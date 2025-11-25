20 năm ở chung cư tôi chưa một lần muốn quay lại nhà mặt đất

Sau hai thập kỷ sống tại một chung cư ở Hà Nội, tôi chưa từng có ý định chuyển xuống nhà mặt đất, bởi cuộc sống quá nhiều thuận tiện.

Đọc bài viết "Tôi khao khát chuyển xuống nhà mặt đất sau 5 năm sống chung cư" cũng những tranh luận quanh câu chuyện "nên ở chung cư hay nhà mặt đất?", tôi cũng có câu chuyện của mình:

Với riêng chúng tôi, sau hơn 20 năm sinh sống tại một khu chung cư ở Hà Nội, tôi chưa từng có ý định chuyển xuống nhà mặt đất, bởi cuộc sống tại đây đem lại nhiều thuận tiện mà khó nơi nào khác có được. Điểm khiến tôi hài lòng nhất là toàn bộ không gian sinh hoạt nằm trên một mặt sàn.

Khi con còn nhỏ, vợ chồng tôi có thể vừa nấu ăn, làm việc nhà, vừa quan sát con chơi ngoài phòng khách. Mọi sinh hoạt diễn ra gần nhau giúp thời gian gia đình luôn liền mạch, tạo cảm giác gắn kết tự nhiên. Những năm con học mẫu giáo và tiểu học, lợi thế này càng rõ: các cháu thường xuyên chạy qua chạy lại nhà nhau, còn các hộ trong tòa nhà cũng dễ dàng hỗ trợ nhau chuyện đón con, trông giúp khi cần.

Hệ thống tiện ích nội khu là điểm cộng lớn khác. Trẻ nhỏ có sân chơi rộng, khu vận động ngoài trời, bể bơi trong nhà và ngoài trời; người lớn có không gian thể dục công cộng, đường dạo bộ sạch sẽ, cây xanh được chăm sóc thường xuyên. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi nằm ngay chân tòa nhà nên mọi nhu yếu phẩm đều có thể mua trong vài phút. Nhiều hộ dân còn lập "chợ chung cư", cung cấp rau củ, thực phẩm sạch giao tận cửa, rất phù hợp với nhịp sống bận rộn của đô thị.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến yếu tố tạo cảm giác an tâm: an ninh và dịch vụ vận hành. Với mức phí dịch vụ vừa phải, cư dân chúng tôi được hưởng hệ thống an ninh 24/7; gia đình có thể yên tâm khóa cửa đi xa nhiều ngày mà không lo trộm cắp. Hầm gửi xe rộng rãi, giá gửi xe hợp lý, không phải lo chỗ để như khi ở nhà mặt đất. Hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng được trang bị, kiểm tra định kỳ hàng tháng. Khu vực công cộng được vệ sinh hằng ngày, phun diệt côn trùng hằng tháng, rác thải có khu riêng và được thu gom liên tục. Bể chứa nước, bể phốt được thau rửa, bảo trì theo lịch, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho cư dân...

Nhìn tổng thể, phần lớn những việc mà khi ở nhà mặt đất gia chủ phải tự xoay xở – từ an ninh, vệ sinh, xử lý rác, bảo trì hệ thống nước, chăm sóc cây xanh cho đến chọn chỗ gửi xe – thì ở chung cư đều được quy trình hóa và thực hiện đồng bộ. Nhờ vậy, chúng tôi có thêm thời gian để nghỉ ngơi, dành cho gia đình hoặc cho công việc.

Tất nhiên, tôi hiểu rằng không phải chung cư nào cũng được quản lý và vận hành tốt. Nhiều người vẫn thích sự riêng tư, chủ động khi sống ở nhà mặt đất hơn là ở chung cư phải phụ thuộc vào Ban quản lý tòa nhà. Nhưng với trải nghiệm hơn 20 năm qua, tôi nhận thấy mô hình chung cư – khi được quản lý đúng chuẩn – sẽ đem đến một cuộc sống tiện nghi, an toàn và gắn kết hơn nhiều so với nhà mặt đất. Đó là lý do gia đình tôi lựa chọn gắn bó lâu dài và chưa nghĩ đến chuyện thay đổi.

Lyn