10 phim ăn khách nhất nửa đầu năm

"Dune: Part Two" doanh thu hơn 700 triệu USD, "Godzilla x Kong: The New Empire" đứng thứ hai với 568 triệu USD, theo Box Office Mojo.

1. Dune: Part Two (712 triệu USD)

Trailer 'Dune 2' Trailer phim, phát hành đầu tháng 3. Video: Warner Bros.

Tác phẩm nối tiếp thành công của phần đầu năm 2021. Dự án do Denis Villeneuve đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Frank Herbert. Theo Variety, dự án kinh phí 190 triệu USD, chưa bao gồm phí tiếp thị.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của phim là nhờ hiệu ứng truyền miệng. Cơn "mưa" lời khen từ giới phê bình khiến khán giả tò mò, đến rạp chiếu. Trang RogerEbert nhận định Dune: Part Two không chỉ là tác phẩm chuyển thể, mà còn cho thấy các bom tấn có thể mang tính nghệ thuật lẫn sự tinh tế. Observer bình luận phim kết hợp khéo léo các hiệu ứng kỹ xảo và kỹ thuật quay phim.

2. Godzilla x Kong: The New Empire (568 triệu USD)

Trailer 'Godzilla x Kong: The New Empire' Trailer phim, ra mắt trong tháng 3. Video: CGV

Tác phẩm có kinh phí khoảng 135 triệu USD. Đạo diễn Adam Wingard phát huy thế mạnh về kỹ xảo, bối cảnh để thu hút khán giả. Cảnh giao đấu giữa các Titan được sắp xếp xen kẽ giữa các hồi của phim, đồng thời đẩy mạnh về quy mô, tính chất ác liệt. Mạch phim chủ yếu xoay quanh Kong, quái vật có cảm xúc và tính kết nối cao với loài người.

3. Kung Fu Panda 4 (544 triệu USD)

Trailer 'Kung Fu Panda 4' Trailer "Kung Fu Panda 4", công chiếu tháng 3. Video: CGV

Tác phẩm do Mike Mitchell và Stephanie Ma Stine đạo diễn, vốn đầu tư khoảng 85 triệu USD. Phim phù hợp cho mọi đối tượng khán giả, mang tính giải trí cao, để lại dấu ấn ở khâu hình ảnh đồ họa và bố cục màu sắc. Nhiều màn võ thuật được các nghệ sĩ kỹ xảo thiết kế đẹp mắt, hiệu ứng hình ảnh chuyển động mượt mà.

4. Inside Out 2 (380 triệu USD)

Trailer 'Inside Out 2' Trailer phim. Video: Walt Disney Vietnam

Dự án hoạt hình của Kelsey Mann ra rạp hôm 14/6, lấy bối cảnh hai năm sau các sự kiện ở phần đầu năm 2015. Theo Guardian, sau ba ngày công chiếu, phim đạt gần 300 triệu USD toàn cầu, vượt Dune: Part Two trở thành phim có doanh thu mở màn nhất năm. Giới chuyên môn nhận định thành tích giúp phần hai Inside Out hoàn kinh phí 200 triệu USD và tiền tiếp thị.

Dự án được giới phê bình đánh giá cao, với 91% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes và điểm A CinemaScore. Giới phê bình cho rằng kỹ xảo hoạt hình cùng chất lượng kịch bản giúp dự án trở thành một trong những tác phẩm ăn theo hay nhất mọi thời.

5. Kingdom of the Planet of the Apes (377 triệu USD)

Trailer 'Kingdom of the Planet of the Apes' Trailer phim, ra mắt đầu tháng 5. Video: 20th Century Studios

Tác phẩm được đầu tư kinh phí 165 triệu USD. Phim của đạo diễn Wes Ball lấy bối cảnh nhiều năm sau các sự kiện của War for the Planet of the Apes (2017), được đánh giá có bước tiến về CGI, với nhiều hiệu ứng sánh ngang Avatar: The Way of Water, do James Cameron chỉ đạo.

Trang Cinematic Reel nhận xét từ mở đầu đến cảnh hành động ở hồi thứ ba, tác phẩm không ngừng gây ấn tượng. IndieWire dự đoán phim là ứng viên "nặng ký" cho hạng mục Kỹ xảo xuất sắc ở mùa giải Oscar năm sau.

6. Bad Boys: Ride or Die (223 triệu USD)

Hậu trường 'Bad Boys 4' Hậu trường "Bad Boys 4". Video: Stream Wars

Dự án được đầu tư 100 triệu USD, công chiếu đầu tháng 6, do Adil El Arbi và Bilall Fallah đạo diễn. Giống các phần trước, phim duy trì nhiều tình huống gay cấn, các mảng miếng hài được lồng ghép sáng tạo, đẩy cao kịch tính. Tiết tấu nhanh và sự gay cấn thể hiện xuyên suốt phim, từ cuộc rượt đuổi trên đường phố Miami đến pha đấu súng. Ngoài ra, diễn xuất của Will Smith và Martin Lawrence giúp giữ chân khán giả.

7. The Garfield Movie (219 triệu USD)

Trailer 'The Garfield Movie' Trailer phim, phát hành cuối tháng 5. Video: Columbia Pictures Vietnam

Phim của đạo diễn Mark Dindal có kinh phí sản xuất khoảng 60 triệu USD. Cốt truyện phim đơn giản, có nhiều tình tiết phi lý mang đến sự hài hước cho khán giả ở mọi độ tuổi. Trang Common Sense nhận xét diễn viên lồng tốt được tuyển chọn tốt, khắc họa mọi tính cách của mỗi nhân vật.

8. Ghostbusters: Frozen Empire (201 triệu USD)

Trailer 'Ghostbusters: Frozen Empire' Trailer "Ghostbusters: Frozen Empire", ra mắt tháng 3. Video: Sony Pictures Vietnam

Phim của đạo diễn Gil Kenan lấy bối cảnh sau các sự kiện trong phần Ghostbusters: Afterlife (2021). Gia đình Spengler rời vùng Summerville, Oklahoma để tìm cuộc sống mới ở New York (Mỹ). Nhóm săn ma phát triển một phòng thí nghiệm, đưa mục tiêu tiêu diệt các hồn ma lên tầm cao mới bằng vũ khí proton. Tuy nhiên, sự cố xảy ra, vô tình giải phóng Death Chill - thế lực bí ẩn trú ngụ trong cổ vật, có thể biến mọi thứ thành băng. Các nhân vật phải hợp tác để cứu thế giới khỏi nguy cơ kỷ Băng hà thứ hai.

Dự án được đầu tư khoảng 75-100 triệu USD, chú trọng kỹ xảo. Phim có nhiều cảnh cháy nổ, lồng ghép quá trình bắt ma của nhóm nhân vật chính. "Linh vật" Stay-Puft Man của thương hiệu góp phần tạo sự giải trí cho phim.

9. Bob Marley: One Love (179 triệu USD)

Trailer 'Bob Marley: One Love' Trailer phim "Bob Marley: One Love", công chiếu tháng 2. Video: Paramount Pictures

Phim kinh phí 70 triệu USD, do Reinaldo Marcus Green đạo diễn. Nội dung về các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp ca hát của Bob Marley, từ lúc bắt đầu đến khi thành danh.

Theo Variety, tác phẩm nhận sự ủng hộ từ gia đình và người thân nghệ sĩ. Nhiều khán giả nói tác phẩm là góc nhìn cảm động về khoảng thời gian ngắn trong cuộc đời của ca sĩ, khám phá câu chuyện vượt qua nghịch cảnh và phong cách sáng tác. Những người chưa biết nhiều về Marley có cơ hội tìm hiểu con người anh thông qua dự án.

10. IF (174 triệu USD)

Trailer 'IF' (Những người bạn tưởng tượng) Trailer "IF", phát hành trong tháng 5. Video: Paramount Pictures Vietnam

Phim do John Krasinski đạo diễn, kể về cô bé Bea (Cailey Fleming), bất ngờ phát hiện mình có thể nhìn thấy "những người bạn tưởng tượng" của mọi người xung quanh. Cuộc phiêu lưu bắt đầu khi Bea và người hàng xóm (Ryan Reynolds) giúp nhóm sinh vật trong tưởng tượng tránh bị bỏ rơi và lãng quên bằng cách kết nối chúng với những người bạn tâm giao khi xưa, nay đã thành người lớn.

Tác phẩm được khen ở khâu sáng tạo nhân vật, tạo hình ngộ nghĩnh. Phần âm nhạc và hiệu ứng âm thanh góp phần mang đến không khí vui tươi, ấm áp.

Quế Chi (theo Box Office Mojo)