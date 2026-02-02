5 loại rau tốt cho người bệnh tiểu đường

Người bệnh tiểu đường cần kết hợp thuốc điều trị với chế độ ăn hợp lý, trong đó rau xanh đóng vai trò quan trọng. Một số loại rau giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bông cải xanh là lựa chọn tốt nhờ giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp làm chậm hấp thu carbohydrate, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Hợp chất sulforaphane còn giúp giảm viêm và stress oxy hóa ở người bệnh tiểu đường. Hấp, nướng hoặc ăn sống bông cải xanh trong salad sau khi rửa sạch đều có lợi cho sức khỏe.