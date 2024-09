Seung Hyo (Jung Hae In đóng) có tình cảm với bạn hàng xóm từ nhỏ nhưng chôn giấu nhiều năm, trong phim "Love Next Door".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

'Love Next Door' - yêu thầm bạn thân Trích đoạn phim "Love Next Door" (tựa Việt: Con trai bạn mẹ). Video: Netflix

Choi Seung Hyo (Jung Hae In đóng) và Baek Seok Ryu (Jung So Min) biết nhau khi mới bốn tuổi, do mẹ của họ là bạn bè. Cả hai đều xuất sắc trong học tập và sự nghiệp, là niềm tự hào của các bà mẹ. Seung Hyo là kiến trúc sư nổi tiếng, nhận nhiều giải thưởng uy tín trong khi Seok Rye làm việc ở tập đoàn hàng đầu nước Mỹ.

Một ngày nọ, Seok Ryu đột nhiên trở về Hàn Quốc. Cô từ bỏ công việc lương cao, chia tay bạn trai dù sắp đến ngày cưới. Quyết định của cô khiến bố mẹ thất vọng, từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn với gia đình. Từ một giám đốc dự án bận rộn, Seok Ryu bắt đầu sống "những ngày thất nghiệp hạnh phúc", tìm kiếm những niềm vui cô bỏ lỡ nhiều năm. Trở lại quê nhà, cô cũng có thêm thời gian ở bên những người bạn thơ ấu, trong đó có Seung Hyo.

Jung Hae In (vai Seung Hyo, trái) và Jung So Min (vai Baek Seok Ryu) trong phim. Ảnh: Netflix

SCMP nhận xét dù không lấy bối cảnh nông thôn, phim có nhiều điểm chung với các series chữa lành như Welcome to Samdal-ri, Hometown Cha-Cha-Cha, khi cùng nói về những người trẻ nghỉ việc vì mệt mỏi. Shin Ha Eun - biên kịch phim - cũng là người viết Hometown Cha-Cha-Cha. Đạo diễn Yoo Je Won của Love Next Door đứng sau thành công của Hi Bye Mama!, Khóa học yêu cấp tốc.

Phim ghi điểm nhờ màn hóa thân tự nhiên của Jung Hae In và Jung So Min. Hai nhân vật liên tục đối đáp, tương tác hài hước trong những tình huống "dở khóc dở cười". Trang Naver nhận xét cặp sao "diễn như không diễn", mang đến cảm giác dễ chịu, thoải mái cho người xem. Ở những cảnh tái hiện quá khứ, hai diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân học sinh cấp ba với ngoại hình trẻ trung, dù đều đã gần 40 tuổi.

Jung Hae In 36 tuổi, từng ghi dấu với các phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Một đêm xuân và gần nhất là Snowdrop. Jung So Min 35 tuổi, nữ chính phim Hoàn hồn, Yêu lại vợ ngầu.

Môtíp kịch bản phim không mới, các tình tiết dễ đoán nhưng vẫn tạo khoảng lặng, sự xúc động. Ngoài hai nhân vật chính, phim xây dựng dàn nhân vật phụ nhiều màu sắc. Mẹ Seok Rye có vẻ ghê gớm, áp đặt song bà luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho con. Từng là học sinh giỏi nhưng không có tiền học đại học, bà dồn hết hy vọng cho Seok Rye. Bố cô - chủ quán nhậu nhỏ - luôn tự trách bản thân không kiếm được nhiều tiền để các con bớt khổ.

Ngược lại, Seung Hyo sống trong gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc. Bố là bác sĩ, mẹ là nhà ngoại giao, gia đình anh hiếm khi quây quần. Thời cấp ba, anh là vận động viên bơi lội ở tuyển quốc gia nhưng phải giải nghệ sau tai nạn. Seok Rye là người kéo Seung Hyo khỏi những ngày tháng u tối. Bạn thân của Seok Ryu - Mo Eum - làm chuyên viên cấp cứu, tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Cộng sự của Seung Hyo cởi mở, vui vẻ.

Jung So Min được khen khi hóa thân Baek Seok Ryu. Ảnh: Netflix

Tác phẩm đề cập một số vấn đề quen thuộc trong các phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc như áp lực học hành, công việc, phân hóa giàu nghèo trong xã hội. Seok Ryu cố gắng giành học bổng toàn phần của trường đại học Mỹ, mang theo giấc mơ thoát nghèo của cả gia đình. Ở môi trường xa lạ, cô làm việc đến kiệt sức để khẳng định bản thân, đạt vị trí cao nhưng vẫn bị đồng nghiệp cô lập.

Choi Seung Hyo cũng chật vật khi mở công ty riêng, khởi nghiệp. Anh nhiều lần đứng trước những cám dỗ, "quy tắc ngầm" trong ngành kiến trúc.

Ngoài nội dung, phim còn thu hút nhờ phong cách ngọt ngào của nữ chính. Diễn viên Jung So Min thường mặc trang phục denim, áo len, cardigan, các kiểu chân váy bồng bềnh. Nhiều món đồ cô diện được các tín đồ thời trang săn đón, "cháy hàng".

Tại Hàn Quốc, rating sáu tập đầu của phim đạt mức cao nhất là 6,5%. Love Next Door hiện xếp thứ năm trong danh sách series không nói tiếng Anh hot nhất trên Netflix toàn cầu, đứng top một tại Netflix Việt Nam.

Hà Thu