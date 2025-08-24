'Thuyết mặc kệ họ' - cách buông bỏ áp lực

Mel Robbins cho rằng cuộc đời tươi đẹp hơn nếu con người ngừng bận tâm suy nghĩ, can thiệp chuyện của người khác, theo "Thuyết mặc kệ họ".

Sách có tên tiếng Anh là The Let Them Theory, xuất bản lần đầu trên thị trường quốc tế tháng 12/2024. Trước khi phát hành, quan điểm về "mặc kệ họ" phổ biến khắp mạng xã hội, nhất là qua podcast và video truyền cảm hứng của tác giả. Tuy không phải kiến thức hàn lâm, góc nhìn của cô giúp nhiều người thoát khỏi áp lực phải chứng minh giá trị bản thân hoặc nỗi ám ảnh những mối quan hệ.

Sau khi phát hành, tác phẩm lọt vào bảng xếp hạng sách bán chạy của New York Times, Amazon, Audible, Sunday Times và được dịch ra hơn 56 ngôn ngữ. Trong nước, bản Việt có tên đầy đủ là Thuyết mặc kệ họ: Ngừng âu lo - sống đời tự do, ra mắt độc giả vào tháng 8.

"Thuyết mặc kệ họ" bản Việt do dịch giả Rô Man chuyển ngữ, nhà xuất bản Dân Trí liên kết First News phát hành. Ảnh: First News

Theo tác giả, nếu một người gặp khó khăn trong nỗ lực thay đổi cuộc sống, vấn đề nằm ở việc họ vô thức trao quyền kiểm soát đời mình cho người khác chứ không phải thiếu năng lực. Đôi khi chúng ta chọn cách nhún nhường và thu mình trước lời nhờ vả, chê trách để làm ai đó hài lòng nhưng vô tình tự tạo gánh nặng.

Do đó, Mel Robbins nhận định mọi thứ không nhất thiết diễn ra như thế. Nếu bạn cảm thấy ai đó không quan tâm, hiểu lầm hay giữ im lặng với mình, cứ mặc kệ những gì họ đang làm. Mấu chốt của thuyết không phải cổ xúy độc giả buông xuôi tất cả mà hãy tập trung nhiều hơn cho bản thân, lắng nghe nội tâm để tìm ra mục tiêu hướng tới.

Ngoài các quan điểm, người viết lồng ghép câu chuyện cá nhân, rút ra nhiều bài học. Theo cô, những lo âu còn thể hiện qua nhiều hình thức như cố kiểm soát con cái vì sợ chúng đưa ra quyết định sai lầm, thay đổi thói quen xấu của bạn đời, áp đặt quan điểm cá nhân lên bạn bè vì nghĩ không ai hiểu chuyện bằng mình. Đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát. Càng cố can thiệp, chúng ta càng lãng phí thời gian, năng lượng và niềm vui.

Dù ba chữ "mặc kệ họ" mang đến sự nhẹ nhõm, tác giả cho rằng cụm "hãy để tôi" mở ra kỷ nguyên mới cho độc giả. Lý thuyết của cô chỉ hiệu quả khi người đọc dùng cả hai cụm vì chúng vừa mang đến sự khuây khỏa, vừa khẳng định quyền tự chủ. Chẳng hạn trong mối quan hệ độc hại, bạn có thể phản ứng theo kiểu "hãy để tôi rời khỏi người khiến tôi thu mình lại", "hãy để tôi được chữa lành".

Từ đó, cô kết luận: "Quyền lực của bạn không nằm ở việc kiểm soát người khác mà ở cách bạn phản ứng. Khi nói 'hãy để tôi', bạn đang phát huy sức mạnh của bản thân bằng cách chịu trách nhiệm về những gì bạn suy nghĩ, nói hoặc làm tiếp theo. Hãy Để Tôi giúp bạn nhận ra bạn có quyền kiểm soát những gì xảy ra sau đó, và rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn, trọn vẹn hơn khi bạn không ôm trong mình cái tôi quá lớn".

Trích nhận xét của nhà xuất bản trong nước: "Qua những câu chuyện gần gũi và lời khuyên của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học cũng như thần kinh học, Thuyết mặc kệ họ sẽ giúp bạn giải quyết tám khía cạnh trong đời sống: từ quản lý căng thẳng, ngừng lo sợ vì ý kiến của người khác, vượt qua thói quen so sánh dai dẳng, cho đến làm chủ tình bạn, giúp đỡ người khác, hay có được tình yêu xứng đáng...".

Trên hệ thống Amazon và Goodreads, sách lần lượt nhận 4,6/5 và 4,1/5 sao. Nhiều độc giả nói nội dung dễ đọc, thích văn phong gần gũi của tác giả. Một độc giả ở Mỹ nhận xét tác phẩm mang lại cảm giác được một người bạn động viên, khích lệ làm chủ cuộc sống. Trích một bình luận: "Tôi rất thích cách Mel Robbins không chỉ liên kết lý thuyết với các mối quan hệ mà còn trong công việc, cách nuôi dạy con cái và tự phát triển bản thân. Sách giúp tôi nhận ra những điều mình luôn cố níu giữ, cho tôi công cụ để mạnh dạn buông bỏ".

Tuy nhiên, quyển sách cũng nhận nhiều đánh giá không tích cực. Độc giả cho rằng tư tưởng trong sách lặp lại những triết lý xuất hiện từ lâu nên không có tính khai sáng. Với độ dày hơn 300 trăm trang, họ cảm thấy khá thừa thãi khi tác giả lặp đi lặp lại nhiều ý giống nhau từ chương này sang chương khác, hoặc mấy trang liên tiếp.

Tác giả Mel Robbins và quyển "Thuyết mặc kệ họ" bản Anh. Ảnh: Instagram/ Mel Robbins

Mel Robbins, 57 tuổi, là chuyên gia về tư duy, động lực và thay đổi hành vi, kiêm diễn giả nổi tiếng. Chương trình The Mel Robbins Podcast là một trong những podcast thành công nhất thế giới. Cô còn thành lập 143 Studios - công ty sản xuất nội dung, tổ chức sự kiện và các chương trình đào tạo, hợp tác nhiều thương hiệu như Starbucks, LinkedIn, Ulta Beauty. Năm 2023, tạp chí Forbes chọn Mel Robbins vào Top 50 phụ nữ có sức ảnh hưởng toàn cầu (50 over 50: Lifestyle). Cô từng xuất bản hai tác phẩm khác là The 5 Second Rule (2017), The High 5 Habit (2021).

Phương Thảo