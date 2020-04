'One World': Sao quốc tế cùng chống Covid-19

Lady Gaga khởi xướng show "One World: Together at home", quy tụ hàng trăm sao cùng hát, quyên góp ủng hộ lực lượng chống Covid-19.

Chương trình gồm hai phần, phát sóng từ 1h sáng 19/4 (giờ Việt Nam) trên các mạng xã hội Youtube, Twitter... và nhiều kênh truyền hình như NBC, ABC, CBS... Dàn nghệ sĩ tham gia từ tên tuổi gạo cội cho tới lứa sao trẻ, đại diện dòng nhạc như pop, rock, đồng quê, blues hay giao hưởng. Suốt tám giờ đồng hồ, họ mang đến 89 tiết mục gồm những nhạc phẩm nội dung tích cực, kêu gọi sự đoàn kết, tinh thần lạc quan và tình yêu.

Hình ảnh thực tế về công tác chống dịch tại những điểm nóng như Mỹ, châu Âu được chiếu lồng ghép. Ngoài ra, hàng trăm người nổi tiếng gồm ca sĩ, diễn viên, chính trị gia, vận động viên, doanh nhân xuất hiện với tư cách khách mời. Họ chia sẻ những câu chuyện cảm động về các y bác sĩ, giáo viên, bệnh nhân vượt qua những thời khắc khó khăn của bệnh tật, tình trạng mất việc làm, thiếu lương thực cho người nghèo trên thế giới.

* Các màn diễn lay động ở show 'One World'

Phần một kéo dài sáu tiếng, gồm các màn trình diễn ghi hình trước của các nghệ sĩ. Kế tiếp, phần chính của show kéo dài hai tiếng, là các tiết mục trực tiếp từ nhà riêng của sao. Lady Gaga mở màn phần liveshow với ca khúc Smile do danh hài Charlie Chaplin sáng tác. Ca sĩ thể hiện với phong thái vui tươi, nhắn gửi người nghe giữ niềm tin trong đại dịch: "You’ll find that life is still worthwhile/ If you’ll just smile" (Bạn sẽ thấy cuộc sống này vẫn tươi đẹp, nếu bạn mỉm cười".

Cô cho biết cảm phục với những hành động dũng cảm từ khắp nơi trên thế giới trong đại dịch, từ những y bác sĩ đến các tình nguyện viên ngày đêm cống hiến để đem lại cuộc sống tốt hơn cho mọi người. Trong hoàn cảnh khó khăn, cô cảm nhận sự ấm áp của tình người, của sự đoàn kết cùng chung tay bảo vệ nhân loại khỏi dịch quái ác. Cô thay mặt ban tổ chức và nghệ sĩ, khách mời cảm ơn và muốn dùng âm nhạc để vinh danh những giá trị tốt của cuộc sống.

Lady Gaga hát trong show 'Together at home' Lady Gaga mở màn liveshow với "Smile". Video: Global Citizen.

Danh ca Stevie Wonder hát Lean On Me tri ân nhạc sĩ Bill Withers - người mới qua đời vì bệnh tim hồi đầu tháng 4. Danh ca bị bệnh mù bẩm sinh cũng thể hiện một phần ca khúc Love's in Need of Love Today do ông sáng tác. Bàn tay điêu luyện trên những phim đàn dương cầm, Steve cất giọng da diết khiến nhiều khán giả cảm nhận tiếng lòng ông thổn thức khi hát về tình yêu, tình người trong đại dịch.

Paul McCartney hát Lady Madonna do ông viết thời còn ở nhóm The Beatles, trong khi màn hình chiếu những hình ảnh các y bác sĩ vui vẻ tại các trung tâm y tế. Danh ca kêu gọi chính phủ đầu tư mạnh hơn cho hệ thống y tế tại các nước, tránh tình trạng thiếu thốn thiết bị và nhân lực như hiện tại khi xảy ra đại dịch. Trong khi ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc đồng quê Kacey Musgraves chọn Rainbow, gửi gắm thái độ lạc quan vì "luôn có cầu vồng xuất hiện sau mưa".

Elton John biểu diễn bản hit I'm Still Standing, ca khúc thể hiện nghị lực sống của chính ca sĩ - người từng trải qua nhiều biến cố trong quá khứ như nghiện ngập, bệnh tật. Ca sĩ Lizzo kêu gọi một sự thay đổi trên toàn thế giới về mọi mặt với ca khúc A Change Is Gonna Come.

Các nghệ sĩ thể hiện sự sáng tạo, hài hòa trong biểu diễn dù không có sân khấu, xa cách nhau về địa lý. Nhóm Rolling Stones để bốn màn hình cho các thành viên xuất hiện lần lượt khi đến phần nhạc cụ của từng người. MC Jimmy Fallon và nhóm The Root tạo bản hòa tấu Safety Dance từ nhiều loại nhạc cụ và vật dụng tại nhà, kết hợp với các video nhảy hài hước từ nhân viên y tế khắp nước Mỹ. Ca sĩ Keith Urban dùng thủ thuật cắt dựng phim để "phân thân" chơi ba nhạc cụ trong đoạn video biểu diễn bản hit Higher Love.

Keith Urban biểu diễn tại "One Love". Keith Urban "phân thân" trong màn diễn "Higher love". Video: Global Citizen.

Về cuối, những ngôi sao trẻ dần chiếm sân khấu, hát lại những ca khúc bất hủ về lòng nhân ái, tình yêu. Hiện tượng Billie Eilish cùng anh trai Finneas cover ca khúc Sunny của Bobby Hebb, cho biết đây là bài hát yêu thích và luôn khiến cả hai hạnh phúc. Đôi Shawn Mendes và Camila Cabello tình tứ vừa song ca What a Wonderful World vừa cùng đánh piano.

Trong khi đó, Taylor Swift lần đầu tiên diễn live sáng tác Soon You'll Get Better. Ca khúc nằm trong album Lover của cô phát hành năm ngoái. Cô từng nói không bao giờ hát live ca khúc này vì dành riêng cho mẹ - người điều trị ung thư.

Chương trình kết thúc với màn kết hợp của Lady Gaga, Andrea Bocelli, Celine Dion, John Legend và nghệ sĩ piano Lang Lang với hit The Prayer bản tiếng Anh. Ca khúc từng được Celine Dion và Andrea Bocelli thu âm bằng tiếng Italy cho phim Quest for Camelot (1998). Nhạc phẩm thay lời cầu nguyện bình yên cho nhân loại, cùng vượt qua thời điểm khó khăn này.

The Prayer - One World Together at home "The Prayer" - tiết mục kết thúc chương trình. Video: Global Citizen.

Lady Gaga kết hợp cùng tổ chức Global Citizen phối hợp tổ chức chương trình, nhằm kêu gọi khán giả thế giới thực hiện lệnh giãn cách xã hội các các chính phủ. Trước đó, ban tổ chức vận động được 35 triệu USD từ các nhà hảo tâm để tặng quỹ chống Covid-19 của WHO. Lady Gaga muốn dùng âm nhạc cổ vũ tinh thần những người đang ở tuyến đầu chống dịch, lan tỏa thông điệp lạc quan và không kêu gọi khán giả ủng hộ tiền vì đã tiến hành gây quỹ trước đó. Nhiều nhà hảo tâm liên tiếp ủng hộ qua quỹ của chương trình, nâng mức tiền lên 50 triệu USD tính đến trưa 19/4 (giờ Việt Nam).

Đạt Phan