5 loại trái cây thúc đẩy sản sinh collagen, đẹp da

Cam, kiwi, dâu tây, đu đủ và các quả mọng sẫm màu giúp thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen, làm đẹp da.

Một làn da đẹp bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt được thực hiện hàng ngày, và thực phẩm trên đĩa đóng một vai trò mạnh mẽ. Collagen là loại protein giữ cho da săn chắc, mịn màng và đàn hồi. Cơ thể tự sản xuất collagen, nhưng quá trình sản xuất sẽ chậm lại theo tuổi tác, căng thẳng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chế độ ăn uống kém.

Mặc dù trái cây không chứa collagen trực tiếp, nhưng nhiều loại trong số chúng cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa và các axit amin - những dưỡng chất hỗ trợ giúp cơ thể tự xây dựng collagen một cách tự nhiên.

Dâu tây giúp ổn định collagen hiện có trong da và hỗ trợ sản xuất collagen mới. Ảnh: Mai Cat

Dưới đây là 5 loại trái cây nổi bật với khả năng hỗ trợ làn da.

Cam

Cam thường bị xem là "quá phổ biến", nhưng sức mạnh hỗ trợ collagen của chúng lại không hề tầm thường.

Một quả cam cỡ trung bình cung cấp 70 mg vitamin C, đủ để đáp ứng phần lớn nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể để sản xuất collagen. Vitamin C hoạt động như tia lửa kích hoạt proline và lysine (hai axit amin từ thực phẩm) thành các sợi collagen.

Kiwi

Kiwi được xếp hạng là một trong những loại trái cây giàu vitamin C nhất. Nhiều người không nhận ra rằng một quả kiwi có lượng vitamin C nhiều hơn một quả cam.

Sự kết hợp giữa vitamin C, vitamin E và chất chống oxy hóa giúp da tự bảo vệ khỏi tác động của tia UV, đồng thời hỗ trợ các enzyme tạo collagen.

Một quả kiwi chứa 64 mg vitamin C và lượng này tăng lên 128 mg khi ăn 2 quả, đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu vitamin C hàng ngày cho việc hình thành collagen.

Dâu tây

Chỉ một chén dâu tây cắt lát cung cấp một lượng đáng ngạc nhiên là 90 mg vitamin C, giúp ổn định collagen hiện có trong da và hỗ trợ sản xuất collagen mới.

Đu đủ

Đu đủ chứa vitamin C và một loại enzyme gọi là papain, giúp hỗ trợ tiêu hóa và có thể giúp giảm viêm da.

Hàm lượng vitamin C của đu đủ cung cấp cho cơ thể các công cụ cần thiết để hình thành collagen hiệu quả hơn, đặc biệt khi được ăn thường xuyên.

Mỗi khẩu phần 1 chén đu đủ chứa khoảng 88 mg vitamin C và cung cấp các chất chống oxy hóa như beta-carotene giúp bảo vệ collagen khỏi bị hư hại.

Các loại quả mọng sẫm màu

Việt quất và mâm xôi không có hàm lượng vitamin C cao nhất, nhưng chất anthocyanins, sắc tố xanh tím đậm của chúng, giúp làm chậm quá trình phân hủy collagen bằng cách chống lại các gốc tự do. Khi kết hợp với các loại thực phẩm giàu vitamin C, quả mọng tạo ra một bộ đôi hỗ trợ da mạnh mẽ.

Một người dùng thực phẩm bổ sung collagen có thể nhắm đến 2,5-15 g mỗi ngày, nhưng đối với những người chỉ dựa vào chế độ ăn uống, việc bổ sung 75-120 mg vitamin C mỗi ngày từ trái cây là chìa khóa để kích hoạt sản xuất collagen tự nhiên.

Mỹ Ý (Theo Times of India)