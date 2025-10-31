5 nhóm thực phẩm phòng ngừa tóc bạc sớm

Thực phẩm giàu vitamin D: Ngoài vai trò đối với sức khỏe xương và miễn dịch, vitamin D còn ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc và hoạt động của tế bào hắc tố. Những người bị tóc bạc sớm thường có nồng độ vitamin D3 thấp hơn đáng kể so với người cùng độ tuổi.

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, trứng, nấm hoặc nước cam, sữa tăng cường là những nguồn bổ sung vitamin D tốt.