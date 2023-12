'My Demon' - mối tình kỳ bí giữa người và quỷ

Do Do Hee (Kim Yoo Jung đóng) kết hôn với ác quỷ trong phim trinh thám hài mang yếu tố giả tưởng "My Demon".

* Bài viết tiết lộ nội dung

Trích đoạn giới thiệu phim 'Chàng quỷ của tôi' Trích đoạn giới thiệu phim "Chàng quỷ của tôi". Phim hiện chiếu được tám trong tổng số 16 tập, hiện đứng đầu danh sách series được xem nhiều trên Netflix Việt Nam. Video: Netflix

Phim kể về Jeong Gu Won, ác quỷ 200 tuổi, có năng lực siêu phàm. Gu Won tìm kiếm những kẻ bất hạnh đang đến đường cùng, lập khế ước hoàn thành điều ước của họ trong 10 năm, sau đó lấy đi linh hồn họ để duy trì sự bất tử cho mình.

Jeong Gu Won gặp được Do Do Hee lúc cô đang bị truy sát, dụ dỗ cô lập khế ước. Tuy nhiên, ấn ký chứa năng lực của anh bất ngờ chuyển sang Do Do Hee. Từ đó, chỉ khi cầm tay Do Hee, Gu Won mới có thể sử dụng phép thuật. Còn Do Hee cũng cần người bảo vệ để thoát khỏi những kẻ muốn lấy mạng mình.

Phim thu hút nhờ tiết tấu nhanh, đan xen hài hòa các yếu tố lãng mạn, giả tưởng và trinh thám, kinh dị. Tám tập đầu đặt ra nhiều nút thắt liên quan thân thế ác quỷ, nguyên nhân anh ta mất sức mạnh, thế lực đứng sau săn đuổi Do Do Hee, cái chết của mẹ nuôi cô.

Series có nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ Thiên Chúa giáo. Nam chính là ác quỷ (demon), có quyền năng thu thập linh hồn người. Dấu xăm trên cánh tay Jeong Gu Won có hình thập tự. Các nhân vật nhiều lần nhắc đến thiên thần, hộ thần - các cấp bậc khác nhau trong Kitô giáo. Biên kịch cài cắm thông điệp về lòng tham, sự ích kỷ, tội lỗi của con người. Nhiều nhân vật ký khế ước với quỷ để đổi mạng sống của mình lấy tiền bạc, danh vọng. Thế nhưng khi đến thời gian thực hiện, họ lại tham sống sợ chết, muốn nuốt lời.

Song Kang (trái, vai ác quỷ Gu Won) và Kim Yoo Jung (vai Do Hee) trong poster phim. Ảnh: Netflix

Trên iMDb, nhiều khán giả nhận xét Song Kang hợp vai khi đóng ác quỷ, anh diễn tốt các cảnh hành động, thể hiện phép thuật. Diễn viên cho biết giảm 10 kg để nhân vật có ngoại hình sang trọng, hấp dẫn hơn. Với những cảnh Gu Won dùng sức mạnh, anh tập trung diễn xuất bằng mắt. Kim Yoo Jung diễn sinh động vai CEO trẻ tuổi cuồng công việc.

Cặp diễn viên được khán giả khen đẹp đôi, tự nhiên khi xuất hiện cạnh nhau. Trong khi nữ chính sống tình cảm, nam chính coi những cảm xúc như buồn, vui, hờn giận là vô nghĩa. Từ chỗ vô tình gặp gỡ, hiểu lầm, ghét nhau, hai nhân vật xích lại vì bị hình xăm ràng buộc, dần cảm mến nửa kia. Họ có nhiều cảnh chạm tay, ôm hôn ngọt ngào, "đốn tim" khán giả nữ.

Cảnh Gu Won kết hôn với Do Hee trong phim. Ảnh: Netflix

Tác phẩm cũng có nhiều chi tiết gây cười, được khán giả đăng lại nhiều trên mạng xã hội. Ác quỷ Jeong Gu Won ăn nói độc địa nhưng bản chất lương thiện. Trợ lý của anh và thư ký của Do Do Hee thường đấu khẩu, chọc ghẹo nhau. Một số nhân vật xuất hiện ít như băng xã hội đen Chó Hoang, một bà cụ ăn xin có tài tiên tri hay các nhân viên của Do Do Hee, cũng tạo tiếng cười.

Ngoài kịch bản, diễn xuất, phim thu hút nhờ yếu tố thời trang. Đóng tiểu thư nhà tài phiệt, "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung diện nhiều trang phục hàng hiệu tạo nét thanh lịch. Góc quay, màu phim đẹp, tạo cảm giác vừa huyền bí vừa lãng mạn.

Hà Thu