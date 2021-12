10 phong cách thiết kế nhà nổi bật năm 2021

Màu trắng

Màu trắng làm rộng không gian và tạo cảm giác sạch sẽ. Năm 2021, màu trắng không chỉ dùng cho trần, tường mà còn được ứng dụng cho nội thất.

Căn hộ 110 m2 ở Hà Đông do văn phòng Combo Home thiết kế sử dụng sofa trắng và rèm trắng cho phòng khách. Với căn hộ gần 100 m2 ở Gia Lâm của gia chủ "ám ảnh gọn gàng", văn phòng MUST Design chọn màu trắng cả sofa lẫn mặt bàn, cánh tủ.

Ngoài căn hộ, nhiều công trình nhà đất cũng lấy màu trắng làm tông màu chủ đạo như villa ở Đông Triều của văn phòng Sun Concept, ngôi nhà bên bờ sông Đuống của văn phòng Vn-a (visual network art architecture).