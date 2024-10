Làm IT lương nghìn USD, 3 ngày không ngủ

Những hào nhoáng mà mọi người nghĩ về nghề IT cũng đúng nhưng đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực chứ không phải 'ngồi chơi xơi nước'.

Tôi không biết cái danh "vua của mọi nghề" mà người ta gán cho nghề IT từ đâu mà ra? Nhiều khi các bạn chỉ thấy được phần nổi của tảng băng chìm, như: ngành IT có nhu cầu tuyển dụng cao, lương mấy ngàn USD, chỉ ngồi phòng máy lạnh...

Thực tế, IT là một ngành rất cực, muốn theo được ngành, bản thân mỗi người phải học tập liên tục để nâng cao trình độ. Học đại học chỉ là bước khởi đầu, đi làm mới là hành trình học thật sự. Lý do là vì kiến thức công nghệ rất mau chóng lỗi thời. Nếu bạn không kịp thời cập nhật những kiến thức mới mỗi ngày thì chắc chắn sẽ không thể theo kịp với thời đại. Khi đó, chuyện bạn bị đào thải khỏi môi trường khắc nghiệt này là điều khó tránh.

Bên cạnh chuyên môn về công nghệ thì tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trình bày... cũng là nhưng yêu cầu bắt buộc với nhân sự ngành IT. Người làm IT thường sẽ đi theo các dự án riêng lẻ. Để chạy kịp deadline thì việc kỹ sư IT phải thức trắng hai, ba ngày liên tục, không ngủ, là chuyện bình thường.

Những hào nhoáng mà mọi người vẫn nghĩ về ngành IT như thu nhập "khủng", đãi ngộ cao cũng đúng, nhưng đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi người, chứ không phải chỉ cần "ngồi chơi xơi nước" mà đạt được. Và với sự nổ lực lớn trong khoảng thời gian đủ lâu như vậy thì tôi tin ngành nghề nào cũng sẽ có được sự đột phá chứ không riêng gì IT. Thậm chí, cùng một mức cố gắng như vậy, nếu làm các ngành nghề khác, có khi bạn còn đỡ cực hơn IT.

Tóm lại, tôi cho rằng, IT chỉ dành cho những người thật sự đam mê, quyết tâm theo nghề đến cùng mới trụ nổi. Không nên có suy nghĩ bó hẹp rằng học ngành công nghệ thông tin vì theo "trend" hay để sau này đi làm kiếm nhiều tiền. Khi đã quyết định theo ngành thì hãy xem đây là nghề nghiệp của cuộc đời mình.

Ngành công nghệ thông tin cũng giống bao ngành nghề khác, không có gì là dễ dàng mà đạt được thành công. Bạn sẽ có lúc lên, lúc xuống, cũng phải "trày da tróc vảy" mới bám trụ được với nghề. Cốt lõi nhất vẫn là sự yêu thích và nỗ lực bền bỉ đến cùng mới mong có được thành tựu. Hãy nhớ, con đường sự nghiệp, dù có chọn nghề nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ trải đầy hoa hồng.

Quoc Hung