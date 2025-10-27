Hồi ký chấn động về nỗi đau bị xâm hại tình dục

Tác giả Virginia Giuffre kể sự việc bị tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein hay Hoàng tử Anh Andrew lạm dụng tình dục khi cô 17 tuổi.

Hôm 21/10, cuốn hồi ký Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice của Virginia Giuffre phát hành sau sáu tháng cô tự tử, gây chú ý lớn ở Anh. Sách là ký ức của Virginia Giuffre về những năm tháng bị lạm dụng từ khi còn là thiếu niên và giai đoạn đấu tranh, đòi công lý cho bản thân cùng các nạn nhân.

Cây bút Claire Allfree của Telegraph cho rằng ''không một tiêu đề báo nào có thể truyền tải hết được toàn bộ câu chuyện buồn thảm, tồi tệ của Giuffre''. Bi kịch cuộc đời Virginia Giuffre được cho là bắt nguồn từ bố và một vài người bạn của gia đình khi cô còn nhỏ. Cụ thể, người bố chấp thuận cho hàng xóm cưỡng hiếp con gái, còn mẹ cô được miêu tả là "lạnh lùng, xa cách, thậm chí vô trách nhiệm".

Theo lời kể trong sách, khi làm việc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (Florida, Mỹ), nơi bố cô chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống điều hòa không khí, Giuffre bị chiêu mộ làm nhân viên massage. Vài tuần trước sinh nhật lần thứ 17, khi đang trên đường đến spa, cô lọt vào tầm ngắm của một phụ nữ thượng lưu người Anh tên Ghislaine Maxwell. Lúc này, Giuffre chưa nhận ra ''một con thú săn mồi đỉnh cao đang tiến lại gần''. Maxwell nói rằng một người đàn ông giàu có, cũng là thành viên lâu năm của Mar-a-Lago, đang tìm một chuyên viên massage, sau đó đề xuất cô đến gặp.

Chỉ sau vài giờ, người bố chở cô đến một căn biệt thự hai tầng, sáu phòng ngủ, được sơn màu hồng. Trong đó, người Giuffre cần phục vụ chính là tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein. ''Mãi sau này tôi mới thấy, từng bước một, hai người họ đã phá vỡ hàng phòng ngự của tôi như thế nào. Mỗi khi tôi cảm thấy hơi khó chịu, chỉ cần liếc nhìn Maxwell là tôi thấy mình đang phản ứng thái quá. Và cứ thế, khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, buổi massage tưởng chừng như hợp lệ'', Giuffre viết.

Bìa cuốn ''Nobody's Girl", sách dày 367 trang. Ảnh: Amazon

Trong hồi ký, cô cũng đề cập việc bị ép quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II, vào năm 2001. Khi hoàng tử biết cô mới 17 tuổi, ông nói: ''Con gái tôi chỉ nhỏ hơn cô một chút thôi''.

Giuffre từng cáo buộc chuyện này năm 2015 song ông Andrew phủ nhận, nói chưa bao giờ gặp cô. Năm 2022, Andrew bị tước quân hàm, danh xưng hoàng gia và phải dàn xếp vụ kiện với Giuffre. Trong sách, cô nhắc đến nhiều tình tiết liên quan đến vụ kiện dân sự này, bao gồm cáo buộc nhóm pháp lý của ông từng tìm cách thuê các bình luận công kích trên mạng xã hội nhằm gây áp lực tinh thần cho cô.

Theo Reuters, hôm 17/10, vài ngày trước khi sách Nobody's Girl ra mắt, Hoàng tử Andrew tuyên bố từ bỏ các tước hiệu của hoàng gia Anh do ngày càng bị cuốn vào bê bối liên quan tỷ phú Jeffrey Epstein. ''Tôi sẽ không sử dụng tước hiệu hay các danh dự đã được ban nữa. Tôi đã quyết định đặt nghĩa vụ với gia đình và đất nước lên trên hết'', ông nói.

Virginia Giuffre chụp cùng bức ảnh của bản thân vào thời điểm bị xâm hại tình dục. Cô sinh năm 1983, qua đời hồi tháng 4. Ảnh: Emily Michot

Nhớ lại những năm tháng sống cùng Epstein và nhóm của ông ta, Giuffre viết: ''Họ đã cho rất nhiều người giàu có, quyền lực mượn tôi. Tôi thường xuyên bị lợi dụng, làm nhục, trong một số trường hợp còn bị bóp cổ, đánh đập''. Năm 18 tuổi, khi ở trên đảo Caribe, Giuffre bị Epstein bán cho một người đàn ông mà cô mô tả rằng ''đã cưỡng hiếp tôi dã man hơn bất kỳ ai từng làm trước đây". Cô viết: "Ông ta liên tục bóp cổ tôi cho đến khi tôi bất tỉnh, lấy làm thích thú lúc thấy tôi lo sợ cho tính mạng của mình. Thật kinh hoàng".

Nhiều năm sau khi thoát khỏi ''ngôi nhà ô nhục'' của Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell, Virginia Giuffre cho biết vẫn bị ám ảnh bởi "những bóng ma". Không chỉ thuật lại chuyện bị lạm dụng tình dục, sách còn đề đề cập sức mạnh của quyền lực, sự thao túng, im lặng từ truyền thông và bộ máy pháp luật. Andrea Simon - nhà hoạt động dân quyền, giám đốc Liên minh chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ - nhận định tự truyện làm sáng tỏ cách ''những kẻ giàu có, quyền lực có thể bịt miệng các nạn nhân của bạo lực tình dục bằng cách sử dụng luật pháp làm vũ khí". Trên Amazon, Tiến sĩ Jodi A.Holcomb cho biết "không thể đặt cuốn sách xuống". Khi đọc, cảm xúc chủ yếu bao trùm bà là nỗi buồn và sự tức giận.

Phương Linh (theo CNN, Telegraph, Guardian)