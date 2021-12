Những câu chuyện nổi bật Hollywood năm 2021

Phiên tòa tìm kiếm tự do của Britney Spears hay sự cố gây chết người liên quan Alec Baldwin, Travis Scott gây chú ý ở Hollywood trong năm.

Hollywood tập sống chung với đại dịch

Ngành giải trí bước vào năm 2021 với thái độ cẩn trọng. Các hãng phim, nghệ sĩ để dành sản phẩm quan trọng chờ thời cơ tung ra thị trường. Đồng thời, họ chuẩn bị phương án phụ là các kênh mới như OTT hay thị trường blockchain đề phòng rạp phim, nhà hát đóng cửa một lần nữa.

Đầu năm, các hãng phim lớn như Warner Bros, Disney "thử nghiệm" thị trường với nhiều dự án như Tom & Jerry, Raya and the Last Dragon... để kiểm tra nhu cầu trở lại rạp của khán giả sau thời gian dài đóng cửa vì Covid-19. Họ cũng phát trực tiếp qua các nền tảng phim trực tuyến như HBO Max, Disney Plus... để bù lỗ. Các tác phẩm này đạt doanh thu không ấn tượng (khoảng mốc 100 triệu USD) nhưng đủ tích cực để thuyết phục hãng dần cho ra mắt các bom tấn đang "cất kho" từ năm ngoái.

Diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần tại sự kiện ra mắt "Raya and the Last Dragon" hồi tháng 3. Ảnh: Disney

Mùa phim hè Hollywood sôi động hơn với hàng loạt dự án lớn như Fast 9, Godzilla vs. Kong, Black Widow... Các tác phẩm nối tiếp nhau xô đổ các kỷ lục phòng vé thời dịch. Thị trường quốc tế như Trung Quốc, Anh, Hàn Quốc, Pháp, Đức... cũng đạt doanh thu tích cực, giúp nhiều bom tấn Hollywood thu hồi vốn và thậm chí sinh lời trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp với các biến thể mới.

Dịp cuối năm, Hollywood cho ra mắt hàng loạt dự án đình đám. Phòng vé tiếp tục khởi sắc với thành công của Shang-Chi, Eternals, No Time To Die, Venom 2... Tháng 12, Spider-Man: No Way Home gây bất ngờ với doanh thu mở màn 600 triệu USD toàn cầu trong tuần đầu tiên. Không chỉ ấn tượng trong bối cảnh thời dịch, thành tích này còn là doanh thu mở màn cao thứ ba lịch sử, chỉ sau hai phần Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Phần ba loạt phim về Người Nhện cũng được kỳ vọng là bom tấn đầu tiên vượt mốc tỷ USD trong năm nay.

Trailer Spider-Man: No Way Home Trailer "Spider-Man: No Way Home". Video: Sony

Britney Spears thoát quyền giám hộ

Tạp chí Time xếp ca sĩ Britney Spears vào top 100 nhân vật truyền cảm hứng qua "cuộc chiến" pháp lý với cha ruột để tìm kiếm tự do. Hôm 12/11, tòa án tối cao Los Angles ra phán quyết cho ca sĩ toàn quyền làm chủ cuộc sống, chấm dứt 13 năm sống trong cảnh bị giám hộ kể từ năm 2008.

Người hâm mộ ăn mừng bên ngoài tòa án Los Angeles khi nghe phán quyết tòa dành cho số phận ca sĩ Britney Spears. Ảnh: AP

Phiên tòa của Britney Spears là một trong những sự kiện ồn ào nhất làng giải trí Hollywood gần đây. Hàng trăm nghìn người hâm mộ của nữ ca sĩ tổ chức các chiến dịch kêu gọi trả tự do cho cô. New York Times, BBC... thực hiện hàng loạt phim tài liệu về đời tư "công chúa nhạc pop", hé lộ góc khuất đằng sau sự nghiệp giải trí lừng lẫy của cô. Ngày 13/9, ca sĩ công bố đính hôn với bạn trai Sam Asghari sau 5 năm hẹn hò.

Sự cố trên phim trường của Alec Baldwin

Alec Baldwin tại đồn cảnh sát ở bang New Mexico, Mỹ sau vụ tai nạn. Ảnh: The New Mexican

Tháng 10, tài tử Alec Baldwin tập cảnh bắn súng trên trường quay Rust - bộ phim đề tài viễn Tây do anh đóng chính kiêm sản xuất. Súng đạo cụ trên tay Baldwin bất ngờ phát nổ khiến hai người trúng đạn. Đạo diễn Joel Souza bị thương ở xương đòn, đã xuất viện. Nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi. Cảnh sát đang điều tra thêm về sự việc.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các nhân viên hậu trường Hollywood mở phong trào đấu tranh đòi tăng lương, nâng cao điều kiện làm việc trên phim trường. Nguồn tin của Los Angeles Times cho biết vài giờ trước khi Hutchins qua đời, một nửa nhân viên trong đội quay phim đã đi biểu tình đòi ở gần nơi ghi hình. Trước đó, đầu tháng 10, hơn 52.000 thành viên IATSE - Liên minh Quốc tế về Nhân viên sân khấu - cùng ký vào đơn đồng ý đình công để kêu gọi hãng phim tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc.

Đêm nhạc chết người của Travis Scott

Sự cố xảy ra tại lễ hội âm nhạc Astroworld tại Houston, bang Texas của Mỹ tối 5/11, khi đám đông hàng nghìn người xô nhau chạy về phía sân khấu nơi ca sĩ Travis Scott biểu diễn. Theo Houston Chronicle, 10 khán giả thiệt mạng cùng khoảng 300 trường hợp bị thương trong đêm diễn. Cảnh sát hiện điều tra nguyên nhân vụ hỗn loạn.

Ca sĩ Travis Scott. Ảnh: BBC

Travis Scott đã hủy chuỗi show nhạc cùng tour diễn Astroworld , đồng thời bày tỏ tiếc nuối: "Tôi hoàn toàn tan vỡ vì chuyện xảy ra và gửi lời cầu nguyện đến các gia đình cũng như tất cả người bị ảnh hưởng vì sự cố tại lễ hội Astroworld". Anh cũng đề nghị thanh toán mọi chi phí tang lễ cho những người thiệt mạng.

Adele tái xuất làng nhạc

Tháng 11, "họa mi" nước Anh phát hành album thứ tư với nhan đề 30, đánh dấu sự trở lại của cô sau khoảng sáu năm. Nội dung lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân tan vỡ của Adele với doanh nhân Simon Konecki. Hai người chia tay hồi tháng 4/2019 sau tám năm yêu và có một con trai chung.

Album đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại 35 quốc gia trong nhiều tuần sau khi ra mắt. Tại thị trường Mỹ, 30 là album đạt doanh số cao nhất năm - trở thành sản phẩm âm nhạc thứ ba liên tiếp của Adele đạt thành tích này. Các đĩa đơn Easy on Me, Oh My God cũng dần đầu các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Giới phê bình hết lời khen ngợi nhạc phẩm, nhiều trang như Time, Variety, Pitchfork... đưa vào danh sách album hay nhất năm.

Adele - MV "Easy on me" MV "Easy On Me". Video: Adele Youtube

Trong năm, Adele cũng gây chú ý với các câu chuyện đời tư xoay quanh quá trình sản xuất album. Ca sĩ tập luyện để giảm khoảng 45 kg sau khi ly dị. Mới đây, cô công khai hẹn hò doanh nhân thể thao Rich Paul - người quản lý của nhiều vận động viên nổi tiếng ở Mỹ.

Bennifer tái hợp

Tháng 5, tài tử Ben Affleck và ca sĩ Jennifer Lopez hẹn hò sau 17 năm kể từ đám cưới hụt của hai người. Cặp sao tái hợp sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Chuyện tình thu hút sự chú ý từ đông đảo công chúng như lần đầu họ yêu nhau. Hai người sau đó sánh đôi tại nhiều sự kiện lớn như Liên hoan phim Venice, Met Gala...

Ben Affleck (trái) và Jennifer Lopez trên thảm đỏ LHP Venice 2021. Ảnh: AFP

Theo GQ, Bennifer từng là một trong những biểu tượng về tình yêu tại Hollywood, giống Brangelina (Brad Pitt và Angelina Jolie), Tom Cruise - Nicole Kidman. Trong văn hóa đại chúng, họ thường được gọi với cụm từ "siêu cặp đôi", chỉ những mối tình được đông đảo công chúng mến mộ.

Đạt Phan