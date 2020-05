2 ca sĩ Việt hát show trực tuyến 'One love Asia'

Đạt G - Du Uyên trình diễn bản hit "Bánh mì không" bên hàng chục ca sĩ quốc tế trong liveshow trực tuyến "One love Asia", tối 27/5.

2 ca sĩ là đại diện phía Việt Nam theo lời mời của Unicef (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) - đơn vị khởi xướng chương trình. Họ hát Bánh mì không (Đạt G sáng tác) - bản hit từng đạt hơn 70 triệu lượt truy cập trên Youtube năm 2019 - theo phong cách acoustic.

Đạt G - Du Uyên hát 'Bánh mì không' Đạt G - Du Uyên hát 'Bánh mì không' trong liveshow trực tuyến "One love Asia". Video: Youtube. Đôi nghệ sĩ cho biết tự hào khi tham gia một show âm nhạc trực tuyến quốc tế. Đạt G nói: "Ngoài việc kêu gọi đóng góp cho quỹ từ thiện của Unicef, chúng tôi còn muốn quảng bá thông điệp: âm nhạc mang đến lối sống, tư duy tích cực trong thời dịch". Đêm nhạc One Love Asia kéo dài 8 giờ 40 phút, với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ trong khu vực và quốc tế, như Sam Tsui - hiện tượng hát cover trên Youtube, Morissette - giọng ca nổi tiếng người Philippines, Ranz và Niana - đôi anh em ruột có các video nhảy gây sốt... Số tiền quyên góp được chuyển tới Unicef châu Á để gây quỹ phòng chống tác hại của Covid-19 đến trẻ em.

Nhiều sao Việt khác góp mặt để kêu gọi khán giả ủng hộ cho quỹ, như ca sĩ Chi Pu, vũ công Quang Đăng, fashionista Châu Bùi... Qua video chat, Quang Đăng kể với MC đêm nhạc về quá trình anh sáng tạo vũ điệu rửa tay, được nhiều người cover và lan tỏa toàn cầu. Chương trình phát nhiều MV Việt Nam, như Thank you - quy tụ hơn 70 ca sĩ, Ghen Cô Vy bản tiếng Anh (Erik, Min), Gánh xôi vội (Đạt G)...

Vài tháng qua, hình thức "liveshow trực tuyến" gây quỹ thiện nguyện được ủng hộ. Hồi tháng 4, chương trình One World: Together at home - show quy tụ hàng trăm nghệ sĩ hát chống Covid-19 - kêu gọi hàng chục triệu USD. Đêm nhạc trực tuyến Stay strong Vietnam tối 25/4, với NSƯT Thanh Lam, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Trọng Hiếu, Erik, Min..., quyên góp hơn 1,5 tỷ đồng cho công tác phòng dịch.

Tam Kỳ