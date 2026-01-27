5 đồ uống hỗ trợ ngủ ngon giấc

Nước ép anh đào chua hỗ trợ ngủ ngon giấc, đặc biệt ở người thường xuyên mất ngủ. Anh đào chua giúp cơ thể hấp thu và sử dụng tryptophan tốt hơn - một loại axit amin tham gia sản xuất serotonin, chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến giấc ngủ.
Sữa ấm chứa tryptophan, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành melatonin -hormone điều hòa chu kỳ ngủ, thức. Melatonin thúc đẩy giấc ngủ, hỗ trợ giảm các rối loạn như mất ngủ, căng thẳng hay rối loạn nhịp sinh học. Ưu tiên pha sữa ấm để mang lại cảm giác dễ chịu cho cổ họng đồng thời giúp cơ thể thư giãn hơn.
Latte nghệ có thể là lựa chọn thay thế sữa ấm trước khi ngủ, phù hợp với người không dung nạp lactose. Nghệ có đặc tính chống viêm, viêm mạn tính có liên quan đến rối loạn giấc ngủ. Thức uống này có thể pha từ sữa thực vật ấm, thêm nghệ, mật ong và một ít gia vị như quế hoặc nhục đậu khấu.
Nước lọc cũng là lựa chọn tốt vì thiếu nước có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn. Uống đủ nước trong ngày duy trì giấc ngủ tốt nhưng nên hạn chế uống nhiều nước gần giờ đi ngủ để tránh tiểu đêm.
Trà hoa cúc không chỉ giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe làn da mà còn có tác dụng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt, trà hoa cúc không chứa caffeine nên là thức uống dịu nhẹ, giúp cơ thể thư giãn, dễ đi vào giấc.
Bảo Bảo (Theo Health, Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo