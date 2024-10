10 năm làm IT tôi thấy rất thoải mái

Tôi làm việc cùng lúc cho hơn một công ty, nhưng chưa bao giờ phải khổ sở vì công việc quá tải như nhiều người vẫn nghĩ về nghề IT.

Đọc chia sẻ của tác giả bài viết "Làm IT lương nghìn USD, 3 ngày không ngủ" tôi thấy tất cả đều là do sự lựa chọn của bản thân mỗi người. Tôi cũng làm IT, chuyên phần mềm, đến nay cũng được hơn 10 năm, nhưng thú thực chưa bao giờ tôi phải chạy deadline đến mức bỏ ngủ cả.

Làm cả dự án trong và ngoài nước, tôi thấy thường chỉ phần ai nấy làm, không có chuyện phần người khác làm chậm khiến mình phải làm OT. Việc thức đêm, cày thay đồng nghiệp theo tôi là bất thường đấy, phải xem lại cách vận hành, hoạt động của nhóm.

Như tôi làm chậm thì đó là lỗi của tôi, còn người khác làm chậm là chuyện của họ, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm. Tôi có thể hỗ trợ họ ở mức độ nào đó hợp lý thôi, chứ không thể ảnh hưởng tới cả cuộc sống cá nhân của mình. Ví dụ có một nhân sự nghỉ trong giai đoạn chạy dự án thì cả nhóm phải đàm phán lại timeline hoặc tuyển dụng người mới ngay để thay thế. Còn nếu phải OT thì sẽ được bù ngày phép hay có lương ngoài giờ.

>> Kỹ sư IT làm việc 'bán mạng' mới có lương hàng chục triệu

Ở đây, không phải do công việc của tôi nhàn hơn mà vấn đề là tôi luôn lên kế hoạch timeline một cách phù hợp và xử lý công việc có tính kế thừa (work smart), chứ không phải lặp đi lặp lại, mất thời gian. Cái quan trọng nhất là phải có kế hoạch cụ thể, chính xác, một khi thấy không kịp tiến độ thì cần nêu vấn đề cho quản lý sớm rồi từ đó đàm phán kéo dài thêm thời gian. Còn nếu không thể quản lý tốt thời gian của mình thì coi như bạn bỏ nghề sớm vì lao lực.

Hiện tại, tôi làm việc cùng lúc cho hơn một công ty, nhưng chưa bao giờ phải khổ sở vì quá tải công việc như vậy cả. Nhờ đó, tôi có thể học hỏi thêm được rất nhiều công nghệ và chuyên môn khác. Tôi học để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân là trên hết, chứ không phải là sợ bị đào thải.

Về mức lương, theo đánh giá của tôi, 15 triệu đồng một tháng vẫn là mức lương phù hợp cho các bạn level dưới senior. Tùy tính chất công việc ở mỗi công ty hay lĩnh vực bạn theo đuổi mà mức lương sẽ cao hay thấp hơn số đó. Không chỉ IT mà ngành nào cũng vậy, nếu bạn không chịu đổi mới, học hỏi thêm thì cuối cùng cũng sẽ bị đào thải.

Lê Thành Đô