Nico O’Reilly - người hùng chung kết Cup Liên đoàn của Man City

Nico O’Reilly trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình Man City mùa này và ghi cả hai bàn trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh 2026, dù xuất phát từ vị trí hậu vệ trái.

O’Reilly ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal, trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh trên sân Wembley, London ngày 22/3/2026. Ảnh: Reuters

Ngày 21/3/2026, O’Reilly bước sang tuổi 21. Đúng một ngày sau, anh trải qua trận chung kết Cup Liên đoàn Anh mang tên mình. O’Reilly ghi cả hai bàn trong vỏn vẹn bốn phút trước một Arsenal đang khao khát cú ăn bốn thần thánh, dưới sự quan sát trực tiếp trên khán đài Wembley của HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel. Áp lực có lẽ là khái niệm không tồn tại với chàng trai tóc xù này.

O’Reilly, ở tuổi 21 và 1 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở chung kết Cup Liên đoàn từ sau Joe Mason (20 tuổi 289 ngày) cho Cardiff City trước Liverpool năm 2012. Anh cũng là gương mặt trẻ thứ hai làm được điều đó trong lịch sử Man City, sau Peter Barnes (18 tuổi 263 ngày) vào năm 1976.

Ngày "đại hỷ" của O’Reilly bắt đầu với những hoài nghi, khi anh một lần nữa được xếp đá hậu vệ trái, thay vì Rayn Ait-Nouri – một hậu vệ cánh thuần túy hơn. Đó cũng là một trong những vấn đề từng được đặt câu hỏi cho Pep Guardiola liên tục sau trận thua Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tuy nhiên, tài năng sinh năm 2005 đã có một ngày thi đấu thăng hoa. Bukayo Saka ở hành lang cánh đó hoàn toàn bị phong tỏa, trong khi những pha xâm nhập vùng cấm rồi ghi bàn bằng đầu của O’Reilly cho thấy bản năng và khả năng chọn vị trí vượt tuổi. Anh đọc trận đấu, dám dấn thân vào các pha bóng nhạy cảm, và sở hữu sức mạnh thể chất để vượt mặt đối thủ.

O’Reilly là hình mẫu điển hình của một sản phẩm từ lò đào tạo tinh hoa trong bóng đá hiện đại: một VĐV thực thụ, một cỗ máy cần mẫn với kỹ năng và kỹ thuật đạt chuẩn để đá tiền vệ, đồng thời sở hữu tư duy nhạy bén để thích nghi với vai trò hậu vệ biên. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ quên đi bản sắc của một cầu thủ "box-to-box" (tiền vệ con thoi), chưa bao giờ quên cách xâm nhập vùng cấm và đánh hơi bàn thắng. Đó chính là những gì O’Reilly đã làm trong đêm Wembley.

Hành trình của O’Reilly

Tối ngày 10/1/2025, khi Guardiola đang thanh toán hóa đơn tại một nhà hàng yêu thích ở Manchester, ông tình cờ bắt gặp một gương mặt thân quen. Đó là Ben Wilkinson, HLV đội U21 Man City – người đã có 8 năm làm việc tại học viện trong suốt một thập kỷ Guardiola dẫn dắt CLB. Khi thấy Wilkinson đang dùng bữa cùng vợ, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tiến lại gần để trò chuyện.

Tuần đó, một vài cầu thủ trẻ từ học viện Man City được đôn lên tập luyện cùng đội một. Guardiola muốn thông báo trực tiếp cho Wilkinson về cái tên sẽ góp mặt trong trận đấu vòng 3 Cup FA gặp Salford City vào ngày hôm sau.

Wilkinson không hề ngạc nhiên khi biết O’Reilly, một trong những viên ngọc quý nhất của học viện, sẽ đá chính. Tuy nhiên, Wilkinson thực sự ngỡ ngàng khi Guardiola tiết lộ vị trí của cầu thủ khi đó mới 19 tuổi. "Tôi sẽ để cậu ấy đá hậu vệ trái", HLV 55 tuổi từng nói.

Trong suốt quá trình thăng tiến tại học viện, O’Reilly từng kinh qua mọi vị trí: từ tiền vệ lùi sâu, tiền vệ con thoi, số 10, chạy cánh phải cho đến cả số 9 ảo. Nhưng hậu vệ trái là vị trí anh chưa từng chạm tới kể từ khi còn đá bóng sân 7 trước khi gia nhập Man City.

O’Reilly đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Man City, trong trận chung kết Cup Liên đoàn Anh trên sân Wembley, London ngày 22/3/2026. Ảnh: AFP

Trước trận gặp Salford, ngay giai đoạn mùa 2024-2025 chuẩn bị bắt đầu, O’Reilly đã được Guardiola trao cơ hội xuất phát trong trận tranh Siêu cup Anh trước Man Utd. Anh có thêm vài lần ra lác đác khác, tổng cộng là ba lần, nhưng tất cả đều trong vai trò tiền vệ trung tâm hoặc một số 8 tấn công. Kể từ sau trận Salford đến nay, vị trí hậu vệ trái đóng đinh với O’Reilly, không chỉ ở Man City mà cả ở hai lần khoác áo tuyển Anh.

