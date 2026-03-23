Arteta bị chỉ trích vì dùng Kepa ở chung kết Cup Liên đoàn

AnhNhiều cựu danh thủ cho rằng HLV Mikel Arteta sai lầm khi tin dùng Kepa Arrizabalaga - thủ môn dự bị mắc lỗi khiến Arsenal thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn.

Kepa giữ suất bắt chính sau khi góp mặt ở toàn bộ hành trình vào chung kết của Arsenal. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha có màn trình diễn thiếu chắc chắn và mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng.

Phút 51, Kepa băng ra ngoài vòng cấm phạm lỗi với Jeremy Doku và thoát thẻ đỏ. Chưa đầy 10 phút sau, thủ thành này bắt không dính bóng từ quả tạt của Rayan Cherki, tạo điều kiện cho Nico O'Reilly đánh đầu vào lưới trống. Sau đó, Arsenal lép vế và nhận bàn thua thứ hai, cũng từ pha đánh đầu của O'Reilly.

Rồi bắt hụt bóng khiến Arsenal thủng lưới trước trong trận chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026.

Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Redknapp cho rằng quyết định của Arteta là sai lầm lớn: "Kepa không tệ, nhưng không giỏi bằng David Raya, đó là lý do anh ấy là lựa chọn số hai. Trong một trận chung kết lớn, khi bạn khát danh hiệu, việc sử dụng thủ môn dự bị là điều khó hiểu. Đây là sai lầm nghiêm trọng và đã phản tác dụng".

Ở phía đối diện, Man City cũng sử dụng thủ môn dự bị James Trafford, nhưng anh lại thi đấu chắc chắn với ba pha cứu thua quan trọng. Redknapp nhận xét: "Trafford không phải số một, nhưng cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ và sau đó gần như không gặp áp lực".

Huyền thoại Arsenal Ian Wright đồng tình rằng việc chọn Kepa là "một canh bạc không thành công'. Cựu tiền đạo người Anh nhấn mạnh thời điểm mắc sai lầm càng khiến tình hình tệ hơn, khi Arsenal đang chuẩn bị thay người nhằm cải thiện thế trận.

Cựu hậu vệ Jamie Carragher cũng chỉ trích Arteta, cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần ưu tiên cơ hội giành danh hiệu cho đội bóng thay vì chiều cầu thủ. "Arteta không nợ Kepa điều gì. Ông ấy nợ người hâm mộ Arsenal cơ hội tốt nhất để vô địch, đặc biệt khi đội đã chờ danh hiệu quá lâu", ông nói.

Carragher nhấn mạnh David Raya không chỉ là thủ môn số một mà còn là một trong những cầu thủ hay nhất Arsenal mùa này, nên việc thay đổi ở trận chung kết là quyết định rủi ro.

Nico O'Reilly đánh đầu chéo góc ấn định chiến thắng 2-0. Ảnh: AP

Cựu hậu vệ Gary Neville thì chỉ trích trực diện Kepa, cho rằng thói quen xử lý bóng rườm rà của thủ môn này khiến Arsenal tự đẩy mình vào áp lực. Ông nhắm đến tình huống Kepa nhiều lần dẫm bóng để câu giờ và tìm phương án chuyền, trước khi mắc sai lầm.

Neville nhận định: "Họ tự gây áp lực cho chính mình. Man City dồn ép liên tục, người hâm mộ phía sau khung thành có thể cảm nhận được bàn thắng sắp đến. Đó là một sai lầm tệ hại của thủ môn ở thời điểm quan trọng".

Không phải lần đầu Kepa trở thành tâm điểm ở chung kết Cup Liên đoàn. Năm 2019, anh gây tranh cãi khi từ chối rời sân theo yêu cầu của HLV Maurizio Sarri trong trận Chelsea thua Man City sau loạt luân lưu. Đến năm 2022, Kepa vào sân từ ghế dự bị với vai trò "chuyên gia bắt penalty" ở chung kết gặp Liverpool, nhưng không cản phá được cú sút nào và còn đá hỏng quả quyết định.

Bất chấp chỉ trích, Arteta vẫn bảo vệ lựa chọn của mình. Ông khẳng định Kepa xứng đáng được thi đấu và gọi đây là quyết định đúng đắn và công bằng. "Tôi sẽ làm lại điều đó. Kepa đã chơi rất hay trong hành trình vừa qua. Sai lầm là một phần của bóng đá và có thể xảy ra với bất kỳ ai", ông nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận lỗi cá nhân của Kepa đến ở thời điểm then chốt, nhưng nhấn mạnh đó không phải lý do duy nhất dẫn đến thất bại.

