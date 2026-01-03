5 loại trái cây giúp giảm say rượu bia

Uống quá nhiều rượu bia có thể gây đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hạn chế hoặc tránh đồ uống có cồn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng say rượu. Tuy nhiên, một số loại trái cây giàu nước và điện giải hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu sau khi uống.

Chuối: Rượu có thể ức chế hormone chống bài niệu khiến cơ thể tăng thải nước qua nước tiểu, dẫn đến mất nước và kéo theo sự hao hụt các chất điện giải như kali, natri. Ăn chuối có thể giúp ích vì chúng rất giàu kali, sẽ bổ sung chất điện giải này cho cơ thể. Một trái chuối cỡ vừa chứa khoảng 9% lượng kali cơ thể cần (DV) hàng ngày.