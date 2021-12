10 minh tinh nổi bật năm 2021

Sau khi thắng giải "Nữ chính xuất sắc" tại Oscar hồi tháng 4, Frances McDormand tiếp tục được giới phê bình đánh giá cao cho mùa giải thưởng tới với phim "The Tragedy of Macbeth" của đạo diễn Joel Coen. Năm nay, minh tinh cũng gây chú ý khi giữ vai phụ trong phim nghệ thuật "The French Dispatch" của Wes Anderson. Ảnh: IMDb