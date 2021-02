Peter Dinklage - 'vua lùn' của Hollywood

Tài tử Mỹ Peter Dinklage, cao 1,32 m, khiến fan ngưỡng mộ khi chọn đóng tuyến nhân vật sâu sắc, không nhận các vai gây cười bằng hình thể.

Khi phim hài đen (black comedy) I Care a Lot - có Rosamund Pike đóng chính - ra mắt, Peter Dinklage được nhiều trang báo quốc tế đánh giá cao. USA Today khen ngợi nét mặt lạnh lùng, đôi mắt luôn nhướn cao đầy vẻ đe dọa của anh trong vai gã giang hồ Roman Lunyov. Cây viết Tony Sokol của Den of Geek cho rằng hình tượng trùm xã hội đen của Dinklage phần nào sánh ngang vai trùm mafia của những tài tử gạo cội như Marlon Brando, Robert De Niro và Humphrey Bogart.

Trailer I Care A Lot

Ngày 19/2, trong bài phỏng vấn với MajorFilmEvents, bạn diễn Rosamund Pike nói hãnh diện khi được làm việc với Peter Dinklage. Cô cho biết: "Tôi muốn cộng tác với Dinklage rất lâu rồi. Anh ấy là một diễn viên sâu sắc, hấp dẫn, thường mang đến sự mới lạ trong mỗi vai diễn. Ở cảnh đối đầu cuối cùng giữa nhân vật của tôi và Roman, diễn xuất của Dinklage khiến tôi 'rợn gáy'".

Peter Dinklage sinh ngày 11/6/1969 tại New Jersey, Mỹ, mắc hội chứng lùn bẩm sinh (achondroplasia). Thời học sinh, Dinklage tìm thấy đam mê diễn xuất khi vai của anh trong một buổi diễn kịch của trường được khen. Năm 1991, Peter Dinklage cầm tấm bằng Cử nhân Kịch nghệ, cao đẳng Bennington, đến New York, với mong muốn xây dựng một sân khấu kịch riêng. Lúc ra mắt, sân khấu, anh mở cùng người bạn thân, ít khách, nên Dinklage phải làm thêm đủ nghề, từ người lau đàn piano đến nhân viên trực tổng đài.

Anh chào sân điện ảnh năm 1995, phim Living in Oblivion của đạo diễn Tom DiCillo. Năm 2003, vai chính của anh trong phim hài The Station Agent được báo chí khen ngợi, đồng thời nhận đề cử từ nhiều liên hoan phim lớn tại Mỹ. Tên tuổi của Dinklage được nhiều nhà làm phim để mắt.

Peter Dinklage trong "Living in Oblivion" (1995). Ảnh: kanoby - twitter.

Trong cuốn Fire Cannot Kill a Dragon, tác giả James Hibberd, người nhiều năm nghiên cứu phim ảnh Mỹ, nói ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, Dinklage gặp khó khăn, không phải do năng lực, mà do cách anh chọn vai. Vì hình thể đặc biệt, Dinklage được nhiều đạo diễn mời đóng vai gây cười như tiểu tiên hay chú lùn, nhưng anh đều từ chối. Là một người lùn lớn lên trong sự kỳ thị ngoại hình, Dinklage muốn nhân vật của anh phải được khán giả yêu mến vì cá tính. Quyển sách có trích dẫn lời của tài tử: "Kích cỡ cơ thể không quan trọng bằng trái tim yêu nghề của tôi".

Khi vào vai lớn Tyrion Lannister trong loạt Game of Thrones, Dinklage hài lòng về chiều sâu của nhân vật, nhưng cũng đưa ra điều kiện cho nhà sản xuất, nếu muốn anh nhận vai. Dinklage không muốn nhân vật của mình mang râu trắng, mang giày mũi nhọn - vốn là đặc trưng của những "thần lùn giữ của" trong truyện cổ tích. Tài tử nói trên The Talks: "Tôi luôn phải nói không, dù có đang khan hiếm vai diễn phù hợp. Vì cuộc đời này quá ngắn ngủi, và tôi thì muốn tự hào, thay vì hổ thẹn, vì những gì mình đã làm. Có ăn đồ hộp, đi làm thêm cả đời tôi cũng chấp nhận, miễn sao không để lại vết nhơ trong sự nghiệp của mình".

Peter Dinklage một bước thành sao khi đóng Game of Thrones. Anh khắc họa nhân vật có cá tính phức tạp, khó lường. Từ "con cừu đen" bị cả cha ruột khinh rẻ, Tyrion của Dinklage trở thành chiến lược gia được cả xứ Westeros kính nể và e sợ. Người xem yêu thích Tyrion vì thần thái và những câu thoại châm biếm sâu cay, đồng thời vì cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát trong hành trình tìm kiếm chỗ đứng trong "cuộc chơi vương quyền".

