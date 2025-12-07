Đi bộ buổi sáng giúp giảm huyết áp cao

Duy trì thói quen đi bộ buổi sáng có thể tăng cường lưu thông máu, đẩy lùi căng thẳng và hỗ trợ giảm huyết áp cao.

Đi bộ rất tốt cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là sức khỏe tim mạch nhờ tác dụng kiểm soát huyết áp. Đi bộ buổi sáng mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ giảm huyết áp cao mà còn giảm cân. Dưới đây là 5 lợi ích mà bạn nên duy trì thói quen này mỗi ngày.

Giúp hạ huyết áp tự nhiên

Đi bộ 30 phút buổi sáng giúp tim hoạt động tốt hơn, tăng cường lưu thông máu, nhờ đó giảm áp lực lên thành động mạch và hạ huyết áp. Đi bộ mỗi ngày là dạng vận động cường độ vừa phải cho tim và giúp bạn tránh phải gắng sức như khi tập các bài tập cường độ cao.

Tăng cường trao đổi chất và đốt cháy mỡ

Đi bộ vào buổi sáng giúp cơ thể khởi động quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn. Khi bạn đi bộ nhanh, các nhóm cơ được kích hoạt, đốt cháy calo nhanh và thuận lợi hơn. Sau một đêm nhịn ăn, cơ thể có xu hướng sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng, nhờ đó hỗ trợ giảm cân tự nhiên. Giảm cân còn có thể hạ huyết áp cao, đặc biệt ở người thừa cân vì nó làm giảm áp lực lên tim đồng thời cải thiện chức năng mạch máu.

Điều hòa hormone kiểm soát sự thèm ăn

Đi bộ vào buổi sáng ảnh hưởng đến nồng độ leptin và ghrelin - hai hormone quyết định cảm giác đói và no. Bài tập này góp phần duy trì sự cân bằng hormone, kiểm soát sự thèm ăn, ngăn ăn quá nhiều trong ngày. Khi hormone hoạt động bình thường, người cao huyết áp sẽ thấy việc tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng trở nên dễ dàng hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và điều hòa huyết áp.

Cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng

Mức độ căng thẳng cao có thể gây ra huyết áp cao. Hoạt động thể chất như đi bộ thúc đẩy cơ thể tiết ra endorphin, hoạt động như hormone tăng cảm giác dễ chịu, đẩy lùi căng thẳng, lo lắng. Đi bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng giúp người tăng huyết áp cảm thấy tốt hơn đồng thời làm giảm nồng độ cortisol và thư giãn. Cơ chế giảm căng thẳng đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì huyết áp ở mức bình thường.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và phổi

Đi bộ buổi sáng hàng ngày không chỉ thúc đẩy tuần hoàn máu mà còn tăng cường chức năng phổi. Cơ thể phụ thuộc vào chức năng tim và phổi mạnh mẽ để phân phối máu giàu oxy đến khắp các bộ phận cơ thể. Bài tập nhẹ nhàng này giúp tăng cường sức bền, năng lượng mỗi ngày. Sự kết hợp giữa chức năng tim và phổi khỏe mạnh sẽ góp phần kiểm soát huyết áp, cân nặng tốt hơn.

Mẹo đi bộ buổi sáng

Dậy sớm có thể khó khăn với người ngủ ít vào ban đêm và ưa ngủ nướng. Áp dụng một số cách dưới đây có thể động lực cho bản thân, giúp việc đi bộ buổi sáng thành một phần thói quen.

- Chuẩn bị quần áo và giày dép từ tối hôm trước.

- Tạo một danh sách các bản nhạc vui tươi, lạc quan.

- Giãn cơ trước và sau khi đi bộ, làm nóng cơ thể đúng cách.

- Mặc quần áo phù hợp (chất liệu thấm hút mồ hôi vào trời nóng hoặc giữ ấm cơ thể khi trời lạnh).

- Đảm bảo mục tiêu đi bộ thực tế: Đặt mục tiêu vận động hoặc tập thể dục 30 phút mỗi ngày, sau đó từ từ tăng quãng đường hoặc thời gian đi bộ.

- Nếu bỏ lỡ một ngày, đừng để điều đó ảnh hưởng đến thói quen đi bộ. Nghỉ một ngày và bắt đầu lại vào ngày hôm sau là điều bình thường.

- Cân nhắc thay đổi lộ trình: Tìm kiếm những nơi mới mẻ để ngắm nhìn và khám phá có thể mang lại động lực đi bộ mỗi ngày.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Times of India)