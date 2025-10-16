Scholes: 'Mua Sesko không khác gì Hojlund'

AnhTheo huyền thoại Paul Scholes, giống Rasmus Hojlund trước đây, tân binh 22 tuổi Benjamin Sesko chưa đủ kinh nghiệm và đẳng cấp để gánh vác hàng công Man Utd.

"Man Utd cho mượn Hojlund rồi lại mua về Sesko, hai cầu thủ giống hệt nhau. Đâu là sự hợp lý trong đó?", Scholes đặt vấn đề trên podcast The Good, The Bad and The Football hôm 15/10.

Rasmus Hojlund mừng bàn cùng Kevin de Bruyne trong trận Napoli thắng Sporting 2-1 trên sân Diego Armando Maradona, thành phố Naples, Italy tối 1/10/2025. Ảnh: NurPhoto

Hojlund đến Man Utd từ Atalanta hè 2023 với giá 88 triệu USD kèm 11 triệu phụ phí, được kỳ vọng trở thành trung phong dài hạn. Tuy nhiên sau hai mùa, anh không đáp ứng kỳ vọng. Mùa 2024-2025, tiền đạo Đan Mạch chơi 52 trận nhưng chỉ ghi 10 bàn, trong đó có 4 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tổng cộng, anh có 26 bàn và 6 kiến tạo qua 95 trận trên mọi đấu trường.

Hè này, Napoli mượn Hojlund với phí 7 triệu USD kèm điều khoản mua đứt giá 51,4 triệu USD, nếu họ cán đích Serie A mùa này trong nhóm dự Champions League. Tiền đạo 22 tuổi hòa nhập nhanh chóng, đã ghi hai bàn ở Serie A và hai ở Champions League.

Chiều ngược lại, Man Utd chi 99 triệu USD để ký hợp đồng với Sesko - người ghi 39 bàn qua 87 trận cho RB Leipzig và 29 bàn qua 79 trận cho RB Salzburg. Tiền đạo người Slovenia khởi đầu khó khăn, tịt ngòi 6 trận đầu trên mọi đấu trường, rồi ghi hai bàn trong hai trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Scholes cho rằng việc Man Utd tuyển mộ Sesko thay Hojlund là thương vụ thiếu cân nhắc, cho thấy đội bóng chưa học được gì từ sai lầm cũ. "Hojlund khi đến mới 20 tuổi, bị đặt toàn bộ áp lực ghi bàn lên vai. Giờ họ lặp lại điều đó với Sesko, mới 22 tuổi, cũng đơn độc ở tuyến đầu. Man Utd cần 3-4 trung phong, không chỉ một cậu nhóc", danh thủ người Anh nhấn mạnh.

Benjamin Sesko bật cao mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Man Utd trước Sunderland trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: PA

Scholes so sánh thời còn thi đấu cho Man Utd, khi đội tuyển mộ Ole Gunnar Solskjaer từ Molde vào năm 1996. Khi đó, hàng công Man Utd đã có Eric Cantona, Andy Cole và chuẩn bị tăng cường Teddy Sheringham và Teddy Sheringham và Dwight Yorke.

"Khi tới Man Utd năm 22 tuổi, Ole cạnh tranh với Cantona, Cole, Sheringham, Yorke. Không ai ép cậu ấy đá chính mỗi tuần, vì làm thế chẳng khác nào giết Ole", Scholes bày tỏ.

Cùng trò chuyện với Scholes, cựu đồng đội Nicky Butt - tiền vệ khoác áo Man Utd giai đoạn 1992-2004, đồng tình rằng thế hệ trẻ hiện tại thiếu chỗ dựa từ các đàn anh. "Ngày xưa, chúng tôi có Roy Keane, Bryan Robson hay Brian McClair kề bên. Giờ các cầu thủ trẻ nhìn quanh chẳng thấy ai đủ tầm để gánh vác hay bảo vệ họ", Butt nói.

Sau quãng nghỉ quốc tế, Sesko cùng Man Utd hành quân tới sân ĐKVĐ Liverpool ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 19/10. Napoli của Hojlund thì làm khách của Torino trước đó một ngày.

Hồng Duy (theo Daily Mail)