Sau mùa phim đầu tiên, câu hỏi "Ai đóng Tyrion Lannister?" được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Các trang Variety, The Hollywood Reporter, The Guardian đồng loạt gọi anh là "kỳ tích của phim ảnh Mỹ". Trang Vulture nói vai diễn của Dinklage khiến người xem thay đổi cách nhìn về các diễn viên người lùn trên màn ảnh. Trang báo khen ngợi: "Trong nhiều cảnh, áp lực Tyrion mang lại khiến khán giả quên đi chiều cao của Dinklage, khiến anh 'to lớn' không kém các bạn diễn khác".

Vai Tyrion Lannister mang về cho anh bốn giải Emmy (trong bốn năm liên tiếp), cùng một giải Quả Cầu Vàng. Trải qua tám mùa phim (2011 - 2019), gã gian hùng nhà Lannister được yêu thích nhất trong nhiều bình chọn từ các trang cộng đồng như Reddit, Quora. Vai của Dinklage luôn được người hâm mộ kỳ vọng sống sót đến cùng - do đặc trưng của series là ai cũng có thể bị "khai tử", kể cả nhân vật quan trọng.

Peter Dinklage Diễn xuất của Peter Dinklage trong "Game of Thrones" - xuất hiện từ 0:01. Video: HBO.

Ngày 19/2, cây viết Joana Ndoka tổng kết trong mùa đầu tiên của Game of Thrones, thù lao mỗi tập của Peter Dinklage là 50.000 USD, sau đó lên 1,2 triệu USD mỗi tập từ mùa hai - ngang hàng với các diễn viên chính khác như Kit Harrington, Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau...

Tài sản ròng (networth) hiện tại của Dinklage là 25 triệu USD, vượt qua Emilia Clarke, nhờ tham gia nhiều dự án điện ảnh lớn. Peter Dinklage chứng tỏ tiềm năng diễn xuất khi tham gia phim siêu anh hùng - dòng phim thị trường vốn chuộng các diễn viên có sắc vóc, trong bom tấn X-Men: Days of Future Past và Avengers: Infinity War - vai Vua người lùn Eitri - của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Anh dự kiến vào vai chính trong Toxic Avenger - phim về siêu nhân hình dạng kỳ dị cùng tên của hãng Legendary.

Trong phỏng vấn với The Talk, Dinklage nói ngoài đời, anh thường bất an và tự ti, khác các vai diễn đầy tự tin. Dinklage thừa nhận với ngoại hình đặc biệt, anh khó chịu khi bị ai đó nhìn quá lâu. Bí quyết để anh luôn điềm tĩnh là dành hết mình cho vai diễn, tránh không tạo thị phi ngoài đời.

Trái với nhân vật Tyrion luôn tự hào về những chiến tích phòng the, Dinklage là tài tử luôn kín tiếng trong đời tư và tình cảm. Anh cưới biên kịch Erica Schmidt năm 2005. Đến nay, hai vợ chồng đều không sử dụng mạng xã hội, chỉ xuất hiện trong những buổi ra mắt phim với trang phục giản dị, tay trong tay hạnh phúc. Năm 2018, trong bài phỏng vấn với trang Vulture, Peter Dinklage nói: "Chuyện vợ chồng là điều riêng tư. Chúng tôi biết mình đang rất yêu nhau là đủ rồi".

Peter Dinklage (trái) và vợ. Ảnh: The Guardian.

Trên Guardian, tài tử cho rằng anh và vợ không sử dụng mạng xã hội là để hai con được sống như trẻ em bình thường, không bị công việc của cha mẹ làm ảnh hưởng. "Tôi muốn bảo vệ các con khỏi những nguy hiểm không lường trước trong xã hội. Khi con gái của tôi còn quá nhỏ, tôi đã không cho con đến thăm mình tại phim trường Game of Thrones, vì đây là series có nhiều cảnh bạo lực, nhạy cảm".

Khi The Talks đặt câu hỏi: "Anh có xem mình là trụ cột gia đình không?", tài tử trả lời: "Có, và không. Dù không có tôi, người vợ tuyệt vời vẫn đủ sức chăm sóc cho hai con. Ngược lại, tôi như đứa trẻ to xác trong nhà, luôn được họ yêu thương. Là một diễn viên, tôi được phục vụ mọi thứ tại trường quay, cũng không phải tự pha cà phê sáng. Nhưng chỉ khi về đến nhà, tôi mới tìm thấy tình yêu đích thực".

Phúc Nguyễn