Vì sao chưa già mà tóc đã bạc?

Tóc bạc sớm không chỉ đơn thuần do lão hóa mà còn có thể cảnh báo các vấn đề tiềm ẩn như thiếu hụt vitamin B12, rối loạn tuyến giáp, bệnh tự miễn.

Màu tóc được quyết định bởi melanin, một sắc tố được sản xuất bởi tế bào hắc tố trong nang tóc. Có hai loại melanin chính eumelanin (màu nâu, đen) và pheomelanin (màu đỏ, vàng), kết hợp với tỷ lệ khác nhau để tạo ra màu tóc tự nhiên.

Tế bào gốc melanocyte (MSC) nằm trong nang tóc, bổ sung melanocyte trong suốt chu kỳ phát triển của tóc. Tuổi tác tăng dần, stress oxy hóa hoặc rối loạn chức năng hệ thống, các tế bào gốc này bị suy giảm. Khi tế bào hắc tố không còn hoạt động, các sợi tóc mới mọc ra không có sắc tố dẫn đến tóc bạc hoặc màu trắng. Tuy nhiên, tóc bạc sớm không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của lão hóa. Trong nhiều trường hợp, nó thường báo hiệu các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác nhau.

Thiếu hụt vitamin B12

Vitamin B12 rất cần thiết cho quá trình tổng hợp DNA, hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh. Sự thiếu hụt vitamin này làm giảm hoạt động của tế bào hắc tố, dẫn đến tóc chuyển sang màu bạc sớm. Bên cạnh những thay đổi về tóc, người thiếu vitamin B12 còn có biểu hiện mệt mỏi, thiếu máu và rối loạn thần kinh.

Rối loạn tuyến giáp

Tuyến giáp điều chỉnh quá trình trao đổi chất và hoạt động của nang tóc thông qua hormone tuyến giáp. Cả suy giáp và cường giáp đều có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất melanin trong nang tóc, dẫn đến tóc bạc sớm, cùng với các triệu chứng như tóc mỏng, khô.

Bệnh tự miễn

Các bệnh tự miễn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào hắc tố và nang tóc. Bệnh bạch biến phá hủy tế bào hắc tố ở cả da, tóc, gây mất sắc tố từng mảng. Do đó, tóc thường có xu hướng chuyển màu bạc hoặc trắng.

Hội chứng di truyền

Các rối loạn di truyền liên quan đến nhiều hệ cơ quan có thể biểu hiện bằng tóc bạc sớm. U xơ thần kinh gây ra các khối u thần kinh và có liên quan đến mất sắc tố sớm. Bệnh xơ cứng củ là bệnh lý thần kinh đặc trưng bởi các khối u lành tính trong não, thận, phổi, da, tim và các cơ quan khác. Tóc bạc là dấu hiệu cảnh báo bệnh.

Rối loạn dinh dưỡng và hội chứng chuyển hóa

Thiếu sắt, acid folic (vitamin B9) và kẽm khiến hoạt động của nang tóc suy giảm. Thiếu đồng làm gián đoạn tyrosinase, một enzyme quan trọng trong quá trình sản xuất melanin. Tất cả những tình trạng này có thể dễ dẫn đến thay đổi hắc sắc tố của tóc, khiến tóc đổi màu bạc, trắng sớm. Béo phì, tăng huyết áp và rối loạn chức năng gan làm tăng tốc độ stress oxy hóa, suy giảm chức năng của tế bào hắc tố.

Hút thuốc

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, bệnh tim. Tuy nhiên, những tác động lâu dài có thể vượt ra ngoài tim, phổi và ảnh hưởng đến tóc. Hút thuốc làm co mạch máu, có khả năng giảm lưu lượng máu đến nang tóc và rụng tóc. Độc tố trong thuốc lá gây tổn thương các bộ phận của cơ thể, bao gồm cả nang tóc, khiến tóc bạc sớm.

Căng thẳng

Căng thẳng thường liên quan đến tóc bạc rõ rệt, đặc biệt ở người thường xuyên phải chịu áp lực cao. Về mặt khoa học, căng thẳng tác động đến sắc tố tóc thông qua hệ thần kinh giao cảm. Căng thẳng cấp tính giải phóng norepinephrine, khiến tế bào gốc melanocyte sản xuất quá mức. Điều này làm cạn kiệt nguồn dự trữ của chúng, khiến tóc mọc lại không có sắc tố.

Duy trì chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, kiểm soát căng thẳng, tránh hút thuốc, khám sức khỏe định kỳ có thể giúp bảo vệ cả sắc tố tóc và sức khỏe lâu dài. Chúng cũng có khả năng đảo ngược tình trạng tóc bạc trong một số trường hợp.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)