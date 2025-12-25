10 thói quen đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ

Bỏ thuốc, hạn chế rượu, tránh đồ ăn nhanh và duy trì vận động... là những thói quen đơn giản có thể giúp kéo dài tuổi thọ.

Chìa khóa của sự trường thọ không nằm ở những nỗ lực phi thường hay những trào lưu sức khỏe nhất thời. Bí mật thực sự đến từ những thói quen bình dị hàng ngày giúp xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững.

Tiến sĩ Evan Levine, bác sĩ tim mạch cao cấp tại New York (Mỹ), người nổi tiếng với những quan điểm thẳng thắn trong việc đập tan các lầm tưởng về y tế, vừa chia sẻ 10 thói quen giúp kéo dài tuổi thọ thêm ít nhất một thập kỷ. Điều đáng mừng là lộ trình này có thể bắt đầu ngay cả khi bạn đã ở tuổi 30.

Bác sĩ khuyến nghị mọi người nên tập thể dục đều đặn, đặc biệt là thói quen đi bộ với mục tiêu khoảng 7.000 bước mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Đông

Dưới đây là 10 "nguyên tắc vàng" được bác sĩ Levine đúc kết:

Tuyệt đối không hút thuốc và tránh xa khói thuốc

Bác sĩ Levine nhấn mạnh thuốc lá giải phóng hàng loạt chất gây ung thư, đồng thời làm tăng vọt nguy cơ đột quỵ, đau tim, bệnh mạch máu, phình động mạch chủ và cao huyết áp. Việc hút thuốc thụ động cũng độc hại không kém.

Nói không hoặc hạn chế tối đa rượu bia

Lý tưởng nhất là không tiêu thụ cồn. Nếu có, bác sĩ khuyên nên giới hạn ở mức dưới vài ly mỗi tuần để bảo vệ gan và hệ tim mạch.

"Đóng cửa" với thức ăn nhanh

Bác sĩ Levine khuyến nghị nên tránh xa hoàn toàn đồ ăn nhanh. Ông coi đây là nguồn "calo độc hại" đã và đang đầu độc sức khỏe của hàng triệu người thông qua các chất béo xấu và phụ gia.

Hạn chế lạm dụng thuốc

Ông khuyên chỉ nên sử dụng các loại thuốc và dược phẩm ở liều lượng thấp nhất có thể theo chỉ định. Điều này bao gồm cả các loại thuốc điều trị tăng động giảm chú ý (ADHD) để tránh các tác dụng phụ không mong muốn lên hệ thần kinh và tim mạch.

Duy trì vận động mỗi ngày

Hoạt động thể chất là phần tất yếu của cuộc sống khỏe mạnh. Bác sĩ khuyến nghị mọi người nên tập thể dục đều đặn, đặc biệt là thói quen đi bộ với mục tiêu khoảng 7.000 bước mỗi ngày.

Kiểm soát huyết áp chặt chẽ

Quản lý huyết áp là cách hiệu quả nhất để bảo vệ trái tim. Bác sĩ Levine khuyên nên duy trì chỉ số huyết áp lý tưởng ở mức 120/80 mmHg.

Tầm soát chỉ số cholesterol

Bác sĩ khuyên nên theo dõi sát sao nồng độ mỡ máu. Nếu chỉ số LDL (cholesterol xấu) vượt ngưỡng 90 mg/dL, bạn cần cân nhắc sử dụng thuốc theo chỉ định hoặc thay đổi triệt để lối sống thông qua ăn uống và tập luyện.

Nói "không" với nước ngọt và đồ uống có đường

Các loại nước ngọt liên quan trực tiếp đến nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2 và bệnh tim. Bác sĩ Levine coi đây là những loại đồ uống "độc hại" cần loại bỏ khỏi thực đơn.

Giảm thiểu căng thẳng

Căng thẳng mãn tính tàn phá cả tâm trí lẫn cơ thể. Ngoài việc giảm tải áp lực, bác sĩ khuyên bạn nên chủ động né tránh các tác nhân gây stress và tập trung "xây dựng một mạng lưới bạn bè thân thiết" để làm chỗ dựa tinh thần.

Thiết lập thói quen ngủ khoa học

Giấc ngủ chất lượng là yếu tố sống còn cho sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ. Hãy duy trì vệ sinh giấc ngủ (không thiết bị điện tử trước khi ngủ) và đi ngủ vào một giờ cố định.

Những lời khuyên của bác sĩ Levine không có gì là "đao to búa lớn" hay đòi hỏi nỗ lực quá mức. Thực tế, đây là những điều cơ bản nhất để xây dựng nền tảng sức khỏe. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đã quá quen với những thói quen xấu đến mức việc sống lành mạnh đôi khi cảm thấy như một gánh nặng. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi tư duy và nỗ lực kiên trì, việc thích nghi với những thói quen đơn giản này hoàn toàn nằm trong tầm tay của bất kỳ ai.

Mỹ Ý (Theo Times of India)