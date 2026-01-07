5 cặp thực phẩm ăn cùng nhau tốt cho gan, ruột

Nghệ kết hợp tiêu đen, cà chua với dầu ôliu, sữa chua và quả mọng giúp tối ưu lợi ích dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe gan, ruột.

Duy trì chức năng gan và đường ruột tối ưu giúp nâng cao sức khỏe tổng thể. Đường ruột chứa hàng nghìn tỷ vi sinh vật ảnh hưởng đến tiêu hóa, miễn dịch, viêm và tâm trạng, trong khi gan chịu trách nhiệm giải độc, chuyển hóa chất béo, điều hòa đường huyết. Một số kết hợp thực phẩm đơn giản trong chế độ ăn có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho cả gan và đường ruột. Dưới đây là 5 gợi ý dễ áp dụng.

Táo với bơ đậu phộng

Táo giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, còn bơ đậu phộng bổ sung chất béo lành mạnh, tạo cảm giác no. Hai thực phẩm này kết hợp với nhau tạo nên món ăn nhẹ cân bằng cho quá trình trao đổi chất.

Bạn cắt một quả táo, ăn kèm với 1-2 muỗng canh bơ đậu phộng, dùng như một món ăn nhẹ giữa buổi sáng hoặc sau khi tập luyện. Chọn bơ đậu phộng không đường, không chất phụ gia để có kết quả tốt nhất.

Nghệ với tiêu đen

Nghệ chứa hợp chất curcumin, có tác dụng chống viêm mạnh và hỗ trợ sức khỏe gan. Tuy nhiên, cơ thể hấp thụ curcumin kém khi dùng riêng lẻ. Piperine trong tiêu đen giúp cơ thể hấp thụ curcumin tốt hơn, nhờ đó tăng hiệu quả chống viêm và hỗ trợ chức năng gan.

Thêm một chút tiêu đen vào các món cà ri, món đậu, súp có nghệ. Trộn nghệ, tiêu đen với nước ấm hoặc sữa để có thức uống tốt cho sức khỏe hàng ngày.

Cà chua với dầu ô liu

Cà chua rất giàu lycopene - chất chống oxy hóa có thể giúp tim khỏe, đẹp da. Ăn cà chua với dầu ô liu hỗ trợ cải thiện khả năng hấp thụ lycopene, cho phép cơ thể sử dụng chất dinh dưỡng này tốt hơn.

Rưới dầu ô liu nguyên chất lên salad cà chua tươi hoặc xào nhẹ cà chua với dầu ô liu để làm nước sốt, giúp phát huy tối đa lợi ích của chúng.

Sữa chua với quả mọng

Sữa chua cung cấp men vi sinh nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, trong khi quả mọng giàu polyphenol. Cả hai kết hợp với nhau hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh đồng thời tăng cường hệ miễn dịch.

Kết hợp sữa chua không đường với quả mọng tươi hoặc đông lạnh dùng trong bữa sáng hoặc món tráng miệng nhẹ.

Rau bina với nước chanh

Rau bina cung cấp sắt tốt từ thực vật, được hấp thụ tốt hơn khi kết hợp với nước chanh giàu vitamin C, tối đa hóa giá trị dinh dưỡng của rau lá xanh.

Vắt nước cốt chanh tươi lên salad rau bina hoặc đã nấu chín. Sau đó, thêm vào sinh tố và các món xào ngay trước khi dùng bữa đều là cách tối ưu lợi ích dinh dưỡng của những thực phẩm này.

Bảo Bảo (Theo Times of India)