5 loại trái cây giúp giảm say rượu bia

Uống quá nhiều rượu bia có thể gây đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hạn chế hoặc tránh đồ uống có cồn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng say rượu. Tuy nhiên, một số loại trái cây giàu nước và điện giải hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu sau khi uống.
Chuối: Rượu có thể ức chế hormone chống bài niệu khiến cơ thể tăng thải nước qua nước tiểu, dẫn đến mất nước và kéo theo sự hao hụt các chất điện giải như kali, natri. Ăn chuối có thể giúp ích vì chúng rất giàu kali, sẽ bổ sung chất điện giải này cho cơ thể. Một trái chuối cỡ vừa chứa khoảng 9% lượng kali cơ thể cần (DV) hàng ngày.
Uống quá nhiều rượu bia có thể gây đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hạn chế hoặc tránh đồ uống có cồn là biện pháp hiệu quả nhất để phòng say rượu. Tuy nhiên, một số loại trái cây giàu nước và điện giải hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu sau khi uống.
Chuối: Rượu có thể ức chế hormone chống bài niệu khiến cơ thể tăng thải nước qua nước tiểu, dẫn đến mất nước và kéo theo sự hao hụt các chất điện giải như kali, natri. Ăn chuối có thể giúp ích vì chúng rất giàu kali, sẽ bổ sung chất điện giải này cho cơ thể. Một trái chuối cỡ vừa chứa khoảng 9% lượng kali cơ thể cần (DV) hàng ngày.
Dưa hấu: Mất nước do uống rượu bia có thể dẫn đến mất nước, biểu hiện điển hình là đau đầu. Dưa hấu chứa L-citrulline, có thể làm tăng lưu lượng máu. Loại trái cây này cũng hỗ trợ bù nước cho cơ thể.
Dưa hấu: Mất nước do uống rượu bia có thể dẫn đến mất nước, biểu hiện điển hình là đau đầu. Dưa hấu chứa L-citrulline, có thể làm tăng lưu lượng máu. Loại trái cây này cũng hỗ trợ bù nước cho cơ thể.
Việt quất: Các loại trái cây mọng giàu chất chống oxy hóa, tạo nên màu sắc đặc trưng. Một số người uống rượu có thể làm tăng nồng độ các hợp chất gây viêm trong máu. Bổ sung trái cây mọng như việt quất có thể giúp chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm.
Việt quất: Các loại trái cây mọng giàu chất chống oxy hóa, tạo nên màu sắc đặc trưng. Một số người uống rượu có thể làm tăng nồng độ các hợp chất gây viêm trong máu. Bổ sung trái cây mọng như việt quất có thể giúp chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm.
Cam: Các loại trái cây họ cam quýt, đặc biệt là cam, rất phù hợp dùng khi say rượu nặng. Do chúng cung cấp vitamin C dồi dào, có thể ngăn tình trạng cơ thể mất glutathione - chất chống oxy hóa giúp loại bỏ rượu ra khỏi cơ thể.
Cam: Các loại trái cây họ cam quýt, đặc biệt là cam, rất phù hợp dùng khi say rượu nặng. Do chúng cung cấp vitamin C dồi dào, có thể ngăn tình trạng cơ thể mất glutathione - chất chống oxy hóa giúp loại bỏ rượu ra khỏi cơ thể.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI