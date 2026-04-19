5 điểm nóng ở đại chiến Man City - Arsenal

AnhCuộc đại chiến ở vòng 33 Ngoại hạng Anh có thể được định đoạt bởi loạt điểm nóng chiến thuật: từ vai trò sáng tạo của Rayan Cherki, bài học dồn biên ở Wembley cho đến hệ thống 4-2-3-1 đang giúp Pep Guardiola hồi sinh sức mạnh Man City.

Cherki hay Eze sẽ tỏa sáng? Phong độ chói sáng của Rayan Cherki đặt ra thách thức lớn cho Arsenal, trong khi Eberechi Eze được kỳ vọng mang đến khác biệt ở chiều ngược lại. Cuộc đấu ở vị trí số 10 có thể định đoạt cục diện trận đại chiến giữa Man City và Arsenal.

Rayan Cherki lập cú đúp kiến tạo trong trận thắng Chelsea 3-0 cuối tuần trước, giúp Man City rút ngắn cách biệt và gây áp lực lớn lên Arsenal. Cầu thủ người Pháp di chuyển tự do khắp phần sân đối phương, thường xuyên lùi, dạt biên để nhận bóng và tổ chức lối chơi.

Bản đồ những lần chạm bóng của Rayan Cherki trong trận Man City thắng Chelsea 3-0 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Premier League

Dù có xu hướng lệch phải để phối hợp cùng Antoine Semenyo và hậu vệ Matheus Nunes, sự linh hoạt trong cách di chuyển khiến Cherki gần như không thể bị phong tỏa theo kiểu "một kèm một". Anh đã có 10 kiến tạo mùa này - nhiều thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ sau Bruno Fernandes (17). Nhưng tiền vệ người Pháp đạt hiệu suất 0,65 kiến tạo mỗi 90 phút, vượt xa Fernandes (0,61).

Không chỉ vậy, Cherki còn nhỉnh hơn đội trưởng Man Utd về chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA), đạt 0,47 mỗi 90 phút so với 0,34. Tiền vệ Man City cũng là cầu thủ tạo ra nhiều bàn nhất từ các pha dẫn bóng tại Ngoại hạng Anh mùa này (6).

Bản đồ tạo cơ hội cho thấy ba khu vực nguy hiểm nhất của Cherki gồm: những pha xâm nhập từ cánh phải vòng cấm, cùng hai khoảng không gian giữa trung lộ và cánh rìa khu cấm địa. Vì vậy, nhiệm vụ then chốt của Arsenal là thu hẹp không gian quanh vị trí "số 10" của Man City, đồng thời ngăn chặn các pha rê dắt và chuyền quyết định của anh.

Eze dứt điểm mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Leverkusen 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 17/3/2026. Ảnh: Arsenal FC

Ở chiều ngược lại, Eberechi Eze trở lại sau khi vắng mặt ở chung kết Cup Liên đoàn và được kỳ vọng tạo đột biến cho Arsenal. Chính tiền vệ người Anh tung đường chuyền dài vượt tuyến cho Gabriel Martinelli ghi bàn cuối trận hòa 1-1 trên sân Emirates giữa hai đội hồi tháng 9/2025.

Dù mới tạo 14 cơ hội từ bóng sống mùa này - chỉ đứng thứ tám trong đội hình Arsenal - Eze vẫn có 9 bàn trên mọi đấu trường. Trong bối cảnh "Pháo thủ" thiếu ý tưởng tấn công, khả năng dứt điểm và tạo đột biến cá nhân của tiền vệ này là vũ khí đáng kể. Trung bình tung ra 2,66 cú sút mỗi trận tại Ngoại hạng Anh, Eze hứa hẹn sẽ liên tục thử thách thủ môn Gianluigi Donnarumma, qua đó tạo nên thế đối trọng trực tiếp với nguồn sáng tạo chủ lực bên phía Man City.

Bài học Wembley. Thất bại ở chung kết Cup Liên đoàn phơi bày nhiều vấn đề chiến thuật của Arsenal, đặc biệt ở khả năng chống các tình huống dồn biên và thoát pressing. Nếu không cải thiện, "Pháo thủ" có thể lặp lại kịch bản cũ trước Man City.