"Thú thực là tôi có chút bất ngờ khi bắt đầu ở đó", O’Reilly gần đây hồi tưởng trên báo Anh The Times. "Tôi nhớ chỉ có đúng một buổi tập trước trận gặp Salford mùa trước. Thầy Pep chỉ nói: ‘Được rồi, mai cậu sẽ đá ở đó nhé’. Trong vài trận đầu, cảm giác kiểu: ‘Cái này mới mẻ quá’. Nhưng theo thời gian, tôi dần thích nghi và cảm thấy thoải mái. Tôi không nề hà gì, thậm chí còn thích thú. Mùa này, tôi bắt đầu được phép di chuyển lên tuyến giữa nhiều hơn".

Trong quá trình trưởng thành tại lò Man City, có một yếu tố giúp O’Reilly tách biệt hoàn toàn với bạn bè đồng trang lứa, chính là tư duy chiến thuật bén nhạy ngay từ khi còn rất nhỏ. Dù không phải là mẫu người hướng ngoại, nhưng anh lại đặc biệt xuất sắc trong việc hấp thụ các chỉ dẫn chiến thuật và thực hiện chính xác những gì HLV yêu cầu.

Trong các trận đấu ở cấp độ trẻ, O’Reilly thường xuyên nhận diện được những thay đổi chiến thuật từ phía đối phương trước cả ban huấn luyện, từ đó chủ động điều phối đồng đội để hóa giải các mối đe dọa chuẩn bị phát sinh. Guardiola thì lại là người luôn đánh giá cao điểm này. Đó cũng là lý do tại sao Rico Lewis, người bạn thân cùng lứa với O’Reilly, từng được tin tưởng xếp đá hậu vệ biên bó vào trung lộ (inverted full back) thay vì những đàn anh dày dạn kinh nghiệm từ vài năm trước.

Khả năng đọc trận đấu và thích nghi thần tốc trở thành chìa khóa giúp O’Reilly tỏa sáng trước Salford với một bàn thắng từ pha di chuyển chồng cánh trong. Kể từ đó, anh chưa bao giờ ngoảnh đầu lại. Mùa 2024-2025 trong màu áo đội một Man City, hậu vệ cánh kiêm tiền vệ này ghi được 5 bàn và có 2 kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh cũng tạo ra 15 cơ hội, thực hiện 30 pha tắc bóng và 600 đường chuyền thành công với tỷ lệ chính xác 87,3%. Khoảng 70% thời gian thi đấu của O’Reilly là ở vị trí hậu vệ trái, nhưng anh cũng từng đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự và cả trung vệ.

Mùa này, O’Reilly càng bùng nổ hơn. Cú đúp vào lưới Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn Anh 2026 giúp anh có 8 pha lập công và 5 kiến tạo trên mọi mặt trận, và tất nhiên là thêm một danh hiệu nữa, sau Siêu cup Anh 2024. Đã có tên trong danh sách triệu tập đồ sộ của tuyển Anh ở đợt FIFA Days hiện tại, nhưng nếu mọi thứ diễn ra mỹ mãn trong vài tháng tới, HLV Tuchel có thể dành một suất cho O’Reilly trong đội hình Tam Sư dự World Cup 2026.

O’Reilly sẵn sàng trám vào vị trí hậu vệ trái hoặc đá tiền vệ trung tâm sở trường. Chỉ có Erling Haaland là người có số phút thi đấu cho Man City nhiều hơn O’Reilly mùa này. Tính luôn chung kết Cup Liên đoàn Anh 2026, anh đã có 37 lần đá chính: 74% ở vị trí hậu vệ trái, 2% tiền vệ trung tâm, 11% tiền vệ phòng ngự và 13% ở vai trò tiền đạo cánh trái.

Không những vậy, với 86 pha tắc bóng chính xác đến nay, O’Reilly dẫn đầu toàn đội về chỉ số phòng ngự này và luôn duy trì cường độ pressing không biết mệt mỏi. Anh cũng giữ tỷ chuyền bóng chính xác 89,2% và tạo ra 26 cơ hội.

Tất nhiên, con đường không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Ở tuổi 21 vừa tròn, O’Reilly từng có kỷ niệm đáng quên tại Santiago Bernabeu gần đây. Những cú phất bóng dài "nhất lộ" cánh phải của Thibaut Courtois dành cho Federico Valverde đêm đó khiến cầu thủ trẻ Man City bị "quay như chong chóng".

