10 tài tử nổi bật năm 2021

Tom Holland gây chú ý tại phòng vé khi bom tấn "Spider-Man: No Way Home" đạt thành tích mở màn 601 triệu USD toàn cầu, dù chưa công chiếu tại Trung Quốc - thị trường rạp lớn nhất hiện nay. Giới chuyên gia dự đoán phim gần như chắc chắn vượt "No Time To Die", thành bom tấn Hollywood ăn khách nhất năm. Phần ba loạt phim "Spider-Man" cũng được kỳ vọng là bom tấn duy nhất trong năm vượt mốc tỷ USD. Ảnh: Sony