5 cách tự kiểm tra gan nhiễm mỡ tại nhà

Bệnh gan nhiễm mỡ âm thầm, không triệu chứng rõ, nhưng có thể kiểm tra tại nhà qua vòng eo tăng, mệt mỏi, tiêu hóa kém, da vàng, nước tiểu sẫm hoặc lối sống xấu.

Bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những rủi ro sức khỏe thầm lặng; nó có thể âm thầm xuất hiện mà không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi đã gây ra tổn thương. Nhưng bạn không phải lúc nào cũng cần đến máy móc bệnh viện để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm.

Một chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Harvard đã chia sẻ những cách kiểm tra đơn giản tại nhà và các dấu hiệu đáng lưu ý mà bạn không nên bỏ qua.

Dưới đây là 5 điểm bạn có thể sử dụng làm dấu hiệu ban đầu. Nếu bất kỳ dấu hiệu nào đúng với bạn, hãy cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia và thực hiện siêu âm hoặc xét nghiệm máu phù hợp.

Theo dõi vòng eo và trọng lượng cơ thể

Mỡ bụng có mối liên hệ chặt chẽ với gan nhiễm mỡ. Nếu vòng eo của bạn đang tăng lên (đối với nam giới, trên 90 cm; đối với phụ nữ, trên 80 cm) hoặc chỉ số BMI của bạn đang tăng dần, đó là một dấu hiệu cảnh báo.

Khi mỡ tích tụ nhiều hơn xung quanh gan, sẽ gây áp lực lên cơ quan này và bắt đầu làm gián đoạn hoạt động.

Chú ý đến mệt mỏi và suy nhược quá mức

Một trong những dấu hiệu đầu tiên của gan nhiễm mỡ là mệt mỏi, uể oải dai dẳng, hoặc cảm giác nặng nề sau khi ăn. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, ngay cả khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, có thể gan đang gặp khó khăn trong việc chuyển hóa chất béo và carbohydrate.

Mô phỏng gan khỏe mạnh (trái) và gan nhiễm mỡ (phải). Ảnh: Healthline

Theo dõi những thay đổi trong tiêu hóa hoặc cảm giác thèm ăn

Thường xuyên cảm thấy đầy hơi, cảm giác thèm ăn giảm đi hoặc buồn nôn nhẹ, đầy bụng, khó chịu ở phần trên bên phải bụng có thể là những manh mối về tiêu hóa cảnh báo gan nhiễm mỡ. Các dấu hiệu này có xu hướng xuất hiện trước các triệu chứng rõ ràng hơn.

Quan sát da, mắt và nước tiểu

Thỉnh thoảng, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu nhỏ bên ngoài. Da vàng, giãn mao mạch (các mạch máu nhỏ li ti nhìn thấy dưới da, hoặc màu nước tiểu sẫm hơn - có thể chỉ ra rằng gan đang bị căng thẳng.

Mặc dù đây là những dấu hiệu ở giai đoạn nặng, nhưng việc nhận biết sớm chúng có thể giúp bạn được chăm sóc y tế nhanh chóng hơn.

Xem xét các yếu tố rủi ro từ lối sống

Nếu bạn có bất kỳ thói quen nào sau đây, gan có thể đã bị căng thẳng:

Tiêu thụ thường xuyên rượu hoặc đồ uống có đường.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chiên rán hoặc nhiều đường.

Lối sống ít vận động với ít hoạt động thể chất thường xuyên.

Béo phì, tiểu đường và cholesterol cao.

Những điều này không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn bị gan nhiễm mỡ, nhưng khi kết hợp lại, chúng làm tăng đáng kể nguy cơ.

Nếu bạn nhận thấy một hoặc nhiều dấu hiệu nói trên, đừng hoảng sợ nhưng cũng đừng bỏ qua chúng. Bước đầu tiên là thực hiện xét nghiệm chức năng gan (LFT), siêu âm gan hoặc fibro-scan, tùy thuộc vào lời khuyên của bác sĩ.

Can thiệp sớm, thay đổi lối sống, điều chỉnh chế độ ăn uống và giảm cân thường có thể đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ trước khi nó trở nên nghiêm trọng.

Mỹ Ý (Theo India TV News)