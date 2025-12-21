5 quả đông lạnh tốt cho người huyết áp cao

Kiểm soát huyết áp không chỉ cần hạn chế muối mà còn bổ sung chất xơ, kali và magie. Ăn nhiều loại quả là cách đơn giản để tăng các chất dinh dưỡng này. Ngoài quả tươi, quả đông lạnh cũng mang lại lợi ích tương tự, giàu dinh dưỡng nhưng thời hạn sử dụng lâu hơn.

Quả bơ chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho huyết áp. Một quả vừa có 9 g chất xơ, 690 mg kali và 39 mg magie. Kali giúp giảm tác động của natri, còn magie góp phần hạ huyết áp bằng cách giảm sức cản mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng. Chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt acid oleic trong bơ, có thể cân bằng cholesterol, giảm viêm và hỗ trợ tim mạch.