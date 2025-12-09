5 loại quả quen thuộc giúp phòng bệnh thận

Căng thẳng, chế độ ăn uống kém, mất nước, huyết áp cao hay tiểu đường đều có nguy cơ khiến khả năng lọc độc tố và duy trì sự cân bằng của thận bị suy giảm. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến bệnh thận mạn tính, sỏi thận hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác. Một số loại quả thông thường có thể cung cấp các dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe thận.
Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, nhất là anthocyanin, có thể giúp giảm stress oxy hóa hoặc viêm trong mô thận, nên làm chậm tổn thương thận hoặc bảo vệ cấu trúc thận. Nó còn có hàm lượng natri, kali và phốt pho rất thấp, phù hợp cho người bệnh thận. Thêm một nắm việt quất vào ngũ cốc hoặc bột yến mạch buổi sáng, trộn vào sữa chua hoặc xay sinh tố để có bữa ăn bổ dưỡng, tốt cho thận.
Nam việt quất có tác dụng hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu, từ đó gián tiếp hỗ trợ sức khỏe thận. Chúng có thể ngăn chặn vi khuẩn có hại bám vào bàng quang và đường tiết niệu, nhờ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng, có thể gây gánh nặng cho thận.
Loại quả này chứa polyphenol, có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống bám dính, góp phần giúp kiểm soát bệnh thận mạn tính, bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương. Thêm chúng vào salad, trộn vào sinh tố hoặc sử dụng nước ép nam việt quất không đường ở mức độ vừa phải để tận dụng lợi ích của chúng.
Dâu tây rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, bảo vệ tế bào thận khỏi stress oxy hóa và viêm. Dâu tây chứa ít kali, chỉ 130 mg trong mỗi nửa cốc. Chúng còn ít natri và phốt pho nên là lựa chọn tốt cho người mắc các bệnh về thận. Dâu tây thái lát ăn kèm ngũ cốc ăn sáng hoặc sữa chua là món ăn giàu chất dinh dưỡng.
Chanh và các loại trái cây họ cam quýt khác cung cấp axit citric và citrate, có thể phòng ngừa sỏi thận, một trong những vấn đề về thận phổ biến nhất. Citrate hỗ trợ giảm sự hình thành sỏi canxi oxalat và cung cấp nước để giữ cho thận khỏe mạnh. Vitamin C và flavonoid trong chanh bổ sung lợi ích chống oxy hóa, chống lại tình trạng viêm và stress oxy hóa có thể gây hại cho thận theo thời gian.
Hãy thử vắt nước chanh vào nước ấm, thêm vài lát dưa chuột hoặc lá bạc hà để nhâm nhi suốt cả ngày. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên uống điều độ.
Táo không chỉ chứa nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa mà còn ít kali, natri và phốt pho, có lợi với sức khỏe thận. Ăn táo có thể giúp tiêu hóa tốt đồng thời giảm áp lực lên thận. Loại quả này còn hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh, giảm cholesterol và giúp hệ thống xử lý chất thải của cơ thể hoạt động trơn tru.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI