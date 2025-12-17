10 sách Âu Mỹ nổi bật nhất năm 2025

Hồi ký của bà Kamala Harris, sách về cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và tiền truyện "Đấu trường sinh tử" vào top sách nổi bật nhất năm, theo AP.

Đầu tháng 12, AP công bố danh sách 10 quyển sách đáng chú ý nhất năm, phần lớn là những ấn phẩm liên quan giới chính trị và giới tinh hoa. Các tác phẩm còn lại thuộc thể loại tiểu thuyết và sách self-help.

The Let Them Theory (Thuyết mặc kệ họ)

Bên trái là bìa bản tiếng Anh của ấn phẩm. Bản Việt do dịch giả Rô Man chuyển ngữ, nhà xuất bản Dân Trí liên kết First News phát hành tháng 8. Ảnh: Hay House/ First News

Theo AP, The Let Them Theory là một trong những ấn phẩm gây chú ý nhất năm với thông điệp: tập trung vào bản thân, đừng cố thay đổi những thứ ngoài tầm kiểm soát. Tác giả Mel Robbins, 57 tuổi, là chuyên gia về tư duy và động lực thay đổi hành vi, đồng thời là nhà sản xuất chương trình The Mel Robbins Podcasts nổi tiếng. Trong một cuộc trò chuyện, cô cho biết nội dung sách chịu ảnh hưởng từ nhiều người như giới triết học Khắc kỷ cổ đại, mục sư Martin Luther King Jr..

Từ khi bản gốc ra mắt cuối năm 2024, Thuyết mặc kệ họ lọt vào danh sách bán chạy của nhiều trang báo, nền tảng như New York Times, Sunday Times, Amazon và Audible. Trên Amazon, nhiều độc giả nhận xét sách thú vị, cho họ lời khuyên thiết thực giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện các mối quan hệ.

Flesh (Xác thịt)

Tiểu thuyết ra mắt tháng 3, lần lượt đạt 4/5 và 3,8/5 sao trên Goodreads và Amazon. Ảnh: Scribner

Là tác phẩm thắng giải Booker 2025, Flesh của nhà văn Anh David Szalay xoay quanh cuộc đời thăng trầm của István - một người đàn ông thuộc tầng lớp lao động ở Hungary. Từ một người thiếu niên từng bị tống vào trại cải tạo, anh gia nhập quân đội Iraq rồi làm việc cho giới siêu giàu London. István có những tháng ngày sung túc trước khi tự hủy hoại tất cả.

AP nhận xét tiểu thuyết ngập tràn khoái lạc thể xác, u tối nhưng có nhịp văn tinh tế. Nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Dua Lipa, giám khảo Booker - nhà văn Roddy Doyle - cho biết yêu thích tác phẩm. Trích đánh giá chung của hội đồng trao giải: "Flesh đề cập nghệ thuật sống và tất cả khổ đau đi kèm".

107 Days (107 ngày)

Hồi ký của bà Kamala Harris phát hành hôm 23/9, hiện đạt 4,6/5 sao trên Amazon. Ảnh: Simon & Schuster

Tên sách là số ngày cựu phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tiếp quản chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng, sau khi người tiền nhiệm Joe Biden rút lui vào mùa hè năm 2024. Sau 107 ngày, bà thất bại trước đối thủ đại diện đảng Cộng hòa là ông Donald Trump.

Hồi ký hé lộ nhiều chuyện hậu trường của mùa tranh cử, đan xen những quan điểm của bà Harris. Trong sách, bà cho rằng đội ngũ của ông Joe Biden mang tư duy "tổng bằng không", e dè việc bà tỏa sáng sẽ khiến ông bị lu mờ. Bà cũng nhắc lại chuyện không thể trả lời câu hỏi sẽ điều hành đất nước khác ông Biden thế nào trên chương trình The View tháng 10/2024. Với bà, quãng thời gian ngắn ngủi ấy không đủ để giành chiến thắng.

