5 món người cao huyết áp nên ăn mỗi tuần

Khoai tây rất giàu dinh dưỡng và cung cấp kali tốt. Kali hoạt động cùng với natri để điều hòa huyết áp nên tăng lượng kali nạp vào có thể tốt cho người bị tăng huyết áp. Một củ khoai tây cỡ vừa có 952 mg kali, nhiều hơn gấp đôi lượng mà bạn nhận được từ một quả chuối vừa.