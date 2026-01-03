10 tân binh gây thất vọng nửa đầu Ngoại hạng Anh

Benjamin Sesko - người ghi 39 bàn qua 87 trận cho RB Leipzig và 29 bàn qua 79 trận cho RB Salzburg - đến Man Utd với tổng phí 99 triệu USD cùng kỳ vọng giải quyết các vấn đề trên hàng công. Nhưng thực tế, trung phong người Slovenia trải qua 6 trận đầu tịt ngòi trên mọi đấu trường và mới ghi hai bàn qua 15 trận tại Ngoại hạng Anh.

Huyền thoại Paul Scholes cho rằng Man Utd đã mắc sai lầm lớn khi mua Sesko thay Rasmus Hojlund, vì tân binh 22 tuổi chưa đủ kinh nghiệm và đẳng cấp để gánh vác hàng công.