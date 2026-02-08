5 đồ uống hỗ trợ gan thải độc

Gan là cơ quan thiết yếu, đóng vai trò đào thải độc tố, chuyển hóa dưỡng chất và hỗ trợ tiêu hóa. Bên cạnh uống đủ nước, một số loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa, vitamin và hoạt chất kháng viêm có thể hỗ trợ chức năng gan và quá trình thải độc tự nhiên.

Nước chanh giàu vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng hoạt động enzym gan đồng thời hỗ trợ loại bỏ độc tố. Uống nước chanh ấm kích thích tiết mật, tăng cường tiêu hóa và chuyển hóa chất béo. Dùng đồ uống này vào buổi sáng góp phần khởi động quá trình giải độc gan, cung cấp nước cho cơ thể.