Nico O'Reilly lập cú đúp vào lưới Arsenal Nico O'Reilly lập cú đúp vào lưới Arsenal

Trong trận tranh danh hiệu tại Wembley hôm 22/3, Man City hoàn toàn áp đảo trong hiệp hai và nhiều khả năng sẽ tiếp tục khai thác cách tiếp cận này ở lần tái đấu.

Điểm then chốt nằm ở cách đội bóng của Pep Guardiola liên tục tạo ra các tình huống hai đánh một bên cánh phải. Man City thường luân chuyển bóng nhanh sang biên, trước khi đưa các cầu thủ băng cắt xuống sát đường biên ngang.

Ở bàn mở tỷ số, Rayan Cherki thoát khỏi sự theo kèm của Leandro Trossard để đón đường chuyền của Bernardo Silva, rồi tạt bóng cho Nico O'Reilly ghi bàn mở tỷ số sau sai lầm của thủ môn Kepa Arrizabalaga.

Tình huống thứ hai diễn ra tương tự, khi Trossard bị cô lập và không nhận đủ hỗ trợ để ngăn pha chồng biên của Matheus Nunes. Từ quả tạt sau đó, O’Reilly hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng.

Vì vậy, Arsenal cần tăng cường hỗ trợ phòng ngự ở hai biên, đồng thời hạn chế khả năng đảo cánh nhanh của Man City - yếu tố khiến hệ thống phòng ngự của họ liên tục bị kéo giãn.

Một vấn đề khác là cách Arsenal đối phó với "khối bốn người" mà Man City thiết lập ở trung tuyến tại Wembley. Dưới áp lực pressing, "Pháo thủ" thường phải phất bóng dài, vô tình đưa bóng vào tầm kiểm soát của hàng thủ và tuyến giữa đối phương, nơi Man City dễ dàng thu hồi bóng ngay từ khu vực giữa sân.

Arsenal có dám mạo hiểm trước Man City? Khả năng tấn công thiếu sắc bén trước các đối thủ lớn đang là điểm yếu của Arsenal. Trước Man City, HLV Mikel Arteta đứng trước lựa chọn chiến thuật khó khăn -tiếp tục thận trọng hay chuyển sang cách tiếp cận táo bạo hơn.

HLV Mikel Arteta (trái) bắt tay Pep Guardiola sau trận Arsenal thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026. Ảnh: Reuters

Các màn trình diễn của Arsenal trước những đối thủ trong nhóm "Big 6" như Man City, Man Utd hay Liverpool mùa này đều thiếu sức nặng về tấn công. Lối chơi thận trọng khiến "Pháo thủ" gặp khó trong việc tạo cơ hội rõ rệt.

Trước các khối đội hình trung tuyến kín kẽ, Arsenal tỏ ra bế tắc trong việc đưa bóng xuyên tuyến với tốc độ cao. "Pháo thủ" thậm chí chưa từng đạt quá 0,66 chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong một trận đấu trước những đối thủ kể trên - con số đáng lo ngại với một đội bóng cạnh tranh đỉnh cao.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu Mikel Arteta có thay đổi cách tiếp cận. Việc triển khai bóng chậm, thiếu rủi ro rõ ràng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Về lý thuyết, Arsenal có hai lựa chọn: lùi sâu đội hình, chơi phòng ngự phản công; hoặc đẩy cao nhịp độ, tấn công quyết liệt hơn với các đường chuyền hướng lên phía trước nhanh và trực diện.

Dựa trên diễn biến gần đây, phương án thứ hai có thể là chìa khóa. Cả Chelsea và Liverpool đều tạo ra cơ hội rõ rệt trước Man City ngay trong giai đoạn đầu trận ở những lần đối đầu gần nhất. Chính Arsenal cũng từng có cơ hội ngon ăn từ rất sớm, khi Kai Havertz dứt điểm đối mặt ở phút thứ 7 trong trận chung kết Cup Liên đoàn.

Dù vậy, cần lưu ý rằng Man City lại là đội thủng lưới ít nhất trong 20 phút đầu các trận tại Ngoại hạng Anh mùa này (1) - thống kê cho thấy sự chắc chắn ngay từ nhập cuộc của thầy trò Guardiola.