Sunrise on the Reaping (Bình minh trên ngày Thu hoạch)

Tiểu thuyết hiện đạt 4,7/5 điểm trên Amazon, lọt vào danh sách bán chạy của USA Today, NY Times, Indie. Ảnh: Scholastic

Tác phẩm là phần tiền truyện của bộ tiểu thuyết The Hunger Games, lấy bối cảnh 24 năm trước các sự kiện ở tập đầu. Câu chuyện xoay quanh Haymitch Abernathy và cuộc sinh tồn của anh tại Huyết trường Tứ phân lần hai (Hunger Games thứ 50).

Trò chuyện với AP, nhà văn Suzanne Collins cho biết phần mới được lấy cảm hứng từ triết gia David Hume, đào sâu vào các chủ đề quyền lực và cách tầng lớp lãnh đạo tuyên truyền trò chơi. Từ khi ra mắt ngày 18/3, cuốn sách bán hơn bốn triệu bản trên toàn thế giới. Phim điện ảnh chuyển thể từ phần này dự kiến ra rạp ngày 20/11/2026.

Trailer "Sunrise on the Reaping" Trailer "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping". Phim dự kiến ra mắt vào tháng 11/2026. Video: Lionsgate

Careless People (Những kẻ vô tâm)

Bản dịch tên sách đầy đủ là "Những kẻ vô tâm - Một câu chuyện cảnh báo về quyền lực, sự tham lam và chủ nghĩa lý tưởng đã mất". Ảnh: Goodreads

Tháng 3, Sarah Wynn-Williams, 46 tuổi, cựu giám đốc chính sách công của Facebook (tên cũ của Meta), gây chấn động khi ra mắt hồi ký phơi bày những bê bối phía sau đế chế mạng xã hội lớn nhất thế giới. Trong sáu năm làm việc tại đây (2011-2017), cô chứng kiến nhiều góc khuất của ban lãnh đạo từ việc CEO Mark Zuckerberg đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt nội dung người dùng từ chính phủ Trung Quốc, đến việc một số giám đốc quyền lực dung túng môi trường làm việc mang tính lạm dụng, quấy rối tình dục.

Theo AP, Meta cố gắng ngăn Wynn-Williams quảng bá sách, cáo buộc cô lan truyền thông tin sai lệch. Tuy nhiên, Careless People vẫn dẫn đầu danh sách tác phẩm phi hư cấu bán chạy của New York Times. Tờ Vice mỉa mai: "Meta tìm cách tiêu diệt cuốn sách phơi bày sự thật nhưng vô tình biến nó thành sách bán chạy".

Nobody's Girl (Cô gái vô danh)

Sách có tên đầy đủ là "Cô gái vô danh: Hồi ký tháng ngày sống sót sau lạm dụng và đấu tranh cho công lý" Ảnh: Alfred A. Knopf

Ngày 21/10, hồi ký của Virginia Giuffre phát hành sau sáu tháng cô tự tử, gây chấn động nước Anh bởi nội dung liên quan đến cựu Hoàng tử Andrew - em trai vua Charles III, và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Cô trở thành nô lệ tình dục từ thời thiếu niên, bị ép quan hệ tình dục với hoàng tử năm 17 tuổi. Năm 2022, Andrew bị tước quân hàm, danh xưng hoàng gia và phải dàn xếp vụ kiện với Giuffre dù trước đó ông phủ nhận quen biết cô. Trong sách, cô nhắc đến nhiều tình tiết liên quan đến vụ kiện dân sự này.

Theo AP, những lời kể đau lòng của Virginia Giuffre thúc đẩy nội bộ đảng Cộng hòa ủng hộ việc công bố hồ sơ liên quan Epstein - người đã chết trong từ năm 2019. Đồng thời, câu chuyện của cô khiến Tổng thống Donald Trump thay đổi lập trường, đồng ý công khai tài liệu của vụ án mà ông từng phản đối.

