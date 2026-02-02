5 loại rau tốt cho người bệnh tiểu đường

Người bệnh tiểu đường cần kết hợp thuốc điều trị với chế độ ăn hợp lý, trong đó rau xanh đóng vai trò quan trọng. Một số loại rau giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Bông cải xanh là lựa chọn tốt nhờ giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp làm chậm hấp thu carbohydrate, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Hợp chất sulforaphane còn giúp giảm viêm và stress oxy hóa ở người bệnh tiểu đường. Hấp, nướng hoặc ăn sống bông cải xanh trong salad sau khi rửa sạch đều có lợi cho sức khỏe.
Người bệnh tiểu đường cần kết hợp thuốc điều trị với chế độ ăn hợp lý, trong đó rau xanh đóng vai trò quan trọng. Một số loại rau giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Bông cải xanh là lựa chọn tốt nhờ giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp làm chậm hấp thu carbohydrate, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Hợp chất sulforaphane còn giúp giảm viêm và stress oxy hóa ở người bệnh tiểu đường. Hấp, nướng hoặc ăn sống bông cải xanh trong salad sau khi rửa sạch đều có lợi cho sức khỏe.
Rau bina cung cấp magie, sắt và chất xơ, đều là những dưỡng chất thiết yếu giúp người bệnh tiểu đường ổn định đường huyết đồng thời cải thiện đáp ứng insulin. Magie trong rau bina hỗ trợ hoạt động hiệu quả của insulin, từ đó làm giảm lượng đường trong máu.
Nhờ hàm lượng carbohydrate và calo rất thấp, rau bina là lựa chọn lý tưởng cho nhiều bữa ăn mà không làm tăng đường huyết. Có thể dùng rau bina tươi làm salad, xay sinh tố hoặc chế biến theo nhiều cách khác nhau.
Rau bina cung cấp magie, sắt và chất xơ, đều là những dưỡng chất thiết yếu giúp người bệnh tiểu đường ổn định đường huyết đồng thời cải thiện đáp ứng insulin. Magie trong rau bina hỗ trợ hoạt động hiệu quả của insulin, từ đó làm giảm lượng đường trong máu.
Nhờ hàm lượng carbohydrate và calo rất thấp, rau bina là lựa chọn lý tưởng cho nhiều bữa ăn mà không làm tăng đường huyết. Có thể dùng rau bina tươi làm salad, xay sinh tố hoặc chế biến theo nhiều cách khác nhau.
Cà rốt chứa chất xơ và vitamin A cùng nhiều vitamin thiết yếu khác. Chất xơ trong cà rốt giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hạn chế các đợt tăng đường huyết đột ngột.
Các chất chống oxy hóa góp phần ổn định đường huyết và giảm viêm toàn thân. Cà rốt có thể sống như món ăn vặt lành mạnh, dùng trong salad hoặc làm món ăn kèm khi nướng.
Cà rốt chứa chất xơ và vitamin A cùng nhiều vitamin thiết yếu khác. Chất xơ trong cà rốt giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hạn chế các đợt tăng đường huyết đột ngột.
Các chất chống oxy hóa góp phần ổn định đường huyết và giảm viêm toàn thân. Cà rốt có thể sống như món ăn vặt lành mạnh, dùng trong salad hoặc làm món ăn kèm khi nướng.
Măng tây có hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, là lựa chọn rất tốt cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Măng tây còn giàu vitamin C và E, bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Măng tây ngon nhất khi hấp, nướng hoặc xào nhẹ.
Măng tây có hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, là lựa chọn rất tốt cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Măng tây còn giàu vitamin C và E, bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Măng tây ngon nhất khi hấp, nướng hoặc xào nhẹ.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI