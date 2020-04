Các màn diễn lay động ở show 'One World'

Sáng 19/4 (theo giờ Việt Nam), show được phát trực tiếp trên Youtube, thu hút hơn 7,5 triệu lượt xem. Chương trình, do tổ chức Global Citizen và WHO phối hợp tổ chức, có hơn 70 ca sĩ, như: Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney, Céline Dion, Jennifer Lopez, Beyoncé Knowle... Trên Twitter, hashtag "TogetherAtHome" thành từ khóa gây sốt với hơn một triệu lượt tweet.

The Prayer - nhóm nghệ sĩ

The Rolling Stones hát trong "Together at home"

You Can't Always Get What You Want - The Rolling Stones

"The Prayer" - kết show "Together at home"

Smile - Lady Gaga

Là một trong những ca sĩ chính của chương trình, Lady Gaga trình diễn Smile - nhạc phẩm kinh điển do Charlie Chaplin sáng tác - với piano. Ca sĩ gửi tặng bài hát tới lực lượng chống dịch. Cô thể hiện với phong thái vui tươi, nhắn gửi người nghe giữ niềm tin trong cơn đại dịch: "You’ll find that life is still worthwhile/ If you’ll just smile" (Bạn sẽ thấy cuộc sống này vẫn tươi đẹp, nếu bạn mỉm cười".

I'm Still Standing - Elton John

Danh ca Anh hát I'm Still Standing sau phần chia sẻ của vợ chồng David Beckham. Ca sĩ chơi piano và hát trên bãi cỏ trước nhà ở Beverly Hills, Los Angeles. Anh nói: "Phần trình diễn dành tặng những người đang làm việc 24/7 trên chiến tuyến chống dịch. Cảm ơn vì chuyên môn, tình yêu, sự chăm sóc và lòng nhân hậu của các bạn".

Rainbow - Kacey Musgraves

Ca sĩ nhạc đồng quê hát bài Rainbow, gửi gắm hy vọng dịch bệnh sớm chấm dứt. Trước khi biểu diễn, cô nói: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đang bất chấp hiểm nguy để giúp chúng ta vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Cảm ơn các bạn rất nhiều".

Stand By Me - John Legend và Sam Smith

Hai ca sĩ song ca trực tuyến ca khúc Stand By Me. John Legend chơi piano tại nhà ở Beverly Hills, trong căn phòng trưng bày giải thưởng anh gặt hái suốt sự nghiệp. Còn Sam Smith ngồi hát tại phòng khách của mình.

Sunny - Billie Eilish và Finneas

Finneas đệm đàn cho Billie Eilish trình diễn ca khúc Sunny. Ca sĩ giành bốn giải Grammy nói: "Tôi yêu bài hát này và hy vọng tâm trạng mọi người tốt hơn khi nghe nó".

Soon You’ll Get Better - Taylor Swift

Taylor Swift - Soon You’ll Get Better

Taylor tự đàn, biểu diễn Soon You Get Better - ca khúc cô từng thề không bao giờ hát live. Bài hát được ca sĩ viết tặng người mẹ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cô từng nói: "Rất khó khăn để tôi có thể viết, hát và nghe ca khúc này. Nhưng âm nhạc là vậy, đôi khi nó không chỉ là những thứ dễ chịu để chúng ta cảm nhận".

With You - Super M

SuperM - With You

Super M là nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất góp mặt trong Together at home. Bảy thành viên hát With You, chia sẻ những hoạt động khi ở nhà thời dịch như nấu ăn, tập thể dục, vẽ, lắp ghép mô hình... Nhóm kêu gọi người hâm mộ giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài và hy vọng đẩy lùi được Covid-19.

A Change Is Gonna Come - Lizzo

Lizzo - A Change Is Gonna Come

Giọng ca 31 tuổi biểu diễn A Change Is Gonna Come tại nhà riêng. Bài hát có đoạn: "It’s been too hard living but I’m afraid to die/ Cause I don’t know what’s up there beyond the sky/ It’s been a long, a long time coming/ But I know a change gonna come, oh yes it will" (Tạm dịch: Sống thật khó nhưng tôi lại sợ chết/ Vì tôi không biết có gì trên bầu trời kia/ Điều đó đã diễn ra thật lâu rồi/ Tôi biết rằng rồi sẽ có đổi thay, đúng vậy).

Kết thúc màn trình diễn, ca sĩ kêu gọi khán giả hãy ở nhà và cảm ơn những người đang căng mình chống dịch. Cô nói: "Gửi tình yêu thương tới mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn này nhé".

Hiểu Nhân (video: Twitter)