The Fate of the Day (Số phận của ngày hôm ấy)

Tác phẩm được xuất bản ngày 29/4, đến nay nhận 4,8/5 sao từ Amazon và 4,6/5 của Goodreads. Ảnh: Crown

Ra mắt dịp kỷ niệm 250 năm Chiến tranh Cách mạng Mỹ (Revolutionary War, 1775-1783), tác phẩm của sử gia từng đoạt giải Pulitzer - Rick Atkinson - tái hiện không khí căng thẳng và khốc liệt trong giai đoạn nước Mỹ vật lộn xây dựng nền độc lập trước quân đội Anh. Với khoảng 50 trang tài liệu tham khảo, nội dung tập trung vào các trận chiến từ năm 1777 đến 1780 - thời kỳ quân Mỹ ở thế yếu, thiếu thốn nguồn lực.

The Fate of the Day là tập thứ hai trong bộ ba quyển về Chiến tranh Cách mạng Mỹ của Atkinson. Năm 2019, ông phát hành cuốn đầu tiên The British Are Coming về hai năm đầu của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn với WBIR, tác giả nói hy vọng hoàn thành quyển cuối vào năm 2031, trùng dịp kỷ niệm 250 năm nổ ra Trận Yorktown (1781) - bước ngoặt dẫn đến chiến thắng của phe Mỹ.

Shadow Ticket (Vé lậu)

"Shadow Ticket" ra mắt độc giả hồi tháng 10. Ảnh: Penguin Press

Lấy bối cảnh thập niên 1930, tiểu thuyết kể về thám tử tư Hicks McTaggart trong hành trình truy tìm nữ thừa kế gia tộc làm phô mai giàu có ở bang Wisconsin, Mỹ. Một ngày nọ, cô đột nhiên mất tích, phiêu bạt từ thành phố Milwaukee đến Budapest (Hungary). Trên đường tìm kiếm, McTaggart bị cuốn vào vô số rắc rối liên quan phát xít Đức, điệp viên Liên Xô, phản gián Anh, nhạc sĩ, những người thực hành tâm linh và các băng đảng.

Shadow Ticket đánh dấu sự trở lại của nhà văn Thomas Pynchon ở tuổi 89, kể từ quyển Bleeding Edge (2013). Ông là tác giả của cuốn Vinland (1990) - tác phẩm truyền cảm hứng cho đạo diễn Paul Thomas Anderson thực hiện phim One Battle After Another. Dự án điện ảnh ra rạp hồi tháng 9, có sự tham gia của tài tử Leonardo DiCaprio.

Original Sin (Tội lỗi nguyên thủy)

Tác phẩm có tên đầy đủ là "Tội lỗi nguyên thủy: Sự suy tàn của Tổng thống Biden, sự che giấu và lựa chọn thảm khốc khi tái tranh cử". Ảnh: Penguin Random House

Theo AP, so với nhiều đầu sách bàn về chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, Original Sin hấp dẫn hơn vì viết về phía thua cuộc. Tác phẩm do bộ đôi nhà báo chính trị của CNN - Jake Tapper và Alex Thompson - thực hiện, phát hành hồi tháng 5.

Trong sách, cả hai lý giải nguyên nhân thất bại của Đảng Dân chủ bằng cách tập trung vấn đề tuổi tác của cựu Tổng thống Joe Biden, hiện 83 tuổi. Họ cũng đưa ra những cáo buộc rằng trợ lý và gia đình Biden đã che giấu tình trạng suy giảm nhận thức của ông.

Independent (Độc lập)

Sáng mang tên "Độc lập: Cái nhìn từ bên trong một Nhà Trắng đổ nát, ngoài ranh giới các phe đảng phái". Ảnh: Amazon

Tháng 10, cựu phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ra mắt quyển sách, cho rằng đảng Dân chủ "phản bội" ông Joe Biden trong giai đoạn ông tái tranh cử Tổng thống. Jean-Pierre chỉ trích cách truyền thông và một số đồng minh cùng phe đối xử với ông Biden, khẳng định ông vẫn "sâu sắc, minh mẫn và nắm chắc vấn đề" dù không thể hiện tốt trong các buổi tranh luận.

Karine Jean-Pierre từng là đảng viên Dân chủ, làm việc dưới thời chính quyền Obama và Biden, làm chánh văn phòng cho bà Kamala Harris. Sau cuộc bầu cử, bà rời đảng và xác định lập trường chính trị độc lập, không gắn với bất kỳ đảng phái nào.

Phương Thảo (theo AP)