5 loại quả quen thuộc giúp phòng bệnh thận

Căng thẳng, chế độ ăn uống kém, mất nước, huyết áp cao hay tiểu đường đều có nguy cơ khiến khả năng lọc độc tố và duy trì sự cân bằng của thận bị suy giảm. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến bệnh thận mạn tính, sỏi thận hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác. Một số loại quả thông thường có thể cung cấp các dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe thận.

Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh, nhất là anthocyanin, có thể giúp giảm stress oxy hóa hoặc viêm trong mô thận, nên làm chậm tổn thương thận hoặc bảo vệ cấu trúc thận. Nó còn có hàm lượng natri, kali và phốt pho rất thấp, phù hợp cho người bệnh thận. Thêm một nắm việt quất vào ngũ cốc hoặc bột yến mạch buổi sáng, trộn vào sữa chua hoặc xay sinh tố để có bữa ăn bổ dưỡng, tốt cho thận.