'Queen of Tears' - người giàu cũng khóc

Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) là con nhà giàu nhưng không được mẹ yêu thương, mắc bệnh hiểm nghèo, trong phim "Queen of Tears".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Một số hình ảnh trong phim 'Queen of Tears' Một số hình ảnh trong phim "Queen of Tears". Video: tvN

Series xoay quanh Hong Hae In và Baek Hyun Woo, cặp vợ chồng đang bước vào giai đoạn nguội lạnh sau ba năm kết hôn. Hae In là cháu gái ông chủ tập đoàn bách hoa lớn, còn Baek Hyun Woo xuất thân nông thôn. Họ đến nhau bằng tình yêu chân thành nhưng nảy sinh nhiều mâu thuẫn bởi lối sống, tính cách khác biệt.

Vốn là thủ khoa ngành luật danh giá, Hyun Woo làm việc dưới quyền vợ, chuyên giải quyết các rắc rối pháp lý giúp gia đình cô. Anh không tìm được tiếng nói chung với vợ, bị gia đình cô coi thường, coi như chân chạy vặt. Hyun Woo trầm cảm nặng, muốn ly hôn nhưng sợ bị bố vợ trả thù. Trong lúc bế tắc, anh biết tin vợ mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được ba tháng. Từ chỗ vui mừng vì sắp được giải thoát, Hyun Woo dần nhận ra mình vẫn còn yêu Hae In.

Phim được kể theo lối phi tuyến tính, đan xen các tình tiết giữa hiện tại và quá khứ, qua góc nhìn của hai nhân vật chính. Ngay từ tập đầu, biên kịch đặt Hae In, Hyun Woo giữa xung đột gay gắt rồi dần dần bóc tách từng lớp lang, hé lộ nguyên nhân.

Cảnh hôn lễ của hai nhân vật Baek Hyun Woo (trái, Kim Soo Huyn đóng), Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) ở đầu phim. Ảnh: tvN

Hae In luôn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu tổn thương tâm hồn. Cô bị mẹ ghét bỏ vì cho rằng cô là nguyên nhân khiến anh trai chết trong một tai nạn đuối nước. Để ông nội tin tưởng giao phó cơ nghiệp, cô làm việc ngày đêm nhằm chống lại tư tưởng trọng nam khinh nữ. Sau khi sảy thai con đầu lòng với Hyun Woo, Hae In chọn cách im lặng gặm nhấm nỗi đau, dần xa cách với chồng.

Trang Forbes nhận xét series thuộc thể loại hài đen (dark commedy), khi liên tiếp tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười trên nền bi kịch của các nhân vật. Theo trang Scmp, trong khi đa số series khai thác chuyện làm dâu nhà giàu, phim tạo nét mới lạ khi miêu tả cuộc sống làm rể nhà tài phiệt của Hyun Woo. Ngoài ra, biên kịch sử dụng các công thức quen thuộc trên phim Hàn như chuyện đấu đá nội bộ của giới siêu giàu, nhân vật chính mắc bệnh hiểm nghèo.

Diễn xuất của dàn nghệ sĩ thực lực là điểm sáng trong Queen of Tears. Kim Soo Huyn - diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Hàn - từng chứng minh thực lực qua các phim Vì sao đưa anh tới, Điên thì có sao. Vào vai Hyun Woo, anh diễn tinh tế sự thay đổi tâm lý nhân vật qua từng giai đoạn, là chàng trai đơn thuần, nồng nhiệt khi mới quen Hae In, người đàn ông bế tắc dù sống trong cảnh giàu sang. Kim Ji Won toát lên vẻ lạnh lùng trong vai tiểu thư nhà tài phiệt. Cô cũng khiến khán giả xúc động trong những cảnh Hae In hoang mang khi đối diện bệnh tật.

Tài tử "The Glory" - Park Sung Hoon - tái xuất với vai phản diện trong "Queen of Tears". Ảnh: tvN

Dàn nhân vật phụ ở tuyến phản diện - đặc biệt là Park Sung Hoon (vai Yoon Eun Seong) - khiến khán giả tò mò về âm mưu, động cơ chia rẽ hạnh phúc hai nhân vật chính.

Tác phẩm do Park Ji Eun - người sáng tạo nhiều kịch bản phim đình đám như Hạ cánh nơi anh, Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh - viết. Kim Hee Won - một trong hai đạo diễn phim - cũng là người thực hiện Hạ cánh nơi anh. Phim vì thế có một số chi tiết lấy cảm hứng từ series nổi tiếng của Huyn Bin, Son Ye Jin. Chẳng hạn, khung cảnh đám cưới, trang phục cô dâu chú rể của Hyun Woo, Hae In có nhiều nét tương đồng đám cưới Huyn Bin, Son Ye Jin ngoài đời. Theo thông báo từ nhà sản xuất, vợ chồng Huyn Bin cũng sẽ làm khách mời trong một tập.

Theo Soompi, tập sáu - tập mới nhất của phim (phát sóng ngày 24/3) - đạt kỷ lục rating 14,1%, là phim Hàn được chú ý nhất từ đầu năm tới nay. Trên ứng dụng Netflix, series thu hút 3,4 triệu người xem, đứng đầu ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hà Thu