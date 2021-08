Những diễn viên Hollywood nhận cát-xê cao nhất năm qua

Leonardo DiCaprio sẽ nhận 30 triệu USD nhờ dự án phim trực tuyến "Don't Look Up" của Netflix. Mức cát-xê này cao khoảng gấp rưỡi so với các dự án chiếu rạp của anh. Tuy nhiên, DiCaprio sẽ không nhận được phần trăm doanh thu từ phòng vé. Ảnh: Reuters