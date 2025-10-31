5 nhóm thực phẩm phòng ngừa tóc bạc sớm

Thực phẩm giàu sắt: Thiếu sắt không chỉ gây kiệt sức mà còn có thể làm mất sắc tố tóc. Sắt giúp các enzyme trong nang tóc tổng hợp melanin, tạo nên màu sắc tự nhiên của tóc. Một số nguồn cung cấp sắt tốt, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt bao gồm thịt đỏ, thịt gà, rau xanh đậm.
Thực phẩm giàu đồng: Đồng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sắc tố tóc. Nó hỗ trợ tyrosinase, một loại enzyme thiết yếu cho quá trình sản xuất melanin. Người trưởng thành cần khoảng 0,9 mg đồng mỗi ngày. Bạn có thể bổ sung dưỡng chất này thông qua các loại thực phẩm như gan, hàu, khoai tây và nấm.
Thực phẩm giàu vitamin D: Ngoài vai trò đối với sức khỏe xương và miễn dịch, vitamin D còn ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc và hoạt động của tế bào hắc tố. Những người bị tóc bạc sớm thường có nồng độ vitamin D3 thấp hơn đáng kể so với người cùng độ tuổi.
Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, trứng, nấm hoặc nước cam, sữa tăng cường là những nguồn bổ sung vitamin D tốt.
Thực phẩm giàu vitamin B12: Vitamin B12 rất cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA và phân chia tế bào trong nang tóc. Sự thiếu vitamin này có thể khiến sức khỏe của các tế bào sắc tố suy giảm. Nghêu, cá mòi và gan gà cung cấp vitamin B12 dồi dào. Bổ sung những thực phẩm này có thể giúp tốt cho tế bào sắc tố, phòng ngừa tóc bạc sớm.
Thực phẩm giàu folate: Folate (axit folic hay vitamin B9) có vai trò trong việc phân chia tế bào nang tóc và sản xuất sắc tố. Người trưởng thành cần khoảng 400 mcg folate mỗi ngày. Các loại thực phẩm như bông cải xanh, gan bò, rau bina và đậu mắt đen cung cấp một lượng đáng kể.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI