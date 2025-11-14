3 'thủ phạm' làm tăng nguy cơ đột quỵ

Tiểu đường, huyết áp và cholesterol cao thường tác động qua lại, đẩy nguy cơ đột quỵ lên mức đáng kể.

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu đến não bị tắc, khiến các tế bào não thiếu oxy và đe dọa tính mạng. Theo công bố của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, khoảng 100 triệu người trên toàn cầu từng trải qua tình trạng này.

Nhiều yếu tố "thầm lặng" góp phần gây đột quỵ. Trong đó, tăng huyết áp, cholesterol cao và tiểu đường tưởng chừng riêng lẻ, nhưng thực chất lại liên kết chặt chẽ với nhau, theo bác sĩ Ritu Jha, Giám đốc kiêm Trưởng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Sarvodaya.

Khi một yếu tố xảy ra, các vấn đề khác thường nối tiếp theo. Ba "thủ phạm này" này âm thầm tác động, ảnh hưởng đến cơ thể, gây hại đến các cơ quan và làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Huyết áp cao tạo áp lực lên động mạch, tiểu đường khiến mạch máu dày và yếu, còn cholesterol dư thừa bám lên thành mạch tạo mảng bám, bà giải thích.

Theo thời gian, những tác động này khiến tim khó bơm máu hiệu quả, mạch máu trở nên cứng, hẹp hoặc tắc, làm giảm khả năng cung cấp oxy và dưỡng chất đến các cơ quan. Ngoài đột quỵ, bộ ba này còn tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và suy thận.

Một bệnh nhân điều trị đột quỵ tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thế Anh

Bác sĩ Jha khuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, bao gồm đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, lipid máu, kiểm tra thận và điện tâm đồ để theo dõi và phát hiện sớm các nguy cơ.

Ngoài ra, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống. Cần tránh bỏ bữa, sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ngồi lâu, thiếu ngủ hay căng thẳng. Thay vào đó, hãy tập thể dục đều đặn, ăn uống tại nhà, giảm muối, đường và bỏ thuốc lá.

Hương Giang (Theo Hindustan Times)