Arteta sẽ chọn bộ tứ tấn công nào? Những ca chấn thương đã ảnh hưởng rõ rệt tới sự trơn tru trong khâu tấn công của Arsenal, khi các trụ cột như Kai Havertz, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Eberechi Eze hay Mikel Merino "thay phiên" nhau ngồi ngoài từ đầu mùa.

Martin Odegaard (trái), Bukayo Saka đều để ngỏ khả năng ra sân trước Man City. Ảnh: Arsenal FC

Từ đó, Arteta chịu nhiều áp lực vì chưa tìm ra sự cân bằng tối ưu trên hàng công. Từ đầu năm 2026, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã sử dụng thay đổi "bộ tứ tấn công" tới 11 lần chỉ sau 13 trận, và không có bộ khung nào được giữ nguyên quá hai lần liên tiếp.

Tính rộng hơn, qua 32 trận Ngoại hạng Anh, Arteta đã thử nghiệm tới 20 tổ hợp tấn công khác nhau, nhưng chỉ có 5 trong số đó được lặp lại nhiều hơn một lần - cho thấy sự thiếu ổn định đáng kể.

Trong số này, phương án sử dụng Leandro Trossard và Saka ở hai cánh tỏ ra hiệu quả nhất. Khi kết hợp cùng Odegaard và Viktor Gyokeres, Arsenal đạt trung bình xG lên tới 1,91 từ bóng sống - cao nhất trong tất cả các phương án.

Bộ tứ được sử dụng nhiều nhất là Trossard - Saka ở hai biên, với Eze chơi phía sau Gyokeres. Đây cũng là tổ hợp mang lại hiệu quả tối đa về kết quả, khi Arsenal thắng cả 7 trận sử dụng sơ đồ này. Tuy nhiên, dấu hỏi lớn nằm ở thể trạng của các cầu thủ trước chuyến làm khách trên sân Etihad.

Nếu đạt thể lực tốt, đây là bộ khung Arteta tin tưởng. Lần gần nhất họ cùng đá chính là trong hai chiến thắng derby London liên tiếp trước Chelsea và Tottenham Hotspur hồi tháng Hai.

Dẫu vậy, lựa chọn nhân sự cho trận gặp Man City vẫn là bài toán không dễ. Trong kịch bản chơi phản công, Arsenal có thể cần tới thể hình và khả năng làm tường của Havertz, kết hợp với tốc độ của Gabriel Martinelli ở biên trái.

Nhưng bộ đôi này thậm chí chưa từng cùng đá chính ở hai vai trò đó trong bất kỳ trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này - chi tiết cho thấy Arteta vẫn đang loay hoay tìm lời giải tối ưu cho hàng công.

Guardiola mở khóa phong độ Man City bằng sơ đồ 4-2-3-1. Trong trận chung kết Cup Liên đoàn, Guardiola đã từ bỏ sơ đồ 4-1-3-2 thiên về bó hẹp không gian để quay lại 4-2-3-1 quen thuộc. Đây cũng là hệ thống giúp Man City thắng thuyết phục Arsenal, Liverpool rồi Chelsea.

Đội hình xuất phát của Man City trong trận gặp West Ham (trái) và Chelsea (phải). Ảnh: Premier League

Trong cách vận hành này, Man City khai thác chiều rộng sân hiệu quả hơn, khi hai cầu thủ chạy cánh có tốc độ cao như Jeremy Doku và Antoine Semenyo bám sát đường biên. Việc kéo giãn đội hình đối phương ra hai biên buộc các hậu vệ phải nhận thêm hỗ trợ, qua đó vô tình mở ra khoảng trống ở trung lộ cho Cherki và Bernardo Silva khai thác.

Ngoài ra, các pha di chuyển khai thác khoảng trống của hậu vệ trái Nico O'Reilly cũng gây nhiều khó khăn cho đối thủ, khi hàng thủ phải liên tục đối mặt với những tình huống xâm nhập bất ngờ từ tuyến dưới.

Với việc ghi tới 9 bàn mà không thủng lưới trước ba đối thủ mạnh khi áp dụng hệ thống này, rất khó để Man City thay đổi cách tiếp cận trong trận đấu được coi là "chung kết" Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Hồng Duy (theo Premier League)