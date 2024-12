10 phim được người Việt tìm kiếm nhiều nhất 2024

"Mai" của Trấn Thành, phim Hàn "Cô đi mà lấy chồng tôi" là hai trong 10 tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước năm nay.

Giữa tháng 12, Google công bố danh sách Google Year In Search 2024 - Google một năm tìm kiếm, gồm bảy chủ đề tiêu biểu, trong đó có từ khóa "phim". Theo thống kê, lượt tìm kiếm về dự án truyền hình quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc tăng mạnh. Phim Việt chỉ có Mai và Quỷ cẩu, giảm nhiều so với năm ngoái khi có sự góp mặt của sáu tác phẩm, gồm Nhà Bà Nữ, Chị chị em em 2, Đất rừng phương Nam, Người vợ cuối cùng, Lật mặt 6, Siêu lừa gặp siêu lầy. Trong năm qua, nhiều phim Việt được đầu tư lớn nhưng lỗ nặng, không thu hút khán giả.

Số liệu trên cho thấy sự phát triển của các nền tảng trực tuyến ảnh hưởng đến cách người xem tiếp cận và lựa chọn phim. Họ quan tâm các nội dung về thể loại tâm lý, gia đình, mô tả vấn đề xã hội.

1. Marry My Husband (Cô đi mà lấy chồng tôi)

Một số cảnh trong phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' Một số cảnh trong phim "Cô đi mà lấy chồng tôi". Video: tvN

Phim đứng đầu lượt tìm kiếm của công chúng, nội dung có nhiều tình tiết hấp dẫn dù khán giả có thể đoán trước cái kết. Giống đa số dự án hài tình cảm Hàn Quốc, biên kịch cài cắm yếu tố lãng mạn với môtíp nhân vật nam yêu thầm nữ chính nhưng trước đó cô không phát hiện ra. Diễn xuất của Park Min Young là điểm nhấn, cô giảm còn 37 kg để vào vai bệnh nhân trong phim.

2. Mai

Trailer phim 'Mai' của Trấn Thành Trailer "Mai". Video: CJ ENM

Tác phẩm của Trấn Thành thành công mặt thương mại, thu hơn 550 tỷ đồng trong nước sau khi ra rạp dịp Tết Giáp Thìn, đồng thời là phim Việt đầu tiên vượt mốc một triệu USD ở thị trường Mỹ. Mai được phân loại 18+, kịch bản mang màu sắc bi kịch thay vì theo dòng phim hài Tết, thị phần khán giả hẹp hơn.

Hiệu ứng của phim ở thị trường điện ảnh trong nước thu hút sự quan tâm của một số tờ báo quốc tế. Biên tập viên Liz Shackleton của chuyên trang Deadline bày tỏ ấn tượng trước doanh thu tác phẩm, nhận định thành tích của Mai và nhiều tác phẩm nội địa phản ánh sự phục hồi của thị trường phim ảnh Việt sau đại dịch.

3. Mặc vũ vân gian

Trailer 'Mặc vũ vân gian' Trailer "Mặc vũ vân gian". Video: Youku

Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Đích Gả Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, do biên kịch Vu Chính viết. Nội dung về Tiết Phương Phi (Ngô Cẩn Ngôn), tiểu thư nhà quan huyện, bị cuốn vào âm mưu thâm hiểm sau khi gia đình cô bị sát hại. Cô vô tình gặp Túc quốc công Tiêu Hoành (Vương Tinh Việt). Với sự giúp đỡ của Tiêu Hoành, Phương Phi dần vạch trần kế hoạch của những kẻ khiến cô đau khổ.

Theo Sohu, phim thành công khi xây dựng hình ảnh nhân vật Tiết Phương Phi mạnh mẽ, tự chủ nhưng vẫn có sự nữ tính, yếu đuối. Nhịp phim nhanh, tình tiết được đẩy lên cao trào. Màn diễn xuất ăn ý của cặp diễn viên chính làm tăng sức hấp dẫn cho phim.

4. Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt)

Một số hình ảnh trong phim 'Queen of Tears' Một số cảnh phim "Queen of Tears". Video: tvN

Series gây "sốt" khi liên tiếp tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười trên nền bi kịch của các nhân vật. Theo SCMP, trong khi đa số series khai thác chuyện làm dâu nhà giàu, dự án tạo nét mới lạ khi miêu tả cuộc sống nam chính làm rể nhà tài phiệt. Ngoài ra, biên kịch sử dụng công thức quen thuộc trên phim Hàn như chuyện đấu đá nội bộ của giới siêu giàu, nhân vật chính mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài danh sách 10 phim được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, tác phẩm còn nằm trong bảng xếp hạng này ở Singapore, Indonesia và Philippines.

5. Love Next Door (Con trai bạn mẹ)

'Love Next Door' - yêu thầm bạn thân Trích đoạn phim "Love Next Door". Video: Netflix

Phim có nhiều điểm chung với các series chữa lành như Welcome to Samdal-ri, Hometown Cha-Cha-Cha khi cùng nói về những người trẻ nghỉ việc vì mệt mỏi. Môtíp kịch bản không mới, các tình tiết dễ đoán nhưng vẫn tạo khoảng lặng, sự xúc động. Tác phẩm còn được đánh giá cao nhờ màn hóa thân tự nhiên của Jung Hae In và Jung So Min. Trang Naver nhận xét cặp sao "diễn như không diễn", mang đến cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người xem.

