Neville: 'Wirtz như cậu bé trước Man City'

AnhTheo cựu hậu vệ Gary Neville, tân binh 170 triệu USD đang trở thành vấn đề của Liverpool, và HLV Arne Slot cần nhanh chóng giúp học trò thích nghi với Ngoại hạng Anh.

"Wirtz là một vấn đề, hãy nói thẳng như vậy," Neville nhận xét trên Gary Neville Podcast, sau trận Liverpool thua Man City 0-3 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. "Trận này cậu ấy trông như một cậu bé giữa sân. Ở mức giá hơn 170 triệu USD, điều đó là không thể chấp nhận".

Wirtz dứt điểm trong trận Liverpool thua Man City 0-3 trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: AD

Liverpool từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào Wirtz, khi chấp nhận phá hàng loạt kỷ lục để chiêu mộ anh từ Bayer Leverkusen hè vừa qua. Nhưng tiền vệ người Đức chưa ghi bàn hay kiến tạo lần nào qua 11 trận ở Ngoại hạng Anh. Tính trên mọi đấu trường, anh mới có hai kiến tạo ở Champions League và một tại Siêu Cup Anh - nơi Liverpool thua Crystal Palace trong loạt sút luân lưu.

Neville cho rằng đã đến lúc Liverpool phải đòi hỏi nhiều hơn từ ngôi sao 22 tuổi. "Chúng ta đã bao biện cho cậu ấy suốt vài tháng, rằng cậu ấy còn trẻ, còn đang thích nghi với nước Anh", cựu hậu vệ Man Utd nói. "Nhưng mức giá ấy đi kèm với sự rõ ràng trong trách nhiệm. Cậu ấy có kỹ thuật tuyệt vời, nhưng hãy nhìn xem, trận này bị Matheus Nunes và đồng đội 'quay như chong chóng'. Một màn trình diễn đáng lo thật sự".

Làm khách trên sân Etihad tối qua, HLV Arne Slot quyết định để Cody Gakpo - tiền đạo đã có ba bàn và hai kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này - dự bị, đồng thời xếp Wirtz đá lệch trái, kết hợp với Hugo Ekitike và Mohamed Salah tạo thành bộ ba trên hàng công.

Cách bố trí này không hiệu quả, khi Liverpool chỉ dứt điểm trúng đích một lần và đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,61. Cá nhân Wirtz tiếp tục gây thất vọng: chỉ chạm bóng 39 lần, dứt điểm hai lần bị hậu vệ Man City chặn, mất bóng 9 lần trước khi nhường chỗ cho Federico Chiesa ở phút 83.

Florian Wirtz (phải) theo kèm Jeremy Doku. Ảnh: PA

Theo Neville, vấn đề của Wirtz cũng phản ánh hình ảnh của toàn đội Liverpool - bị lép vế hoàn toàn về thể lực và tốc độ so với Man City. "Tôi nghĩ đó là một trong những trận đấu tệ nhất của Liverpool trong nhiều năm. Họ trông như không biết phải làm gì", cựu hậu vệ 50 tuổi bình luận. "Nhìn cách họ di chuyển, tôi thấy họ bị đuối, bị áp đảo và thiếu sức mạnh. Slot chắc chắn sẽ phải lo lắng".

Thực tế, Slot đã thử nhiều phương án để phát huy Wirtz, từ việc bố trí đá hộ công đến tiền đạo trái. Wirtz chơi tốt bên cánh trái trong trận thắng Real Madrid 1-0 ở Champions League giữa tuần trước, nhưng lại mờ nhạt khi trở lại đấu trường quốc nội.

"Wirtz là tuyển thủ Đức đẳng cấp, nhưng ở Ngoại hạng Anh, cậu ấy vẫn thiếu chất thép cần thiết. Liverpool cần giúp Wirtz bắt nhịp nhanh hơn, thêm sự quyết liệt và bản lĩnh thi đấu", Neville nhấn mạnh.

Thảm bại 0-3 tại Etihad khiến Liverpool tụt xuống thứ tám Ngoại hạng Anh với 18 điểm, xếp dưới Man Utd vì hiệu số và kém đỉnh bảng Arsenal tám điểm. Theo Neville, đội ĐKVĐ đang bị cuốn trôi. "Phía sau thì rối loạn, phía trước không có kết nối. Slot cần tận dụng tuần nghỉ sắp tới để tìm lại bản sắc cho đội bóng", ông nói.

Hồng Duy (theo Sky Sports)