5 điểm nóng chiến thuật ở đại chiến Man City - Liverpool

AnhErling Haaland đấu Virgil van Dijk, vai trò của Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz hay khả năng thay đổi chiến thuật của Pep Guardiola có thể là những yếu tố định đoạt trận đại chiến ở vòng 11 Ngoại hạng Anh hôm nay.

Haaland đấu Van Dijk. Erling Haaland đang đạt phong độ hủy diệt với 27 bàn sau 17 lần ra sân cho cả CLB lẫn tuyển quốc gia mùa này. Tính riêng Ngoại hạng Anh, trung phong người Na Uy đã có 13 bàn, trung bình cứ 66 phút lại ghi một bàn, với tỷ lệ dứt điểm thành công lên tới 31,7%. Trung bình, Haaland chỉ cần 17,6 pha chạm bóng để ghi một bàn - tức gần như mỗi khi chạm bóng trong vòng cấm là có thể tạo khác biệt.

Haaland rõ ràng là mối đe dọa lớn nhất mà Liverpool cần phong tỏa. Hàng thủ bốn người của HLV Arne Slot không được phép bị kéo giãn hoặc mất vị trí. Liverpool thường có xu hướng dâng cao gây sức ép, nhưng Virgil van Dijk và Ibrahima Konate phải giữ kỷ luật, tránh bị hút theo bóng như Marcos Senesi (Bournemouth) cuối tuần trước, khi anh để Haaland thoát xuống từ giữa sân, mở tỷ số cho Man City.

Bộ đôi hậu vệ biên - nhiều khả năng là Andy Robertson và Conor Bradley - cũng cần chú ý thu hẹp khoảng cách, hỗ trợ Van Dijk và Konate khi Man City tổ chức tấn công. Bàn thắng thứ hai của Haaland vào lưới Bournemouth là ví dụ rõ ràng: hậu vệ Adrien Truffert đứng quá rộng, bị hút theo Matheus Nunes và vô tình giúp Haaland không việt vị.

Virgil van Dijk cắt bóng của Erling Haaland trong trận Liverpool thắng Man City 2-0 trên sân Anfield ngày 1/12/2024. Ảnh: Reuters

Trong đó, Van Dijk vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nhất của Liverpool. Trung vệ người Hà Lan đủ thể lực để tranh chấp với Haaland, và dù không nhanh bằng đối thủ, anh vẫn có khả năng bứt tốc đáng kể. Quan trọng hơn, Liverpool từng khắc chế rất tốt Haaland: trong 4 lần chạm trán tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo của Man City chỉ mới ghi được một bàn.

Szoboszlai có tiếp tục tỏa sáng ở đại chiến? Từ đầu mùa, Dominik Szoboszlai đang là cầu thủ nổi bật của Liverpool. Anh thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau, vừa là động cơ ở tuyến giữa, vừa là nguồn sáng tạo trong tấn công. Và đặc biệt, tiền vệ người Hungary thường tỏa sáng ở những trận cầu lớn.

Gặp Arsenal hồi đầu mùa, Szoboszlai ghi siêu phẩm đá phạt từ khoảng cách hơn 30 mét giúp Liverpool giành trọn ba điểm. Giữa tuần qua, anh lại khiến khán giả tại Anfield trầm trồ khi đá phạt tinh tế cho Alexis Mac Allister đánh đầu ghi bàn hạ Real Madrid. Mỗi khi Szoboszlai đứng trước một tình huống cố định, Man City chắc chắn sẽ phải cảnh giác tại Etihad.

Dominik Szoboszlai lập siêu phẩm sút phạt rồi trượt cỏ ăn mừng trong trận Liverpool thắng Arsenal 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: Premier League

Những trận vừa qua, HLV Arne Slot trả Szoboszlai về đúng vai trò số 10 sở trường. Trong vị trí này, cầu thủ 25 tuổi thể hiện sự tự tin và cảm hứng cao độ - đủ để trở thành nhân tố có thể xoay chuyển cục diện trước đội bóng của Pep Guardiola.

Mùa này, Szoboszlai dứt điểm 5 lần trúng đích từ ngoài vòng cấm và tạo 16 cơ hội cho đồng đội - thống kê cho thấy khả năng sút xa lẫn nhãn quan chiến thuật đều ở mức cao. Nhưng điểm mạnh nhất của tiền vệ người Hungary là khả năng gây sức ép và đoạt bóng.

Qua 10 vòng đầu, Szoboszlai dẫn đầu cả Liverpool và Man City ở hai hạng mục quan trọng - đoạt bóng (61 lần) và tắc bóng thành công (17 lần), vượt xa những cái tên vốn nổi tiếng về sức mạnh và thể lực như Matheus Nunes hay Ibrahima Konate. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng toàn diện của tiền vệ người Hungary, khi anh không chỉ kiến tạo và ghi bàn mà còn là "lớp lá chắn" đầu tiên giúp Liverpool chống lại sức tấn công của đối thủ.