6. Quỷ cẩu

Phân cảnh nghệ sĩ Kim Xuân, Nam Thư trong "Quỷ cẩu" Phân cảnh nghệ sĩ Kim Xuân, Nam Thư trong "Quỷ cẩu". Video: Galaxy

Dự án do đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện, gây tò mò khi kết hợp thể loại kinh dị, giật gân, lên án nạn giết mổ chó. Tác phẩm có phần mở đầu kịch tính khi khai thác đề tài về truyền thuyết linh dị Chó đội nón mê. Dù vậy, phim nhận nhiều lời chê về kỹ xảo. Kết phim bị bỏ ngỏ dù đạo diễn đặt ra nhiều vấn đề ở đầu tác phẩm. Theo Box Office Vietnam, Quỷ cẩu đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, là tác phẩm kinh dị trong nước ăn khách nhất mọi thời.

7. The Tale of Rose (Câu chuyện hoa hồng)

Trailer "Câu chuyện hoa hồng" Lưu Diệc Phi trong "Câu chuyện hoa hồng". Video: QQ

Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết của Diệc Thư, do Uông Tuấn đạo diễn. Trong phim, Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) trải qua chuyện tình với bốn người đàn ông. Qua các mối quan hệ, phim phản ánh thuận lợi, khó khăn của phụ nữ thời hiện đại, cách Diệc Mai lựa chọn để hóa giải mâu thuẫn trong tình cảm, công việc để có cuộc sống dễ chịu hơn. Trên trang National Business Daily, các chuyên gia lĩnh vực phim ảnh nhận định Câu chuyện hoa hồng tạo ấn tượng nhờ câu chuyện gần gũi thực tế.

8. My Demon (Chàng quỷ của tôi)

Kim Yoo Jung đóng chính phim 'My Demon' Kim Yoo Jung (vai Do Hee) trong phim "Chàng quỷ của tôi". Phim gồm 16 tập. Video: Netflix

Phim thu hút người xem nhờ tiết tấu nhanh, đan xen hài hòa yếu tố lãng mạn, trinh thám, kinh dị. Cặp diễn viên được khán giả khen đẹp đôi, tự nhiên khi xuất hiện cạnh nhau. Song Kang hợp vai khi đóng ác quỷ, anh diễn tốt các cảnh hành động, thể hiện phép thuật. Diễn viên giảm 10 kg để nhân vật có ngoại hình sang trọng, hấp dẫn hơn. Còn Kim Yoo Jung diễn sinh động vai CEO trẻ tuổi cuồng công việc. Ngoài kịch bản, diễn xuất, phim thu hút nhờ yếu tố thời trang. Góc quay, màu phim đẹp, tạo cảm giác vừa huyền bí vừa lãng mạn.

9. My Boss (Anh cũng có ngày này)

Trích đoạn 'Anh cũng có ngày này' Trích đoạn phim "Anh cũng có ngày này". Video: Weibo/maytroinoiay808

Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Diệp Phi Nhiên. Trần Tinh Húc vào vai luật sư đầu ngành điển trai tên Tiền Hằng. Còn Thành Dao - do Chương Nhược Nam đóng - là cô gái hiền lành, được nhận vào công ty của Tiền Hằng với vị trí trợ lý luật sư.

Phim theo môtíp "tổng tài bá đạo" quen thuộc của Trung Quốc, gây hấp dẫn khi lồng ghép tính chất đặc thù của ngành luật. Xen kẽ những tình tiết căng thẳng là phân đoạn hài hước của các nhân vật, được cài cắm tạo nên sự cân bằng cho bộ phim. Sự phối hợp diễn xuất giữa Chương Nhược Nam và Trần Tinh Húc tạo nên chiều sâu cho hai nhân vật, được nhiều khán giả nhận xét "như bước ra từ tiểu thuyết".

10. Conan Movie 27

Trailer 'Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô' Trailer "Conan Movie 27" (Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh 1 triệu đô). Video: CGV

Tác phẩm do Tomoka Nagaoka đạo diễn, về đôi bạn thám tử Hattori Heiji và Conan đối đầu Kaito Kid - tên trộm ranh ma, sở trường làm ảo thuật. Mục tiêu của Kaito Kid là lấy cắp một bảo kiếm.

Phần phim điện ảnh thứ 27 trong series quy tụ dàn nhân vật nổi tiếng như siêu trộm Kaito Kid, chàng thám tử miền Tây Hattori Heiji, Kazuha và Okita, mang sức hút trở lại khi khai thác một vụ ám sát, đồng thời liên kết vụ án lớn ở phía sau. Phim không lạm dụng cảnh hành động, cháy nổ, trái lại tập trung nhiều vào phần suy luận, kết hợp yếu tố hài hước, lãng mạn. Tác phẩm vào danh sách 10 phim Nhật Bản ăn khách nhất lịch sử phòng vé, doanh thu vượt 15 tỷ yen (hơn 94 triệu USD), lượt người xem vượt 10,5 triệu.

Quế Chi