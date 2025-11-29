5 loại trái cây ăn thường xuyên giúp sống lâu, khỏe mạnh

Quả họ cam quýt, sung, táo, hồng và các loại quả mọng ăn thường xuyên giúp sống lâu, khỏe mạnh.

Từ lâu, trái cây đã được coi là một trong những loại thực phẩm mạnh mẽ giúp duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Gần đây, bà Michiko Tomioka, một chuyên gia dinh dưỡng đến từ Nara, Nhật Bản, đã đưa ra thông tin chi tiết về 5 loại trái cây giúp tăng cường sức khỏe tốt và cải thiện hệ thống miễn dịch của cơ thể. Theo một báo cáo của CNBC, những lựa chọn của bà đã củng cố niềm tin được duy trì rộng rãi rằng trái cây là chìa khóa để đạt được tuổi thọ.

Các loại trái cây họ cam quýt

Trong khi vitamin C rất cần thiết cho sức khỏe của da và cơ thể, bà Tomioka cho biết các loại trái cây họ cam quýt còn có nhiều thành phần hơn cả loại vitamin này. Chúng cũng chứa một lượng lớn kali, chất xơ và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào và tăng cường khả năng miễn dịch.

Bà khuyến nghị nên ăn cả quả thay vì uống nước ép, vì việc ép lấy nước sẽ loại bỏ đi chất xơ quan trọng có trong trái cây. Hơn nữa, bà gợi ý nên sử dụng cả vỏ, vốn rất giàu canxi, thiamin và folate.

Táo có đặc tính chống ung thư, thúc đẩy sức khỏe não bộ và tăng cường chức năng miễn dịch. Ảnh: Bảo Bảo

Quả sung

Bà Tomioka nhấn mạnh rằng quả sung, loại quả có hoa nở bên trong và thường bị bỏ qua, lại rất có lợi cho sức khỏe phụ nữ. Ngoài việc giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, quả sung còn chứa một loại enzyme gọi là ficin, giúp ích cho quá trình tiêu hóa. Chúng cũng hữu ích trong việc duy trì mức cholesterol và giảm viêm.

Táo

Theo các lời khuyên về y tế và dinh dưỡng quốc tế về chế độ ăn uống lành mạnh, bà Tomioka đặc biệt khuyến nghị quả táo nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng vượt trội của chúng. Loại quả này rất giàu prebiotic, probiotic, polyphenol, chất xơ, kali và vitamin C. Bà thậm chí còn khẳng định rằng táo có đặc tính chống ung thư, thúc đẩy sức khỏe não bộ và tăng cường chức năng miễn dịch.

Bà Tomioka nói rằng không nên gọt bỏ vỏ táo vì phần vỏ cung cấp thêm chất xơ và mang lại lợi ích cho sức khỏe đường ruột.

Các loại quả mọng

Theo bà Tomioka, các loại quả mọng như dâu tây, dâu đen, nam việt quất và mâm xôi rất cần thiết cho một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và là món ăn sáng yêu thích.

Bạn có thể xay chúng thành sinh tố hoặc thêm vào khẩu phần ăn sáng; những loại quả này ít chất béo nhưng lại giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin. Chúng cũng cải thiện cả sức khỏe não bộ và tim mạch.

Quả hồng

Là loại quả có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc, quả hồng cũng là một loại thực phẩm giúp tăng cường tuổi thọ. Bà Tomioka giải thích có hai loại: loại chát nên được ăn khi đã chín hoàn toàn, trong khi loại không chát có thể ăn trước khi mềm.

Thường được sử dụng trong các món ngọt truyền thống Nhật Bản hoặc sấy khô ăn kèm với rau củ, quả hồng có hàm lượng cao vitamin A và C, cùng với kali, chất xơ và polyphenol. Chúng rất tốt cho sức khỏe mắt và da, đồng thời giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol.

Mỹ Ý (Theo HerZindagi)