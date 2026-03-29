4 thực phẩm âm thầm khiến tóc bạc sớm

Tóc bạc là quá trình biến đổi tự nhiên theo tuổi tác nhưng nếu xảy ra trước 30 tuổi có thể gây kém tự tin. Ngoài yếu tố di truyền, tuổi tác, hút thuốc, lối sống không lành mạnh và chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng lớn đến tình trạng tóc bạc sớm. Dưới đây là một số thực phẩm nên hạn chế để giữ mái tóc khỏe và hạn chế bạc sớm.
Rượu bia
Uống rượu bia quá mức có thể góp phần gây bạc tóc sớm. Rượu làm hao hụt các dưỡng chất quan trọng, cản trở hấp thu vitamin và khoáng chất thiết yếu, đồng thời ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể, từ đó tác động đến sắc tố tóc.
Bánh kẹo
Các thực phẩm chứa nhiều đường như bánh kẹo, đồ ăn ngọt nên được hạn chế. Đường có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, góp phần khiến tóc bạc sớm. Vitamin E rất cần thiết cho tóc khỏe, nhưng đường có thể làm giảm lượng vitamin này trong cơ thể. Đường còn cản trở hấp thu protein - thành phần quan trọng cấu tạo tóc, răng và xương.
Nước ngọt
Nước ngọt không chỉ chứa nhiều đường mà còn có chất tạo ngọt và phẩm màu nhân tạo. Uống thường xuyên có thể gây tăng cân và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như dị ứng, đau nửa đầu, gây mất ngủ hoặc ngủ không đủ giấc - yếu tố có liên quan đến tình trạng bạc tóc sớm.
Muối
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người lớn tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, trẻ em cần giảm theo độ tuổi. Muối cần thiết để duy trì cân bằng dịch trong cơ thể, nhưng tiêu thụ quá nhiều có thể gây tăng huyết áp, bệnh thận mạn và có thể liên quan đến tóc bạc sớm.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Ngọc Phạm, Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI