'Cô đi mà lấy chồng tôi' - nỗi đau người vợ bị ngoại tình

Nhân vật Kang Ji Won mắc bệnh nặng, phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân trong "Cô đi mà lấy chồng tôi".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Một số cảnh trong phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' Một số cảnh trong phim "Cô đi mà lấy chồng tôi", phát sóng hồi ngày 1/1. Video: tvN

Nhân vật Kang Ji Won (Park Min Young đóng) là cô gái mồ côi hiền lành, chăm chỉ. Ở tuổi ngoài 30, Ji Won có bạn trai cũng là đồng nghiệp lâu năm - Min Hwan. Sau bảy năm yêu, cả hai tiến tới hôn nhân nhưng đó cũng là lúc cuộc sống Ji Won ngày một bế tắc.

Cô sống với mẹ chồng hà khắc, bị ghét bỏ vì không sinh được con trai. Chồng Ji Won bỏ việc, ôm mộng làm giàu bằng chứng khoán, đặt gánh nặng kinh tế lên vai cô. Khi Ji Won mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, người thân không quan tâm, lo lắng mà bỏ mặc cô. Đỉnh điểm, cô phát hiện chồng và bạn thân nhất ngoại tình, có ý định trục lợi bảo hiểm sau khi cô qua đời. Trong lúc xô xát với chồng và nhân tình, cô vô tình bị giết chết.

Ji Won hoảng hốt khi tỉnh dậy và quay lại thời điểm 10 năm trước. Lúc này, cô vẫn là người yêu Min Hwan, chuẩn bị kết hôn. Nữ chính ban đầu định trốn chạy để thoát khỏi số phận bi thảm. Tuy nhiên, cuối cùng cô quyết định đối mặt những kẻ từng làm tổn thương mình, từng bước trả thù họ.

Từ trái sang: Park Min Young (vai Kang Ji Won), Lee Yi Kyung (vai Park Min Hwan), Song Ha Yoon (vai Soo Min). Ảnh: tvN

Theo trang Chosun, phim có nhiều tình tiết hấp dẫn dù khán giả có thể đoán trước cái kết. Dù biết trước số phận, Ji Won vẫn phải nỗ lực để khẳng định năng lực ở chốn công sở. Cô học tập để nâng cao nghiệp vụ, hợp tác với những người trước đây mình không qua lại, lập kế hoạch hạ bệ gã quản lý kém tài. Để thoát khỏi bạn trai tồi tệ, cô tìm cách gán ghép anh ta với bạn thân. Nhiều tình huống hài hước liên tiếp xảy ra khi Ji Won dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" với kẻ thù.

Phim gửi gắm thông điệp về việc làm chủ số phận, cuộc sống. Khi sống lại một lần nữa, Ji Won nhận ra đã bỏ lỡ nhiều mối quan hệ tốt, những người bạn thú vị. Nhiều sự việc hoàn toàn thay đổi do cách cô chọn phương án giải quyết.

Giống đa số các phim hài tình cảm Hàn Quốc, biên kịch cài cắm yếu tố lãng mạn qua nhân vật Yoo Ji Hyuk - giám đốc của công ty Ji Won. Anh yêu thầm nữ chính nhưng trước đây, cô không phát hiện ra, phớt lờ anh.

Trang Ten Asia đánh giá Park Min Young diễn xuất tiến bộ, linh hoạt. Mở đầu phim, cô xuất hiện với vẻ yếu đuối, thụ động. Để đóng cảnh này, cô đã giảm còn 37kg. Với chiều cao 1,64 m, cân nặng dưới 40 kg làm Min Young gầy gò, má hóp, khác lạ so với vẻ đầy đặn trước đây.

Park Min Young hốc hác khi giảm xuống dưới 40kg để xuất hiện ở phần đầu phim. Ảnh: tvN

Cô diễn tốt cảnh nhân vật phẫn nộ khi phát hiện bị phản bội, hốt hoảng khi trở về quá khứ. Sau khi thích nghi hoàn cảnh, Ji Won có toát lên vẻ lém lỉnh, thông minh. Trong các tập đầu, nhân vật ăn vận, để đầu tóc giản dị. Trong tập ba, nữ chính có màn "lột xác" được nhiều khán giả mong đợi.

Các nhân vật thứ chính và phụ cũng mang màu sắc riêng. Tài tử Bỗng dưng trúng số Lee Yi Kyung đóng Park Min Hwan - gã đàn ông ích kỷ, trăng hoa. Nhân vật có điệu bộ lố bịch, hài hước. Song Ha-Yoon diễn vai Soo Min - người bạn thân phản bội nữ chính. Cô diễn ngọt nhân vật tính cách lươn lẹo, thảo mai.

Rating ba tập đầu đạt 5.2%, 5.8% và 7,1, cao nhất trong các phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng dịp đầu năm. Trên imdb, phim được chấm 9/10 điểm.

Cô đi mà lấy chồng tôi (tên gốc: Marry My Husband) chuyển thể từ webtoon cùng tên của Sung So Jak. Kịch bản phim do Shin Yoo Dam viết, Park Won Guk và Han Jin Seon đạo diễn, dài 16 tập.

Hà Thu