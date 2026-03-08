12 năm tôi không phải khổ sở mua quà 8/3 tặng vợ

Tại sao tôi phải mua hoa tặng vợ ngày 8/3, trong khi ngày Quốc tế đàn ông tôi cũng chẳng có quà?

Sáng nay, mở điện thoại ra, tôi thấy mạng xã hội ngập hình hoa và quà 8/3. Đồng nghiệp nam trong nhóm chat của phòng tôi cũng rôm rả hỏi nhau: "Năm nay mua gì cho vợ, người yêu?". Có người còn than vừa đặt bó hoa gần triệu bạc mà vẫn sợ "sai ý". Tôi đọc mà thấy mình hơi lạc quẻ.

12 năm lấy nhau, vợ chồng tôi chưa từng có thói quen mua hoa hay quà vào những ngày như 8/3, 20/10 hay Valentine. Không phải vì keo kiệt, mà đơn giản là cả hai đều thấy nó không cần thiết. Tôi từng nói vui với vợ: "Tại sao anh phải mua hoa tặng em ngày 8/3, trong khi ngày Quốc tế đàn ông anh cũng chẳng có quà?". Vợ tôi nghe xong chỉ cười. Cô ấy hiểu ý tôi, vì bản thân vợ cũng không phải kiểu người thích mấy chuyện hình thức đó.

Thật ra đàn ông nhiều khi rất khổ ở khoản tặng quà. Không phải ai cũng tinh tế để đoán đúng sở thích của phụ nữ. Ngay cả vợ tôi nhiều lúc cũng chẳng biết bản thân muốn gì? Tôi hỏi: "Em thích gì?" cũng chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc: "Gì cũng được". Đến khi mua thật lại lo lắng không biết có đúng ý hay không?

Thực tế, ngày 8/3 khởi nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng và cải thiện điều kiện lao động cho phụ nữ. Tuy nhiên, sự bùng nổ của kinh tế thị trường ở Việt Nam đã âm thầm đánh tráo khái niệm này. Quyền được bình đẳng đang dần bị thay thế bằng quyền được nhận quà.

Nhà tôi ở ngoại ô, phía trước có một khoảng vườn nhỏ. Mùa nào hoa nấy, lúc thì cúc, lúc thì hồng, lúc thì mấy bụi dạ yến thảo nở rực. Tôi vẫn hay nói đùa: "Hoa ngoài vườn nở đầy thế kia, cần gì phải mua". Với lại hoa cắt cắm bình vài ngày lại héo, rồi lại phải dọn, thêm mệt.

Chúng tôi thống nhất với nhau: nếu vợ thích gì thì cứ lấy tiền trong tủ mà mua. Dù sao tiền trong nhà cũng là tiền chung. Không cần phải chờ đến một ngày đặc biệt để nhận một món quà mang tính tượng trưng.

Thay vào đó, cuộc sống hàng ngày mới là thứ quan trọng hơn. Tôi đi làm về vẫn luôn phụ vợ nấu cơm, rửa bát, trông con. Lương tháng tôi cũng đưa gần hết cho vợ giữ, chỉ giữ lại một ít tiêu vặt và phòng thân. Việc nhà hay chuyện con cái, hai vợ chồng chia nhau làm, không ai mặc định đó là "việc của phụ nữ", nên cũng chẳng cần ngày nào để tôn vinh.

Hơn mười năm hôn nhân của chúng tôi trôi qua khá bình thường như thế. Không hoa, không quà vào những ngày lễ, nhưng cũng không vì thế mà thiếu sự quan tâm. Đôi khi tôi nghĩ, nếu ngày nào cũng sống tử tế với nhau, thì một bó hoa vào đúng ngày 8/3 có lẽ cũng không còn quá quan trọng nữa.

Cu Huy