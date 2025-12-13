Thứ bảy, 13/12/2025
5 món người cao huyết áp nên ăn mỗi tuần

Hạt dẻ cười giàu chất xơ, khoai tây và các loại đậu cung cấp bộ đôi kali, magiê hỗ trợ điều hòa huyết áp, phòng bệnh tim.

Khoai tây rất giàu dinh dưỡng và cung cấp kali tốt. Kali hoạt động cùng với natri để điều hòa huyết áp nên tăng lượng kali nạp vào có thể tốt cho người bị tăng huyết áp. Một củ khoai tây cỡ vừa có 952 mg kali, nhiều hơn gấp đôi lượng mà bạn nhận được từ một quả chuối vừa.

Đậu edamame hay các thực phẩm làm từ đậu nành đều đóng vai trò quan trọng trong việc hạ huyết áp. Một cốc đậu nành edamame đã bóc vỏ chứa tới 8 g chất xơ và hơn 14% nhu cầu kali mà cơ thể cần hàng ngày cùng với các khoáng chất khác như magiê, canxi. Đây là những dưỡng chất giúp hạ huyết áp tự nhiên.

Hạt dẻ cười cung cấp 3 g chất xơ trong mỗi khẩu phần 28 g. Chất xơ là chất dinh dưỡng có trong DASH - chế độ ăn được chứng minh có tác dụng kiểm soát huyết áp cao. Ngoài chất xơ, hạt dẻ cười còn chứa một hỗn hợp các chất dinh dưỡng giúp giảm huyết áp gồm kali, magiê, canxi, chất chống oxy hóa và protein thực vật.

Các loại đậu như đậu xanh, đậu lăng và đậu Hà Lan là một phần không thể thiếu của chế độ ăn DASH. Giống như nhiều loại thực phẩm khác trong danh sách này, chúng rất giàu kali và protein thực vật. Ăn các loại đậu thường xuyên có thể làm giảm cholesterol và viêm nhiễm, đồng thời bảo vệ chống lại nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch.

Sữa chua không chỉ tốt cho sức khỏe đường ruột mà còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch. Sữa chua, đặc biệt là loại không đường, ít béo, có thể giúp kiểm soát huyết áp cao nhờ hàm lượng canxi, kali và magiê dồi dào. Vi khuẩn probiotic từ thực phẩm này cũng có tác dụng giải phóng các peptide, nhờ đó giảm huyết áp.