Vai trò mới của tiền đạo cánh Man City. HLV Pep Guardiola gây bất ngờ trong trận thắng Bournemouth, khi cho Jeremy Doku và Rayan Cherki bó vào trung lộ, thay vì bám biên như thường lệ.

Doku - người vốn đột phá bên cánh - lại di chuyển vào vị trí trung tâm nhiều hơn, trong khi Cherki tỏa sáng với hai pha kiến tạo từ các vị trí gần vòng cấm. Bản đồ nhiệt cho thấy cả hai đều hoạt động chủ yếu ở khu giữa sân, thay vì dọc biên như thường lệ.

Bản đồ nhiệt của Jeremy Doku và Rayan Cherki trong trận thắng Bournemouth. Ảnh: Premier League

Sau khi thử nghiệm thành công, Guardiola nhiều khả năng tiếp tục dùng bài này để đấu Liverpool. Việc để hai cầu thủ chạy cánh bó vào trong sẽ khiến hàng thủ Liverpool buộc phải thu hẹp đội hình, đồng thời giảm bớt sự tập trung vào Erling Haaland người thường xuyên bị kèm chặt. Ở trận gặp Bournemouth, trung vệ Senesi đã bị kéo khỏi vị trí khi theo kèm Cherki, mở ra khoảng trống để Haaland thoát xuống ghi bàn mở tỷ số.

Nếu Guardiola tái sử dụng chiến thuật này, HLV Arne Slot sẽ phải yêu cầu các tiền vệ trung tâm như Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister di chuyển linh hoạt hơn để theo sát những cầu thủ bó vào trong như Doku.

Bài toán nhân sự của Arne Slot. Vấn đề lớn nhất với HLV Arne Slot trước đại chiến Man City là chọn ai đá tiền đạo trái. Cody Gakpo là lựa chọn số một, ra sân 9 trong 10 trận Ngoại hạng Anh ở vị trí này. Tuy nhiên, kể từ khi Dominik Szoboszlai được ưu tiên trở lại hàng tiền vệ, Slot bắt đầu thử nghiệm tân binh Florian Wirtz ở vai trò tấn công lệch trái.

Về thống kê, Wirtz vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này, trong khi Gakpo đã có 3 bàn và 2 kiến tạo. Nhưng phong độ trước Real Madrid giữa tuần qua lại khiến Slot phải suy nghĩ: Wirtz chơi cực hay, tạo ra 5 cơ hội ghi bàn - nhiều nhất trận.

Florian Wirtz (áo đỏ) đi bóng trong trận Liverpool thắng Real 1-0 ở Champions League trên sân Anfield ngày 4/11/2025. Ảnh: Imago

Nếu Gakpo mang đến sự ổn định và khả năng dứt điểm trong vòng cấm, thì Wirtz lại mang đến tính biến hóa trong di chuyển và phối hợp, đặc biệt khi bó vào trung lộ hoặc đổi cánh với Salah.

Trước Man City có khả năng pressing và kèm người chặt chẽ, Slot có thể sẽ ưu tiên mẫu cầu thủ linh hoạt như Wirtz, người cho phép Liverpool triển khai nhiều lớp tấn công hơn thay vì phụ thuộc vào các pha bứt tốc thuần túy của Gakpo.

Man City có chơi bóng dài? Sau trận thua Brentford, HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool chưa có lời giải trước những đội hình lùi sâu phòng ngự rồi bất ngờ tung các đường bóng dài ra sau lưng hàng thủ.

Từ phát biểu ấy, liệu Pep Guardiola có cân nhắc áp dụng cách tiếp cận tương tự khi đối đầu Liverpool - đặc biệt khi sở hữu Erling Haaland gần như không thể ngăn cản trong các tình huống bóng dài phản công?

Vị trí trung bình của các cầu thủ Man City trong trận hòa Arsenal 1-1 tại vòng 5 giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026. Ảnh: Premier League

Man City nhiều lần đá thực dụng từ đầu mùa. Trong trận hòa Arsenal 1-1, Man City lùi sâu phòng ngự, chấp nhận nhường thế trận, chỉ cầm bóng 33,2% - tỷ lệ thấp nhất của ông tại Ngoại hạng Anh.

Chiến thuật tương tự có thể hiệu quả trước Liverpool, nhưng Man City hiếm khi chơi như vậy trên sân nhà Etihad. Họ là đội chuyền dài ít nhất giải (361). Nhưng Guardiola ngày càng linh hoạt và sẵn sàng phá lệ chiến thuật nếu cần. Có thể, sự bất ngờ từ nhà cầm quân người Hà Lan lại là điều khiến Slot và Liverpool trở tay không kịp.

Hồng Duy (theo Premier League)