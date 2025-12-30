Điều gì xảy ra khi uống trà hoa cúc?

Uống trà hoa cúc bổ sung kali hỗ trợ kiểm soát huyết áp, cung cấp chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh, cải thiện giấc ngủ.

Hoa cúc không chỉ làm đẹp mà còn được dùng trong ẩm thực. Đun sôi hoa cúc vàng hoặc trắng để pha trà thảo mộc mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nhiều người ưa chuộng trà hoa cúc vì không chứa caffeine, thay thế cho trà đen hoặc trà xanh đồng thời có hương vị mộc mạc, hơi ngọt.

Kiểm soát huyết áp

Trong y học cổ truyền Trung Quốc, trà hoa cúc được coi là thực phẩm giúp hỗ trợ hạ huyết áp. Một số nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy dùng hoa cúc kết hợp ăn uống lành mạnh có thể giảm huyết áp nhẹ.

Giảm say rượu

Uống trà hoa cúc có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa rượu - phân hủy và đào thải rượu khỏi cơ thể - đồng thời bảo vệ gan khỏi tổn thương liên quan. Mặc dù không ngăn được cảm giác say, trà hoa cúc có thể giảm một số tác dụng phụ tiêu cực khi uống nhiều rượu.

Kháng khuẩn

Tinh dầu trong hoa cúc có tác dụng kháng khuẩn và kháng vi sinh vật, góp phần ngăn ngừa sự phát triển, lây lan của vi khuẩn cũng như các vi sinh vật khác. Do đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, nước súc miệng từ hoa cúc cũng làm giảm đáng kể tình trạng viêm nướu, mảng bám.

Giảm triệu chứng cảm lạnh

Dùng hơi nước xông chiết xuất từ hoa cúc có thể giảm triệu chứng của cơn cảm lạnh. Trà hoa cúc ấm góp phần thư giãn đường hô hấp, giảm nhức đầu, thông mũi.

Điều hòa đường huyết

Uống trà hoa cúc hỗ trợ hạ lượng đường trong máu ở người bệnh tiểu đường, điều hòa đường huyết tự nhiên. Tuy nhiên, người bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi đưa thức uống này vào thực đơn.

Giảm đau bụng kinh

Loại trà thảo mộc này có tác dụng cải thiện triệu chứng đau bụng kinh ở phụ nữ, giảm căng thẳng và các cơn đau trong kỳ kinh.

Hỗ trợ tiêu hóa

Các hợp chất sinh học như flavonoid, tinh dầu và polyphenol trong trà này hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi và tốt cho sức khỏe đường ruột. Bác sĩ có thể khuyến nghị dùng trà tùy theo thể trạng. Tuy nhiên, người bị dị ứng phấn hoa, dị ứng với hoa cúc, trẻ nhỏ nên tránh để phòng tác dụng phụ.

Giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ

Hoa cúc La Mã chứa apigenin, một chất chống oxy hóa có thể gắn với thụ thể trong não. Chất này giúp thúc đẩy cảm giác buồn ngủ, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, kể cả ở người mất ngủ mạn tính.

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Các chất chống oxy hóa trong trà hoa cúc có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Điển hình là apigenin có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư như ung thư vú, đường tiêu hóa, da, tuyến tiền liệt và tử cung.

