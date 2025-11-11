Nhà văn Anh thắng giải Booker 2025

AnhDavid Szalay thắng giải Booker 2025 với tiểu thuyết "Flesh" xoay quanh câu hỏi "Điều gì khiến cuộc đời đáng sống?".

Tối 10/11 (giờ địa phương), lễ trao giải diễn ra khán phòng Old Billingsgate, London. Chủ tịch ban giám khảo - ông Roddy Doyle - công bố David Szalay chiến thắng với giải thưởng trị giá 50.000 bảng (khoảng 1,7 tỷ đồng). Theo ông Doyle, hội đồng nhận xét sách có nội dung u ám nhưng rất thú vị.

Nhà văn Anh gốc Hungary David Szalay, 51 tuổi, tại lễ trao giải Booker năm nay. Ảnh: AP

Tác phẩm là tiểu thuyết thứ sáu của nhà văn David Szalay, ra mắt hồi tháng 3. Nội dung xoay cuộc đời của một người đàn ông tên István từ thời niên thiếu đến tuổi trung niên. 15 tuổi, István sống cùng mẹ tại một khu chung cư yên tĩnh ở Hungary. Khi mới đến, anh không quen các quy tắc xã hội ở trường nên sớm trở nên cô lập, chỉ thân thiết với hàng xóm - một phụ nữ đã kết hôn, gần bằng tuổi mẹ mình. Cả hai có một mối quan hệ không lành mạnh, khiến cuộc sống của István mất kiểm soát.

Khi trưởng thành, nhân vật chính bị cuốn vào dòng xoáy của tiền bạc, quyền lực. Anh từng nhập ngũ rồi làm việc cho giới siêu giàu ở London. Trong một khoảng thời gian, István đạt được mọi thứ anh muốn như tình yêu, địa vị và sự giàu có đến khi chúng hủy hoại anh hoàn toàn. Theo trang Booker Prizes, Flesh đặt ra những câu hỏi sâu sắc về động lực sống: điều gì khiến cuộc đời đáng sống, điều gì đã phá hủy nó?

Theo chủ tịch Roddy Doyle, toàn bộ giám khảo nhất trí chọn đây là tác phẩm đoạt giải. Ngoài ông Doyle, những thành viên còn lại gồm diễn viên Sarah Jessica Parker, các nhà văn Chris Power, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ và Kiley Reid. Trích nhận xét chung của hội đồng: "Flesh đề cập về nghệ thuật sống và tất cả khổ đau đi kèm. Người viết duy trì sự tách biệt về mặt cảm xúc của nhân vật chính, István, bằng những diễn biến mạnh mẽ của cốt truyện".

Trên Guardian ngày 8/11, David Szalay cho biết tác phẩm này "được thai nghén trong bóng tối của sự thất bại" vào mùa thu năm 2020. Thời điểm đó, Szalay từ bỏ một tiểu thuyết mà anh đã ấp ủ gần bốn năm. Khi viết Flesh, anh muốn diễn đạt cái cảm giác rằng "sự tồn tại của chúng ta trước hết là một trải nghiệm mang tính thể xác, tất cả khía cạnh khác đều bắt nguồn từ tính vật lý đó".

David Szalay sinh năm 1974 tại Montreal (Canada), có cha là người Hungary, mẹ là người Canada. Anh trưởng thành tại London, từng sống ở Lebanon và hiện định cư tại Vienna. Sau khi tốt nghiệp đại học Oxford, anh làm chuyên viên kinh doanh quảng cáo tài chính. Công việc này truyền cảm hứng cho tác giả sáng tác quyển đầu tay - London and the South-East (2008).

Đến nay, anh có sáu tiểu thuyết được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, đồng thời sáng tác nhiều vở kịch phát thanh cho đài BBC. Năm 2016, tiểu thuyết All That Man Is của Szalay lọt vào danh sách rút gọn của giải Booker. Năm 2013, anh góp mặt trong danh sách Tiểu thuyết gia trẻ xuất sắc của Anh.

Booker thành lập năm 1968, từng được biết đến với tên Booker - McConnell hoặc The Man Booker, là giải văn chương danh giá nhất trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh. Giải thưởng năm ngoái thuộc về tiểu thuyết Orbital của nhà văn người người Anh Samantha Harvey.

Từ năm 2014, ban tổ chức cho phép tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh và được xuất bản ở Anh của các nhà văn nước ngoài tranh giải. Trước đó, chỉ nhà văn khối Thịnh vượng chung Anh và Cộng hòa Ireland được tham gia. Ngoài ra, ban tổ chức cũng thành lập giải International Booker (Booker Quốc tế) vinh danh các sách quốc tế được dịch sang tiếng Anh và phát hành tại Mỹ, Anh hoặc Ireland. Tác phẩm chiến thắng Booker 2025 được chọn từ 153 quyển xuất bản từ ngày 1/10/2024 đến 30/9 năm nay.

Phương Thảo (theo Guardian)