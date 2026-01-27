5 đồ uống hỗ trợ ngủ ngon giấc

Latte nghệ có thể là lựa chọn thay thế sữa ấm trước khi ngủ, phù hợp với người không dung nạp lactose. Nghệ có đặc tính chống viêm, viêm mạn tính có liên quan đến rối loạn giấc ngủ. Thức uống này có thể pha từ sữa thực vật ấm, thêm nghệ, mật ong và một ít gia vị như quế hoặc nhục đậu khấu.