"Những trận đầu tôi còn bỡ ngỡ lắm", O’Reilly chia sẻ trên báo Anh Guardian. "Cảm giác bước từ sân đấu chỉ có 200 khán giả lên một SVĐ hàng vạn người thực sự khác biệt. Nhưng qua từng trận, tôi dần quen, tự tin hơn và thấy mọi thứ ổn hơn. Tôi rất hài lòng với đà tiến bộ hiện tại".

Nếu lịch sử rẽ sang một hướng khác, trận gặp Salford đầu năm ngoái có thể đã là lần cuối O’Reilly khoác áo đội chủ sân Etihad. Chelsea từng đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng ngay sau đó, nhưng Man City kiên quyết cự tuyệt.

O’Reilly sinh ra tại Collyhurst, vùng đất phía bắc của Manchester. Anh từng theo học tại trường tiểu học Công giáo St Patrick, ngôi trường từng nuôi dưỡng những huyền thoại như Brian Kidd, Nobby Stiles, Stan Bowles và cả Les Dawson. Anh gắn bó máu thịt với quê hương đến mức xăm cả mã vùng điện thoại Manchester (0161) lên cánh tay, như một lời khẳng định về gốc gác của mình.

"Vùng đất ấy tạo nên con người tôi hôm nay", O’Reilly khẳng định. "Lớn lên ở đó, tôi yêu từng khoảnh khắc được ra sân đá bóng mỗi ngày với bạn bè. Tôi vẫn giữ liên lạc với họ, chúng tôi vẫn rất thân thiết".

O’Reilly nâng Cup ăn mừng sau trận chung kết Cup Liên đoàn Anh trên sân Wembley, London ngày 22/3/2026. Ảnh: Reuters

O’Reilly còn quá trẻ để biết rằng những con số đó đôi khi sẽ thay đổi, nhưng sau màn trình diễn trước Arsenal, có lẽ anh cần dành thêm chỗ cho những hình xăm danh hiệu. Sân Wembley tuy cách xa quê nhà của O’Reilly, nhưng kiến trúc vòm cung độc đáo của cầu trường này xứng tầm với màn phô diễn của anh, cũng như "vừa vặn" để trở thành một vết mực in lên cơ thể.

Gia đình O’Reilly hầu hết là fan trung thành của Man City. Anh bén duyên với CLB sau khi được tuyển trạch viên Garry Riley phát hiện khi đang chơi cho Moston Tigers và Failsworth Dynamos. Bà Holli, người mẹ đơn thân đã một tay nuôi dạy O’Reilly, từng kiên trì lái xe đưa anh đến thử việc tại học viện của cả Everton, Liverpool và Man Utd. Đến năm 8 tuổi, khi phải đưa ra quyết định cuối cùng, anh chọn "The Citizens" vì theo lời anh, "chất lượng tập luyện ở đó tốt hơn hẳn".

Hành trình thăng tiến của O’Reilly từng gặp trở ngại lớn do giai đoạn dậy thì. Từ năm 16 tuổi rưỡi đến 18 tuổi, anh cao thêm tới 12 cm, trong khi mức trung bình chỉ là 5 cm. Sự thay đổi quá nhanh về thể chất khiến cơ thể anh mất đi sự linh hoạt vốn có. Trong khi người bạn Rico Lewis thăng tiến vèo vèo lên đội một, O’Reilly phải ở lại đội U18 và khiến anh lo lắng.

Nhưng đó lại là quyết định sáng suốt của CLB, giúp giảm áp lực cho O’Reilly, cho phép anh có thêm thời gian trong phòng gym để làm quen với khung xương mới của mình. Đến cuối mùa 2022-2023, anh thực sự "cất cánh" trở lại với những siêu phẩm: một cú "bọ cạp" vào lưới Middlesbrough và pha lốp bóng từ khoảng cách 36 m trước Man United để giúp đội U18 Man City nâng cup vô địch với tư cách đội trưởng.

Giờ đây, với chiều cao 1,93 m và nặng gần 83 kg, thân hình không cồng kềnh nhưng mạnh mẽ và tốc độ, O’Reilly chính là hình mẫu thể chất hoàn hảo của Ngoại hạng Anh hiện đại. Bên cạnh những mẫu cầu thủ nhỏ con và chơi sáng tạo, anh trở thành minh chứng cho cách dùng người hợp xu hướng của Guardiola.

Dù là ngôi sao đang lên, những người làm việc cùng O’Reilly đều nhận xét anh là một chàng trai hết mực khiêm tốn. Anh vẫn sống cùng mẹ và em gái. "Gia đình luôn có mặt trong mọi trận đấu và giúp tôi giữ đôi chân trên mặt đất", anh tâm sự.

"Cả đời tôi lớn lên cùng Man City, đi xem họ thi đấu và giành chiến thắng trong các trận chung kết", anh nói. "Ngay từ lúc đó, tôi đã biết mình muốn được đứng ở vị trí ấy".

Và đêm Wembley 22/3 vừa qua, giấc mơ đã thành hiện thực với O’Reilly.

Hoàng Thông