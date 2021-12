Spider-Man 3 nhận 'mưa' lời khen

Bom tấn "Spider-Man: No Way Home" nhận 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes từ giới phê bình sau các buổi chiếu sớm.

Sau buổi công chiến ngày 14/12 ở Los Angeles (Mỹ), Spider-Man 3 của Tom Hollan nhận những bài đánh giá đầu tiên từ giới phê bình được xem trước phim. Theo thống kê của Rotten Tomatoes, tác phẩm đạt 97% tích cực từ tổng 79 bài viết. Đa phần giới phê bình khen ngợi phim mở ra tương lai tươi sáng cho vũ trụ điện ảnh Người Nhện nhưng vẫn giữ những đặc điểm hài hước, nhân văn tạo nên thành công cho phim.

Trailer Spider-Man: No Way Home Trailer phim. Video: Marvel

Nhiều nhà phê bình nhận xét Spider-Man: No Way Home đáp ứng được tình cảm và sự mong chờ của người hâm mộ.

Cây viết Nell Minow của Movie Mom viết: "Spider-Man: No Way Home có tất cả những điều một bom tấn siêu anh hùng cần. Phim tràn ngập sự hứng thú, nhân văn, hài hước và những chi tiết khiến fan vui vẻ". Katie Walsh của Tribune News Service thích tiết tấu nhanh của tác phẩm. Cô cũng gọi đây là một trong những phần hay nhất trong loạt phim về Người Nhện.

Matt Singer của trang ScreenCrush nhận xét êkíp hiểu cách nên thể hiện nhân vật anh hùng Người Nhện trên màn ảnh. Anh cũng khen ngợi dàn ác nhân đông đảo trong phim đã giúp Peter Parker của Tom Holland tỏa sáng. Brian Tallerico của trang RogerEbert nói phim có quá nhiều nhân vật nhưng được gia giảm tinh tế và đảm bảo tính giải trí.

Một số nhận xét Spider-Man: No Way Home ghi điểm vì mở ra chương mới cho tương lai Người Nhện nhưng cũng chứa nhiều yếu tố khiến người hâm mộ sống lại kỷ niệm. Tờ Thrillist viết: "Phim là sự kết hợp hiệu quả giữa việc phát triển vũ trụ Marvel và gợi những hồi ức đẹp cho khán giả". Nhà phê bình Perri Nemiroff nói nửa đầu phim diễn ra bình thường nhưng phần sau khiến cô choáng ngợp, khi nhà làm phim mở ra thuyết đa vũ trụ cho thương hiệu Spider-Man.

Người Nhện của Tom Holland. Ảnh: Marvel

Spider-Man: No Way Home là phim thứ ba trong loạt tác phẩm về Người Nhện do Tom Holland thủ vai. Kịch bản tiếp nối câu chuyện phần trước, khi Peter Parker và cô bạn học MJ (Zendaya đóng) đã thành đôi. Tuy nhiên, hai người không thể tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau khi cả thế giới nay đã biết Parker là siêu anh hùng.

Cuộc sống của cậu đảo lộn sau đó, liên tiếp bị truyền thông thêu dệt những câu chuyện "trên trời dưới biển". Thậm chí, cảnh sát bắt cậu để điều tra việc giết ác nhân Mysterio. Dì May, cậu bạn học Ned Leeds cũng bị thẩm vấn khiến Parker càng thêm buồn vì làm ảnh hưởng tới người thân thiết.

Không còn Iron Man hỗ trợ, Parker tìm đến một "ông chú" khác là Doctor Strange để giải quyết mọi chuyện. Cậu muốn ông dùng phép thuật để thay đổi thực tại, khiến mọi người quên chuyện mình là Spider-Man. Doctor Strange phá lệ để giúp dù biết đây là loại phép thuật nguy hiểm. Giữa quá trình thực hiện, ông vô tình khiến các dòng thời gian va vào nhau và khai mở đa vũ trụ.

Giới chuyên gia dự đoán sức hút của thương hiệu Người Nhện có thể mang đến sự tăng trưởng tích cực cho phòng vé dịp cuối năm. Theo CNN, trang bán vé trực tuyến tại nhiều quốc gia bị nghẽn vì quá nhiều người truy cập để đặt suất xem phim vào giữa tháng 12. Nhiều nhà phê bình kỳ vọng phần ba của Spider-Man sẽ là tác phẩm điện ảnh đầu tiên vượt mốc doanh thu 100 triệu trong tuần đầu mở màn tại thị trường Bắc Mỹ, từ khi Covid-19 bùng phát hồi tháng 3/2020.