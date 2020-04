Min, Erik diễn trực tuyến vũ điệu rửa tay

Min, Erik - hai giọng ca "Ghen Cô Vy" - trình diễn vũ điệu rửa tay trong đêm nhạc trực tuyến "Stay strong Vietnam", tối 25/4.

Min và Erik thực hiện điệu nhảy theo hình thức livestream tại nhà. Min cho biết dù giãn cách xã hội được nới lỏng, cô mong khán giả vẫn tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch, thực hiện đúng sáu bước rửa tay theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiết mục được lồng ghép nhiều video cover của người dân trên cả nước.

Min, Erik hưởng ứng vũ điệu rửa tay Min, Erik hưởng ứng vũ điệu rửa tay trong chương trình tối 25/4. Video: Youtube.

Ca khúc Ghen Cô Vy ra mắt ngày 23/2 và trở thành hiện tượng toàn cầu. Nhạc phẩm được phát trong chương trình Last Week Tonight with John Oliver của kênh HBO (Mỹ). Nhiều khán giả quốc tế sau đó tìm nghe, khen giai điệu ca khúc, cover vũ điệu rửa tay của Quang Đăng. Hàng loạt tờ báo, đài truyền hình tại Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ... gọi tác phẩm là "hiện tượng". Ca sĩ Mỹ gốc Đài Loan - Jason Chen, ban nhạc The Good Morning Nags chuyển bản hit sang tiếng Anh, đặt tên Washing Hand Song (tạm dịch: Ca khúc rửa tay) và thể hiện. Hiện MV đạt 40 triệu lượt xem trên kênh Youtube của Min. Sau thành công của bài hát, nhạc sĩ Khắc Hưng - tác giả ca khúc - và Mew phối hợp chuyển ngữ sang tiếng Anh, vẫn giữ lại câu "xoa, xoa, xoa đều" bằng tiếng Việt.

Đêm nhạc quy tụ hơn 20 giọng ca khác. NSƯT Thanh Lam biểu diễn ca khúc Đợi chờ (sáng tác: Thuận Yến) với tiếng đàn piano của em trai - nhạc sĩ Trí Quang. Isaac khoe vũ đạo với nhạc phẩm Anh sẽ về sớm thôi, Đau đầu - hai sáng tác của Nguyễn Phúc Thiện. Giọng ca trẻ Thịnh Suy hát và đệm guitar Thắc mắc, Một đêm say do anh sáng tác. Trọng Hiếu động viên khán giả vượt qua giai đoạn khó khăn với ca khúc Con đường tôi (Khắc Hưng). Vợ chồng ca sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng khép lại đêm nhạc bằng hai tiết mục - Ngày đôi ta là của nhau (Vương Anh Tú), Vì em quá yêu anh (Đông Nhi sáng tác cùng Huỳnh Hiền Năng).

Thanh Lam hát 'Đợi chờ' Thanh Lam hát "Đợi chờ" (Thuận Yến sáng tác). Video: Facebook.

Sau gần ba giờ phát sóng, chương trình quyên góp được hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó vợ chồng Đông Nhi ủng hộ 250 triệu đồng. Chương trình nhằm gây quỹ phòng chống dịch của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, hỗ trợ phái nữ - gồm những bác sĩ, y tá và những người chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh. Đêm nhạc lấy cảm hứng từ One World: Together at home - show trực tuyến quy tụ hàng trăm nghệ sĩ quốc tế hát chống Covid-19, phát hôm 19/4 trên Youtube.

Hình thức "liveshow trực tuyến" được nhiều ca sĩ Việt hưởng ứng trong giai đoạn giãn cách xã hội. Hôm 27/3, Mỹ Linh tham gia Music Home - series âm nhạc trực tuyến do nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn chỉ đạo nghệ thuật. Tuấn Hưng và Khắc Việt tổ chức show Live in Sweet Home - diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần. Đình Bảo làm series The Story với nhiều tiết mục quay tại Đà Lạt, đăng định kỳ lên kênh Youtube của anh. Đức Tuấn làm minishow diễn ra vào tối thứ 4 và thứ 7 hàng tuần theo các chủ đề.

Tam Kỳ