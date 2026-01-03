10 tân binh gây thất vọng nửa đầu Ngoại hạng Anh

Alexander Isak chuyển tới Liverpool với giá kỷ lục Ngoại hạng Anh 175,5 triệu USD, nhưng chưa bao giờ thể hiện được bản năng sát thủ như khi còn khoác áo Newcastle. Tiền đạo người Thụy Điển gặp khó trong việc thích nghi với lối chơi ở đội bóng mới, và thể trạng không ở mức độ tốt nhất. Trước khi gãy xương mác sau bàn thắng vào lưới Tottenham hôm 21/12, và dự kiến phải nghỉ đến tháng 3, anh mới ghi được hai bàn.
Benjamin Sesko - người ghi 39 bàn qua 87 trận cho RB Leipzig và 29 bàn qua 79 trận cho RB Salzburg - đến Man Utd với tổng phí 99 triệu USD cùng kỳ vọng giải quyết các vấn đề trên hàng công. Nhưng thực tế, trung phong người Slovenia trải qua 6 trận đầu tịt ngòi trên mọi đấu trường và mới ghi hai bàn qua 15 trận tại Ngoại hạng Anh.
Huyền thoại Paul Scholes cho rằng Man Utd đã mắc sai lầm lớn khi mua Sesko thay Rasmus Hojlund, vì tân binh 22 tuổi chưa đủ kinh nghiệm và đẳng cấp để gánh vác hàng công.
Viktor Gyokeres từng ghi 54 bàn qua 52 trận trên mọi đấu trường, gồm 39 bàn tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, mùa trước. Vì thế, anh được đưa về Arsenal với mục đích tăng cường cho hàng công sau nhiều mùa giải thiếu trung phong thực thụ.
Nhưng phong độ của tiền đạo Thụy Điển khá thất thường, mới ghi năm bàn sau 17 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong đó, bốn bàn ghi vào lưới các đội đang vật lộn trụ hạng là Burnley, Nottingham Forest và Leeds United. Nếu không cải thiện phong độ, Gyokeres có thể mất suất đá chính, trong bối cảnh Gabriel Jesus và Kai Havertz đã bình phục chấn thương.
Florian Wirtz từ chối Bayern Munich để chuyển đến sân Anfield với tổng phí 170 triệu USD nhằm thử thách bản thân tại Ngoại hạng Anh. Nhưng tiền vệ người Đức chưa đóng góp nhiều vào lối chơi, mới có một bàn và một kiến tạo qua 18 trận tại Ngoại hạng Anh.
Cựu HLV Arsene Wenger thậm chí cho rằng Liverpool thiếu ổn định mùa này chính vì cố gắng điều chỉnh đội hình để Wirtz được chơi ở vị trí ưa thích. Cựu danh thủ Man Utd và tuyển Anh Gary Neville thì chê Wirtz như cậu bé ở giữa sân trong trận thua Man City 0-3.
Xavi Simons, cập bến Tottenham với mức phí gần 60 triệu USD từ RB Leipzig, được kỳ vọng trở thành nhạc trưởng mới khi James Maddison chấn thương dài hạn.
Tuy nhiên, ngoài vài khoảnh khắc nổi bật như pha độc diễn rồi ghi bàn vào lưới Brentford, tiền vệ người Hà Lan cho thấy hạn chế về thể chất ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Tổng cộng, Simons mới có một bàn và hai kiến tạo qua 14 trận tại giải.
Liam Delap ban đầu ưu tiên chuyển đến Man Utd. Nhưng sau khi "Quỷ đỏ" thua Tottenham 0-1 trong trận chung kết Europa League, tiền đạo người Anh chuyển hướng sang Chelsea - CLB có vé dự Champions League - với mức phí hơn 40 triệu USD. Nhưng bản thân anh cũng không đáp ứng được kỳ vọng ở sân Stamford Bridge, thậm chí chưa ghi bàn hay kiến tạo qua 10 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.
Rayan Ait-Nouri, được tuyển mộ với 42,2 triệu USD từ Wolves, trở thành hậu vệ trái đầu tiên của Man City, từ khi Benjamin Mendy rời CLB vào tháng 6/2023. Mùa trước, HLV Pep Guardiola sử dụng những cầu thủ trái sở trường ở vị trí này, như Manuel Akanji, Josko Gvardiol (trung vệ) hay Nico O'Reilly (tiền vệ).
Nhưng cầu thủ người Algeria không thể cạnh tranh vị trí chính thức, mới có ba lần ra sân tại giải. Phong độ xuất sắc của O’Reilly khiến Ait-Nouri sớm trở thành "người thừa" tại sân Etihad.
Anthony Elanga được Newcastle tuyển mộ từ Nottingham Forest với giá 75 triệu USD để nâng cấp ở cánh phải. Nhưng cầu thủ người Thụy Điển vẫn chưa hòa nhập ở đội bóng vùng Tyneside. Dù sở hữu tốc độ ấn tượng, Elanga thiếu sự chính xác trong những pha bóng quyết định và nhanh chóng mất suất đá chính, khi HLV Eddie Howe thường xếp Jacob Murphy đá tiền đạo phải.
Jamie Bynoe-Gittens chưa để lại bất cứ dấu ấn nào từ khi rời Dortmund để sang Chelsea với mức phí 70 triệu USD. Cầu thủ 21 tuổi người Anh chỉ là lựa chọn thứ tư ở vị trí tiền đạo cánh, sau Pedro Neto, Alejandro Garnacho, Estevao và mới có bốn lần đá chính tại Ngoại hạng Anh.
Anh mới ghi một bàn ở Cup Liên đoàn, và cần thi đấu bùng nổ hơn trong những lần hiếm hoi được trao cơ hội ở các giải đấu Cup.
Jorgen Strand Larsen ghi 14 bàn tại Ngoại hạng Anh theo dạng cho mượn mùa trước, và được Wolves mua đứt với giá 32 triệu USD. Nhưng mùa này, tiền đạo người Na Uy sa sút phong độ khó tin, mới có một bàn qua 17 trận.
Quả phạt đền hỏng trước Brentford càng khiến tình hình thêm tệ, trong bối cảnh Wolves đứng bét bảng với ba điểm và xuất hiện tin đồn Strand Larsen muốn ra đi.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, Shutterstock, Chelsea FC