất dinh dưỡng này. Ngoài quả tươi, quả đông lạnh cũng mang lại lợi ích tương tự, giàu dinh dưỡng nhưng thời hạn sử dụng lâu hơn.
Quả bơ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho huyết áp. Một quả vừa có 9 g chất xơ, 690 mg kali và 39 mg magie. Kali giúp giảm tác động của natri, còn magie góp phần hạ huyết áp bằng cách giảm sức cản mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng. Chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt acid oleic trong bơ, có thể cân bằng cholesterol, giảm viêm và hỗ trợ tim mạch.
Ăn việt quất tươi hoặc đông lạnh mỗi ngày có thể hạ huyết áp. Chúng chứa anthocyanin - hợp chất tạo màu sẫm, kích thích cơ thể sản xuất oxit nitric, giúp mạch máu thư giãn, lưu thông máu tốt hơn và giảm huyết áp.
Xoài giàu kali, giúp cơ thể bài tiết natri dư thừa và giảm căng thẳng thành mạch máu. Một quả vừa cung cấp 564 mg kali (12% nhu cầu hàng ngày) cùng chất xơ và magie, đều có lợi cho huyết áp.
Anh đào rất tốt cho người cao huyết áp vì chúng giàu kali, chất chống oxy hóa (anthocyanins, polyphenol) giúp cải thiện lưu thông máu, điều hòa huyết áp. Những chất này cũng có vai trò điều chỉnh cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.
Mâm xôi là loại quả mọng giàu lợi ích sức khỏe. Anthocyanin trong mâm xôi có thể điều hòa huyết áp, hỗ trợ tim mạch, giảm viêm và cải thiện cholesterol, trong khi acid béo omega-3 góp phần phòng ngừa đột quỵ và bệnh tim. Có thể dùng mâm xôi đã rã đông trong sinh tố, mứt hay sốt để bổ sung dưỡng chất.
Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Eatingwell)
Ảnh: AI